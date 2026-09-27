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Η Ρωσία αναζητά νέους οικονομικούς και εμπορικούς διαδρόμους καθώς οι σχέσεις της με τη Δύση έχουν υποστεί βαθιά ρήξη, και η Βόρεια Κορέα εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους εταίρους της στην Ασία. Η σχέση των δύο χωρών, που έχει ιστορικές ρίζες στη σοβιετική περίοδο, αποκτά πλέον πολύ ευρύτερο περιεχόμενο: από τις στρατιωτικές προμήθειες και το ανθρώπινο δυναμικό έως τις μεταφορές, την ενέργεια και την παράκαμψη των κυρώσεων, σύμφωνα με το Forbes.

Η νέα πραγματικότητα αποτυπώνεται και στις υποδομές. Η λειτουργία της γέφυρας Γιακόβ Νοβιτσένκο, της πρώτης οδικής σύνδεσης μεταξύ Ρωσίας και Βόρειας Κορέας, δημιουργεί έναν νέο διάδρομο μεταξύ του ρωσικού Χασάν και της ειδικής οικονομικής ζώνης Ρασόν. Η γέφυρα διαθέτει μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και, όταν λειτουργεί πλήρως, μπορεί να εξυπηρετεί έως 300 οχήματα και 2.300 ανθρώπους ημερησίως.

Η ίδια η υποδομή δεν αρκεί για να αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα των δύο χωρών. Η σημασία της, όμως, είναι κυρίως στρατηγική, καθώς προσθέτει έναν ακόμη τρόπο μετακίνησης εμπορευμάτων, ανθρώπων και ενδεχομένως φορτίων σε μια σχέση που διευρύνεται με ταχύτητα.

Η ενέργεια ως βασικό αντάλλαγμα

Στον πυρήνα της νέας συνεργασίας βρίσκεται η ενέργεια. Η Μόσχα έχει ανάγκη από νέες αγορές και εμπορικούς εταίρους, ενώ η Πιονγκγιάνγκ χρειάζεται σταθερή πρόσβαση σε καύσιμα και ενεργειακούς πόρους, καθώς οι διεθνείς κυρώσεις περιορίζουν τις δυνατότητές της.

Η Ρωσία διαθέτει τα ενεργειακά αποθέματα και τις υποδομές για να καλύψει μέρος αυτών των αναγκών. Η Βόρεια Κορέα, από την πλευρά της, έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μηχανισμούς που της επιτρέπουν να συνεχίζει τις εισαγωγές πετρελαίου και διυλισμένων πετρελαιοειδών, παρά τους περιορισμούς.

Οι ενεργειακές ροές αποκτούν επομένως ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέονται με το συνολικό οικονομικό μοντέλο της νέας σχέσης. Η Ρωσία παρέχει ενέργεια, χρήματα και τεχνολογία, ενώ η Πιονγκγιάνγκ προσφέρει στρατιωτική παραγωγή, εργατικό δυναμικό και ένα γεωγραφικά κρίσιμο σημείο στην Ανατολική Ασία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έναν κύκλο αμοιβαίων ανταλλαγών που υπερβαίνει κατά πολύ μια προσωρινή συμφωνία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Από τη σοβιετική συμμαχία στη νέα σχέση

Οι δεσμοί Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ δεν είναι καινούργιοι. Η Σοβιετική Ένωση συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία και τη στήριξη του βορειοκορεατικού κράτους, παρέχοντας όπλα, οικονομική βοήθεια και πολιτική στήριξη.

Η σχέση αυτή περιορίστηκε σημαντικά μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Η αναγνώριση της Σεούλ από τη Μόσχα το 1990 και η διακοπή της σοβιετικής στήριξης έσπρωξαν την Πιονγκγιάνγκ σε μεγαλύτερη εξάρτηση από την Κίνα.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όμως, άλλαξε εκ νέου τις ισορροπίες. Η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις και αναζήτησε εναλλακτικούς εταίρους, ενώ η Βόρεια Κορέα διέθετε αποθέματα όπλων σοβιετικού τύπου και σημαντική παραγωγική δυναμικότητα στον αμυντικό τομέα.

Η συνάντηση των αναγκών των δύο πλευρών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για μια νέα συνεργασία. Η σύνοδος κορυφής Κιμ Γιονγκ Ουν–Βλαντίμιρ Πούτιν το 2023 και η συνθήκη αμοιβαίας άμυνας του 2024 έδωσαν θεσμική βάση στη νέα σχέση.

Έκτοτε, το οικονομικό σκέλος έχει αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα. Η Βόρεια Κορέα έχει αυξήσει τις στρατιωτικές προμήθειες προς τη Ρωσία, ενώ η Μόσχα έχει ενισχύσει την παροχή ενέργειας και οικονομικών πόρων προς την Πιονγκγιάνγκ.

