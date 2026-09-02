Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων, εκτιμά ότι η αύξηση της έκθεσής του σε μη εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσε να ενισχύσει τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων παγκοσμίως.

Σε κοινή επιστολή προς το υπουργείο Οικονομικών της Νορβηγίας, με την οποία αξιολογούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, η Norges Bank Investment Management (NBIM) και η κεντρική τράπεζα της χώρας επισημαίνουν ότι ο γεωπολιτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος συγκέντρωσης επενδύσεων μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους.

Η μεγάλη έκθεση στις αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές

Η NBIM υπογραμμίζει ότι το ζήτημα γίνεται πιο σημαντικό καθώς μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου του ταμείου είναι, σύμφωνα με τον επενδυτικό δείκτη αναφοράς, τοποθετημένο σε αμερικανικές τεχνολογικές μετοχές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζονται από πολιτικές εξελίξεις.

«Όταν μεγαλύτερο μέρος των αποδόσεων του ταμείου εξαρτάται από πολιτικούς και ρυθμιστικούς παράγοντες, τα όρια μεταξύ χρηματοοικονομικού και μη χρηματοοικονομικού κινδύνου μπορεί να εμφανίζονται λιγότερο διακριτά από ό,τι στο παρελθόν», σημείωσε η διαχειρίστρια του ταμείου.

Το νορβηγικό fund λειτουργεί βάσει εντολής του υπουργείου Οικονομικών, η οποία σήμερα αποκλείει τις επενδύσεις σε private equity. Η NBIM έχει εισηγηθεί στο παρελθόν την είσοδο στην αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων, όμως οι αρμόδιοι φορείς έχουν απορρίψει την πρόταση λόγω ανησυχιών για τη διαφάνεια και το κόστος διαχείρισης.

Πολιτικές πιέσεις για τις επενδύσεις του ταμείου

Το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί η δημόσια συζήτηση γύρω από τις επενδυτικές επιλογές του νορβηγικού ταμείου, μεταξύ άλλων λόγω της παρουσίας του σε εταιρείες με δραστηριότητα στο Ισραήλ αλλά και της απόφασης αποκλεισμού της αμερικανικής εταιρείας Caterpillar από το χαρτοφυλάκιό του.

Τον Ιανουάριο, ειδική κυβερνητική επιτροπή είχε προειδοποιήσει για την αύξηση του πολιτικού κινδύνου στις ΗΠΑ, ενώ προηγούμενη αξιολόγηση είχε επισημάνει ότι το ταμείο χρειάζεται μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης μη χρηματοοικονομικών κινδύνων.

«Οι εξελίξεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν τη σημασία αυτής της αξιολόγησης», ανέφερε το ταμείο.

Σύμφωνα με τη NBIM, η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο για να εξεταστεί αν η σταδιακή αύξηση των επενδύσεων σε μη εισηγμένα assets θα επέτρεπε στο fund να αποκτήσει πρόσβαση σε περισσότερες πηγές κινδύνου και να μειώσει τη σημασία της μεγάλης συγκέντρωσης στις διεθνείς μετοχές.

Το νορβηγικό κρατικό ταμείο παραμένει ιδιαίτερα εκτεθειμένο στις ΗΠΑ, καθώς περίπου το 53% της αξίας του χαρτοφυλακίου του βρίσκεται σε αμερικανικά assets.

Διαβάστε ακόμη

Δήμοι με «άγνωστη» περιουσία – Ακίνητα εκατομμυρίων μένουν αναξιοποίητα λόγω χαμένων στοιχείων

Σκοτεινή ύλη: Το σήμα που προβληματίζει τους επιστήμονες του LUX-ZEPLIN

Ryanair: Νέα επίθεση για τον ελληνικό έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας – Καθυστερήσεις για σχεδόν 7.000 επιβάτες

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