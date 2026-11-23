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Στις 11 Δεκεμβρίου 2026 μεταφέρεται η προθεσμία ολοκλήρωσης επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα «Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις» και «Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα». Η αλλαγή δίνει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις μεγαλύτερο περιθώριο για να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους και να αξιοποιήσουν τη χρηματοδότηση που προβλέπεται.

Η απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αφορά στο στάδιο υλοποίησης των επενδύσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για παράταση ολοκλήρωσης των δύο προγραμμάτων και όχι για ανακοίνωση νέου κύκλου αιτήσεων ή πρόσθετου χρηματοδοτικού σχήματος.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διευκόλυνση ώριμων επενδυτικών σχεδίων, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να μετατραπούν σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την επιχειρηματικότητα και την ενεργειακή μετάβαση.

Κοινό χρονοδιάγραμμα για δύο διαφορετικές δράσεις

Η νέα ημερομηνία καλύπτει δύο προγράμματα με διαφορετικό αντικείμενο, αλλά κοινή χρηματοδοτική αφετηρία. Το πρώτο συνδέεται με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας στις επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο αφορά στα ορεινά τουριστικά καταλύματα.

Με την παράταση, οι δικαιούχοι και των δύο δράσεων διαθέτουν πλέον κοινό χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης. Η 11η Δεκεμβρίου αποτελεί το νέο σημείο αναφοράς για τον προγραμματισμό των εκκρεμοτήτων τους.

Το πρόσθετο περιθώριο επιδιώκει να υποστηρίξει την ολοκλήρωση επενδύσεων που έχουν ήδη προχωρήσει, περιορίζοντας τον κίνδυνο να μείνουν ημιτελείς λόγω χρονικών περιορισμών. Η έμφαση δίνεται στην πραγματική υλοποίηση και στην αξιοποίηση των χρημάτων που έχουν διατεθεί.

Για τις επιχειρήσεις, η μεταβολή του χρονοδιαγράμματος επιτρέπει την αναπροσαρμογή του προγραμματισμού τους με βάση τη νέα καταληκτική ημερομηνία. Δεν αναιρεί, ωστόσο, τον χαρακτήρα της προθεσμίας ως ορίου για την ολοκλήρωση των ενταγμένων σχεδίων.

Η σύνδεση με την ενεργειακή μετάβαση

Η παρέμβαση εντάσσεται στην προσπάθεια στήριξης της επιχειρηματικής ενεργειακής μετάβασης και του ορεινού τουρισμού, μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κεφαλαίων.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης, το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις που καλύπτονται από το αντίστοιχο πρόγραμμα. Στα ορεινά καταλύματα, η παράταση παρέχει αντίστοιχη χρονική διευκόλυνση στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση.

Η κοινή στόχευση είναι η χρηματοδότηση να αποκτήσει μετρήσιμο αποτέλεσμα μέσα από την ολοκλήρωση των σχεδίων. Η απορρόφηση των πόρων συνδέεται έτσι με την πρόοδο των επενδύσεων, χωρίς η ανακοίνωση της παράτασης να αποτελεί από μόνη της ολοκλήρωση του έργου.

Το νέο περιθώριο λειτουργεί ως διευκόλυνση για την τελική φάση υλοποίησης. Η ημερομηνία αφορά και στα δύο προγράμματα, επιτρέποντας στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να οργανώσουν τις ενέργειες που απομένουν με έναν ενιαίο χρονικό ορίζοντα και σαφές καταληκτικό όριο.

Οι δύο δράσεις υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU.