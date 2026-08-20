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Το πλαίσιο χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές αμετάβλητο και κατά τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τα αρμόδια υπουργεία εξετάζουν τη συνέχιση των κανόνων που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη σεζόν, χωρίς ουσιαστικές μεταβολές στα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια, στις επιλέξιμες πηγές θέρμανσης και στα βασικά ύψη της ενίσχυσης. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά και ιδιαίτερα οι πιέσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων εφόσον οι συνθήκες αλλάξουν σημαντικά.

Η διατήρηση του υφιστάμενου συστήματος προσφέρει μεγαλύτερη δυνατότητα προγραμματισμού στα νοικοκυριά ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, αναμένεται να συνεχιστεί το μοντέλο των τμηματικών πληρωμών, με την πρώτη προκαταβολή να καταβάλλεται πριν από τα Χριστούγεννα και τις επόμενες πληρωμές να ολοκληρώνονται κυρίως κατά τη διάρκεια της άνοιξης.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Η ένταξη στο επίδομα θέρμανσης εξαρτάται τόσο από το οικογενειακό εισόδημα όσο και από τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού. Για τον έλεγχο των προϋποθέσεων λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις.

Σε επίπεδο εισοδήματος, το ανώτατο ετήσιο όριο αναμένεται να παραμείνει στις 16.000 ευρώ για όσους ζουν σε μονομελές νοικοκυριό. Για τους έγγαμους και τα ζευγάρια με σύμφωνο συμβίωσης το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 24.000 ευρώ και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Διαφορετική κλίμακα εφαρμόζεται στις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε αυτή την περίπτωση, το βασικό εισοδηματικό όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται πρόσθετη αύξηση κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα υπάρχει επιπλέον προϋπόθεση, καθώς τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά τους δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 80.000 ευρώ.

Κριτήριο αποτελεί και η ακίνητη περιουσία. Η συνολική αντικειμενική αξία της προβλέπεται να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους και εν διαστάσει δικαιούχους. Για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες το βασικό όριο ανέρχεται στις 260.000 ευρώ, ενώ προστίθενται 40.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί.

Ποιες μορφές θέρμανσης καλύπτονται

Το επίδομα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά καλύπτει διαφορετικές μορφές ενέργειας, ώστε τα νοικοκυριά να μπορούν να επιλέξουν ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιούν στην κύρια κατοικία τους και την περιοχή όπου διαμένουν.

Στις επιλέξιμες μορφές θέρμανσης περιλαμβάνονται το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, το φυσικό αέριο και το υγραέριο. Επιλέξιμα είναι επίσης το φωτιστικό πετρέλαιο, γνωστό ως «μπλε κηροζίνη», καθώς και η βιομάζα σε μορφή πέλετ.

Η ενίσχυση επεκτείνεται ακόμη στη θερμική ενέργεια που παρέχεται μέσω τηλεθέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Για τα καυσόξυλα ισχύουν ειδικότερες γεωγραφικές προϋποθέσεις, με το μέτρο να αφορά κυρίως κατοίκους ορεινών και ημιορεινών περιοχών που πληρούν τα σχετικά κριτήρια.

Πότε αναμένεται να ανοίξει το myΘέρμανση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ εκτιμάται ότι θα ενεργοποιηθεί μέσα στον Νοέμβριο του 2026. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένεται να έχουν περιθώριο έως τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου για να καταθέσουν την αίτησή τους, ώστε να πραγματοποιηθούν εγκαίρως οι απαιτούμενοι έλεγχοι και να προχωρήσει η πρώτη πληρωμή πριν από τις γιορτές.

Μέσω του myΘέρμανση οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος, είτε χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης είτε άλλη επιλέξιμη πηγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα, για τις πολυκατοικίες παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης των χιλιοστών που αντιστοιχούν στις δαπάνες θέρμανσης κάθε διαμερίσματος.

Για καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, το υγραέριο, τα καυσόξυλα, τα πέλετ, την τηλεθέρμανση και το φωτιστικό πετρέλαιο, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίζουν τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών αγοράς. Η διαδικασία αυτή δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο στις περιπτώσεις πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή είναι επίσης η ύπαρξη δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού. Ο αιτών θα πρέπει να έχει καταχωρίσει στην υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» του myAADE έναν έγκυρο λογαριασμό, στον οποίο εμφανίζεται είτε ως κύριος δικαιούχος είτε ως συνδικαιούχος.

