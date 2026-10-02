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Μία σύντομη αλλά σαφή προαναγγελία για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Λιτόχωρο, επιβεβαιώνοντας ότι το ύψος της ενίσχυσης θα κινηθεί υψηλότερα ενόψει του φετινού χειμώνα, με έμφαση στις περιοχές όπου οι ανάγκες θέρμανσης είναι μεγαλύτερες.

Μιλώντας στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, ο πρωθυπουργός συνέδεσε την αναφορά του με τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων της Βόρειας Ελλάδας.

«Πολιτική επιλογή αυτής της κυβέρνησης να αυξήσει περισσότερο το επίδομα θέρμανσης, εν μέσω ενεργειακής κρίσης, ώστε να στηρίξει εκείνες τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη τον χειμώνα να θερμαίνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια όσων είχε ανακοινώσει στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30ής Σεπτεμβρίου, όταν είχε ξεκαθαρίσει ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Οι ανακοινώσεις στις 14 Οκτωβρίου

Η πλήρης εικόνα για το πετρέλαιο και το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να δοθεί στις 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.

Το σχετικό χρονοδιάγραμμα είχε ανακοινωθεί ήδη από τις 24 Σεπτεμβρίου, με την κυβέρνηση να παραπέμπει στην ημερομηνία αυτή για την εξειδίκευση των παρεμβάσεων, λόγω και της μεγάλης μεταβλητότητας των διεθνών τιμών ενέργειας.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επαναλάβει ότι παραμένει ο στόχος η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η προηγούμενη περίοδος. Το τελικό ύψος της παρέμβασης θα εξαρτηθεί από την πορεία των διεθνών τιμών μέχρι την έναρξη διάθεσης.

«Επόμενος στόχος η αρχαία Νικόπολη»

Το βασικό θέμα της εκδήλωσης ήταν η πρόσφατη ένταξη της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, απόφαση που ελήφθη στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Η UNESCO ενέταξε τον Όλυμπο στον κατάλογο με βάση τόσο την πολιτιστική όσο και τη φυσική του αξία, αναγνωρίζοντας αφενός τη μοναδική θέση του στην αρχαία ελληνική θρησκεία και μυθολογία και αφετέρου την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα και το φυσικό του περιβάλλον. UNESCO World Heritage Centre

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης, εντάσσοντάς την σε μια ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξης ελληνικών μνημείων και τοπίων διεθνούς σημασίας.

«Μετά τις εγγραφές του Ολύμπου, του Ζαγορίου και των Μινωικών Ανακτόρων, ο επόμενος στόχος μας είναι η συμπερίληψη και της αρχαίας Νικόπολης και πιστεύω ότι και αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε», σημείωσε. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Πιερία, η οποία περιλάμβανε επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη διπλή διάσταση της ένταξης του Ολύμπου στην UNESCO, ως τόπου με παγκόσμια πολιτιστική αναφορά αλλά και ως προστατευόμενου φυσικού οικοσυστήματος, επισημαίνοντας τη σημασία της διατήρησης του χαρακτήρα του παράλληλα με την αξιοποίησή του. Η αναφορά του στο επίδομα θέρμανσης, πάντως, ήταν αυτή που έδωσε και την άμεση οικονομική διάσταση στην ομιλία του, λίγες ημέρες πριν από τις αποφάσεις της 14ης Οκτωβρίου, όταν αναμένεται να ανακοινωθούν τα ποσά και οι λεπτομέρειες της φετινής στήριξης των νοικοκυριών.

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