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Με αισθητά υψηλότερο κόστος θέρμανσης βρίσκονται αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά, προτού ακόμη αρχίσει η περίοδος της μεγαλύτερης κατανάλωσης ενέργειας. Οι πρώτοι λογαριασμοί του φθινοπώρου αποτυπώνουν ήδη τις επιπτώσεις της νέας ανόδου των τιμών του φυσικού αερίου, ενώ οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο παραπέμπουν σε πρόσθετες επιβαρύνσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν το κόστος ακόμη και σε διπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με πέρυσι.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από την ένταση που επικρατεί στις διεθνείς ενεργειακές αγορές. Στην Ευρώπη, η τιμή του φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για πρώτη φορά από το 2022, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η νέα άνοδος συνδέεται με τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αλλά και με την αβεβαιότητα που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Η εύθραυστη ισορροπία στην ενεργειακή αγορά διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, αυξάνοντας την πίεση τόσο στους παρόχους όσο και στους τελικούς καταναλωτές.

Από τα 67 στα 114 ευρώ ο λογαριασμός θέρμανσης

Η επίδραση των διεθνών ανατιμήσεων είναι ήδη εμφανής στα τιμολόγια φυσικού αερίου της ελληνικής αγοράς.

Τον Οκτώβριο, η λιανική τιμή διαμορφώθηκε κοντά στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι περίπου 6 λεπτών ανά κιλοβατώρα τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η περίοδος θέρμανσης μόλις ξεκινά και οι ανάγκες κατανάλωσης αναμένεται να ενισχυθούν τους επόμενους μήνες.

Για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικών μέτρων, με μηνιαία κατανάλωση 1.000 κιλοβατώρων, ο λογαριασμός του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε περίπου στα 114 ευρώ.

Πέρυσι, για αντίστοιχη κατανάλωση, το ίδιο νοικοκυριό πλήρωνε περίπου 67 ευρώ.

Η πρόσθετη επιβάρυνση προσεγγίζει επομένως τα 46-47 ευρώ μέσα σε έναν μόνο μήνα, περιορίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών.

Η σύγκριση αναδεικνύει το μέγεθος της πίεσης, καθώς η αύξηση εμφανίζεται ήδη από την αρχή του φθινοπώρου, όταν η χρήση της θέρμανσης παραμένει περιορισμένη σε σχέση με τους χειμερινούς μήνες.

Για τα νοικοκυριά που στηρίζονται κυρίως στο φυσικό αέριο για τη θέρμανσή τους, η διατήρηση των σημερινών τιμών συνεπάγεται σημαντικά υψηλότερες δαπάνες.

Νοέμβριος: Εκτιμήσεις για τιμές έως 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Η περαιτέρω ενίσχυση των διεθνών τιμών δημιουργεί προϋποθέσεις για νέο κύμα ανατιμήσεων στη λιανική αγορά.

Οι χρεώσεις του Οκτωβρίου αντανακλούσαν τιμές φυσικού αερίου που κινούνταν περίπου στα 75 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Με τις ευρωπαϊκές τιμές να βρίσκονται πλέον στην περιοχή των 95 έως 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα, οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο ανεβάζουν τη λιανική χρέωση στα 13 έως 14 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί αυτή η εξέλιξη, το ίδιο διαμέρισμα των 80 τετραγωνικών μέτρων, με κατανάλωση 1.000 κιλοβατώρων, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με λογαριασμό περίπου 134 ευρώ.

Σε σύγκριση με τα 67 ευρώ του προηγούμενου έτους, η αύξηση θα φτάσει τα 67 ευρώ μηνιαίως, δηλαδή περίπου 100%.

Πρόκειται για ενδεικτικό υπολογισμό, καθώς το τελικό ποσό κάθε λογαριασμού εξαρτάται από το πρόγραμμα προμήθειας, τις επιμέρους χρεώσεις και την πραγματική κατανάλωση.

Ωστόσο, η εκτίμηση αποτυπώνει την ένταση της αναμενόμενης επιβάρυνσης, ιδιαίτερα για όσους χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως βασική πηγή θέρμανσης.

Το μεγάλο βάρος στους μήνες του χειμώνα

Η μεγαλύτερη δοκιμασία για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αναμένεται κατά το τρίμηνο Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου, όταν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες οδηγούν συνήθως σε αυξημένη κατανάλωση.

Ακόμη και χωρίς περαιτέρω άνοδο της τιμής ανά κιλοβατώρα, η μεγαλύτερη χρήση της θέρμανσης μπορεί να αυξήσει αισθητά τους συνολικούς λογαριασμούς.

Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο εάν οι διεθνείς ενεργειακές τιμές παραμείνουν κοντά στα σημερινά υψηλά επίπεδα ή καταγράψουν νέα αύξηση.

Η εξέλιξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου και οι καιρικές συνθήκες θα αποτελέσουν κρίσιμους παράγοντες για την πορεία της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα περιορίζει τη δυνατότητα των νοικοκυριών να προγραμματίσουν με ακρίβεια τις δαπάνες θέρμανσης για τους επόμενους μήνες.

Με τη μεγαβατώρα να έχει επιστρέψει σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την ενεργειακή κρίση του 2022, το κόστος του φυσικού αερίου εξελίσσεται ξανά σε σημαντική επιβάρυνση για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το ύψος των επόμενων λογαριασμών θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια της διεθνούς αναταραχής και από το κατά πόσο οι αυξημένες τιμές χονδρικής θα μεταφερθούν στα τιμολόγια λιανικής.

Για την ώρα, η εικόνα προδιαγράφει έναν ακριβότερο ενεργειακό χειμώνα, με τα νοικοκυριά να καλούνται να καλύψουν σημαντικά μεγαλύτερο μέρος των εισοδημάτων τους για τις ανάγκες θέρμανσης.