Η αίτηση στο myΘέρμανση βήμα προς βήμα

Κατά την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αρχικά το είδος καυσίμου ή την πηγή θέρμανσης που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια καταχωρίζει τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας και επιλέγει τον οικισμό στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο.

Ακολούθως δηλώνει εάν κατοικεί στο ακίνητο ως ιδιοκτήτης ή ως ενοικιαστής. Στην περίπτωση μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης απαιτείται η συμπλήρωση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη ή του παραχωρητή. Στην αίτηση αναγράφονται επίσης τα τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας.

Όσοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης θα πρέπει επιπλέον να δηλώσουν εάν η κατοικία τους βρίσκεται σε πολυκατοικία, καθώς στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες επιμερισμού των δαπανών.

Εάν ο οικισμός που αντιστοιχεί στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος δεν εμφανίζεται στις διαθέσιμες επιλογές της πλατφόρμας, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί στην υπηρεσία εξυπηρέτησης φορολογουμένων my1521, καλώντας στο 1521.

Πόσο θα είναι το επίδομα θέρμανσης

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης δεν είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση, μεταξύ άλλων, τις κλιματικές συνθήκες και τις βαθμοημέρες θέρμανσης που αντιστοιχούν σε κάθε περιοχή.

Το ποσό αναμένεται να ξεκινά από τα 100 ευρώ και, στις περισσότερες περιπτώσεις, να μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ. Σε οικισμούς όπου καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η συνολική επιδότηση μπορεί να ανέλθει ακόμη και στα 1.200 ευρώ.

Πότε αναμένονται οι πληρωμές

Το χρονοδιάγραμμα καταβολής του επιδόματος εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει το μοντέλο της προηγούμενης περιόδου. Η διαδικασία θα ξεκινήσει με προκαταβολή και θα συνεχιστεί με τις επόμενες δόσεις, αφού συνυπολογιστούν οι πραγματικές αγορές και οι καιρικές συνθήκες.

Για τους παλαιούς δικαιούχους, δηλαδή όσους είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, προβλέπεται προκαταβολή έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Το ποσό της αναμένεται να αντιστοιχεί στο 60% της ενίσχυσης που έλαβαν την προηγούμενη περίοδο, με ελάχιστη προκαταβολή τα 80 ευρώ.

Η καταβολή των υπόλοιπων ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 29 Μαΐου 2027. Για τον τελικό υπολογισμό θα συνεκτιμηθούν οι πραγματικές καιρικές συνθήκες της περιόδου από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 31 Μαρτίου 2027.

Παράλληλα, το συνολικό επίδομα δεν μπορεί να ξεπερνά το 50% της αξίας των αγορών που έχουν τιμολογηθεί, ενώ το ελάχιστο τελικό ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται στα 100 ευρώ. Για ορισμένες κατηγορίες, όπως το φυσικό αέριο, η τηλεθέρμανση και η ηλεκτρική ενέργεια, είναι πιθανό να απαιτηθεί πρόσθετη εκκαθάριση, με την τελευταία πληρωμή να μπορεί να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιουλίου 2027.

Τι αλλάζει με το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Στο νέο περιβάλλον των κρατικών επιδομάτων σημαντικό ρόλο αναμένεται να αποκτήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων. Το σύστημα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία για το διάστημα από τις 4 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αποτελεί ένα νέο εργαλείο συγκέντρωσης των πληροφοριών που αφορούν τις κοινωνικές και οικονομικές ενισχύσεις.

Μέσω του ενιαίου ψηφιακού μηχανισμού συγκεντρώνονται οι κρατικές παροχές και τα επιδόματα που αντιστοιχούν σε κάθε φυσικό πρόσωπο. Στόχος είναι να υπάρχει πληρέστερη εικόνα για την κατανομή των δημόσιων ενισχύσεων, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς τη διοχέτευση των σχετικών κονδυλίων.

Μετά τη λήξη της πιλοτικής περιόδου, στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που θα έχουν συγκεντρωθεί. Με βάση τα αποτελέσματα, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο το νέο Μητρώο θα συνδεθεί με τις μελλοντικές διαδικασίες καταβολής του επιδόματος θέρμανσης.

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