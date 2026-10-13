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Με αυξημένο επίδομα θέρμανσης και στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των νοικοκυριών από το ενεργειακό κόστος προετοιμάζεται η κυβέρνηση για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Ο σχεδιασμός προβλέπει οριζόντια ενίσχυση των ποσών για όλες τις μορφές θέρμανσης, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συγκράτηση της τιμής διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο κατά την έναρξη της περιόδου.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο επιδιώκει να επιταχύνει τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, ώστε η πρώτη καταβολή να πραγματοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα, προσφέροντας οικονομική ανάσα στους δικαιούχους εν μέσω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών του χειμώνα.

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να εξειδικευτεί το επόμενο διάστημα, με τις οριστικές αποφάσεις να καθορίζουν το ύψος της αύξησης, τα ποσά που θα καταβληθούν και τις προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων.

Τον Νοέμβριο ενεργοποιείται η ηλεκτρονική διαδικασία

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου τα νοικοκυριά που πληρούν τις προϋποθέσεις να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Κατά τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν το είδος καυσίμου ή ενέργειας που χρησιμοποιούν για τη θέρμανσή τους, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής προγραμματισμό, η περίοδος υποβολής των αιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Δεκεμβρίου, δίνοντας στους δικαιούχους χρονικό περιθώριο μερικών εβδομάδων για να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους.

Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας θα καθοριστούν με τις επίσημες ανακοινώσεις.

Έως τις 23 Δεκεμβρίου τα πρώτα χρήματα στους δικαιούχους

Η καταβολή της πρώτης δόσης αποτελεί βασική προτεραιότητα του κυβερνητικού σχεδιασμού, με στόχο η προκαταβολή προς τους παλαιούς δικαιούχους να πιστωθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά την προηγούμενη περίοδο θέρμανσης, η προκαταβολή είχε υπολογιστεί περίπου στο 60% της ενίσχυσης που είχε λάβει κάθε δικαιούχος τον προηγούμενο χειμώνα.

Ωστόσο, η προαναγγελθείσα αύξηση του φετινού επιδόματος δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν το ίδιο ποσοστό θα διατηρηθεί ή εάν θα υπάρξει διαφορετικός τρόπος υπολογισμού.

Το τελικό ύψος της προκαταβολής θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το συνολικό ποσό της ενίσχυσης και τον μηχανισμό καταβολής της.

Στις 14 Οκτωβρίου ξεκαθαρίζει το τοπίο για τα νέα ποσά

Η 14η Οκτωβρίου αποτελεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται να παρουσιαστούν οι βασικές παράμετροι του νέου επιδόματος θέρμανσης.

Οι ανακοινώσεις εκτιμάται ότι θα αποσαφηνίσουν πέντε κρίσιμα ζητήματα:

Το ποσοστό αύξησης του επιδόματος για τη νέα χειμερινή περίοδο.

Τα κατώτατα και ανώτατα ποσά που θα μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι.

Τις προθεσμίες αιτήσεων μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα ισχύσουν.

Την οριστική ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής.

Μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων, το ακριβές οικονομικό όφελος για κάθε νοικοκυριό παραμένει ανοιχτό, καθώς θα εξαρτηθεί από τα τελικά ποσά και τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Τα εισοδηματικά όρια ανά κατηγορία νοικοκυριού

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, τα εισοδηματικά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Η πρόβλεψη για προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί διευρύνει τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να καλύπτουν τις προϋποθέσεις.

Ποια ακίνητη περιουσία μπορεί να αποκλείσει την επιδότηση

Εκτός από το εισόδημα, καθοριστικό ρόλο στην επιλεξιμότητα των δικαιούχων διαδραματίζει και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια, για τους άγαμους φορολογούμενους το ανώτατο περιουσιακό όριο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες, το αντίστοιχο όριο διαμορφώνεται στις 300.000 ευρώ.

Η υπέρβαση των συγκεκριμένων ορίων συνεπάγεται αποκλεισμό από την ενίσχυση, ακόμη και εάν πληρούνται οι εισοδηματικές προϋποθέσεις.

Το ενδιαφέρον των νοικοκυριών στρέφεται πλέον στις επικείμενες ανακοινώσεις, από τις οποίες θα προκύψει πόσο αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και ποιο ποσό θα καταβληθεί πριν από τις γιορτές.

Η αποτελεσματικότητα της παρέμβασης θα εξαρτηθεί τόσο από το τελικό ύψος της ενίσχυσης όσο και από την πορεία των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας κατά τους χειμερινούς μήνες.

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