Η οικονομική ανάσα της Πιονγκγιάνγκ

Η διεύρυνση του εμπορίου με τη Ρωσία έχει συμβάλει στην ανάκαμψη της βορειοκορεατικής οικονομίας. Η οικονομία της χώρας καταγράφει ανάπτυξη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ενώ η εικόνα στην πρωτεύουσα παρουσιάζει σημάδια αυξημένης κατανάλωσης.

Η παρουσία περισσότερων εισαγόμενων προϊόντων και η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας στην Πιονγκγιάνγκ αποτελούν ενδείξεις ότι η ρωσική σχέση έχει προσφέρει στην οικονομία της χώρας ένα νέο κανάλι εισοδήματος.

Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ομοιόμορφη. Τα οικονομικά οφέλη φαίνεται να συγκεντρώνονται κυρίως στην ελίτ, ενώ μεγάλα τμήματα του πληθυσμού εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας και χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

Παρά τις αντιθέσεις αυτές, η μεταβολή είναι σημαντική. Η Βόρεια Κορέα, που για χρόνια βρισκόταν σε σχεδόν πλήρη οικονομική απομόνωση, αποκτά έναν νέο εταίρο που μπορεί να προσφέρει καύσιμα, εμπορικές δυνατότητες και πρόσβαση σε τεχνολογία.

Πετρέλαιο, ναυτιλία και παράκαμψη κυρώσεων

Η ενεργειακή διάσταση της σχέσης συνδέεται άμεσα και με τη ναυτιλία. Η Ρωσία έχει αναπτύξει έναν μεγάλο «σκιώδη στόλο» δεξαμενόπλοιων, μέσω του οποίου συνεχίζεται η μεταφορά πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει εδώ και χρόνια αντίστοιχη εμπειρία στην παράκαμψη των περιορισμών. Οι εισαγωγές διυλισμένων πετρελαιοειδών έχουν αποτελέσει διαχρονικά έναν από τους βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η χώρα εξασφαλίζει ενεργειακούς πόρους.

Το όριο που έχει επιβληθεί από τις κυρώσεις του ΟΗΕ για τις εισαγωγές διυλισμένων πετρελαιοειδών ανέρχεται σε 500.000 βαρέλια ετησίως. Ωστόσο, στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και δορυφορικές εικόνες έχουν καταγράψει ενδείξεις ότι οι εισαγωγές της Βόρειας Κορέας από τη Ρωσία πιθανότατα έχουν υπερβεί σημαντικά το συγκεκριμένο όριο.

Η σύμπτωση των δύο συστημάτων δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σύνθετο δίκτυο εμπορικών ροών. Πετρέλαιο, πλοία, λιμάνια και χερσαίες μεταφορές λειτουργούν πλέον συμπληρωματικά σε μια σχέση όπου οι δύο πλευρές έχουν ισχυρό κίνητρο να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων.

Η γέφυρα ως σύμβολο μιας βαθύτερης σχέσης

Η νέα οδική σύνδεση αποκτά σε αυτό το πλαίσιο μεγαλύτερη σημασία. Η μεταφορά φορτίων με φορτηγά προσφέρει στις δύο πλευρές έναν επιπλέον εμπορικό δίαυλο και μπορεί να διευκολύνει τη διακίνηση προϊόντων και ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, οι οδικές μεταφορές είναι δυσκολότερο να παρακολουθηθούν από δορυφορικές εικόνες σε σύγκριση με μεγάλες μεταφορές μέσω πλοίων ή τρένων. Η συνηθισμένη εμπορική κίνηση μπορεί επίσης να δημιουργεί ένα επίπεδο κάλυψης για άλλες μεταφορές.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η γέφυρα από μόνη της αλλάζει τις ισορροπίες στην περιοχή. Αποτελεί όμως ένα ακόμη κομμάτι μιας υποδομής οικονομικής διασύνδεσης που μέχρι πρόσφατα ήταν περιορισμένη.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η σχέση Μόσχας–Πιονγκγιάνγκ έχει περάσει σε διαφορετική φάση. Η συνεργασία δεν αφορά πλέον μόνο στρατιωτικές ανάγκες. Περιλαμβάνει ενέργεια, πετρέλαιο, εμπόριο, μεταφορές, εργατικό δυναμικό και τεχνολογία.

Το αν αυτή η σχέση θα διατηρήσει τη σημερινή δυναμική μετά το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία παραμένει ανοιχτό. Αυτό που είναι ήδη εμφανές είναι ότι η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ έχουν δημιουργήσει ένα ευρύτερο σύστημα αμοιβαίων συμφερόντων, το οποίο περιορίζει μέρος των επιπτώσεων των διεθνών κυρώσεων και προσφέρει στις δύο χώρες εναλλακτικές οικονομικές διαδρομές.

Η ενέργεια βρίσκεται στο κέντρο αυτού του συστήματος, σύμφωνα πάντα με το Forbes. Και μαζί με τις νέες υποδομές και τις εμπορικές ροές μπορεί να αποτελέσει τον παράγοντα που θα κρίνει εάν η σημερινή συγκυριακή συνεργασία θα μετατραπεί σε έναν πιο μόνιμο οικονομικό και στρατηγικό άξονα.

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