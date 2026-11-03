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Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2022 εκτινάχθηκαν οι ευρωπαϊκές τιμές φυσικού αερίου, ξεπερνώντας προσωρινά το όριο των 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η άνοδος αποτυπώνει την αυξανόμενη ανησυχία των αγορών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης κατά τη χειμερινή περίοδο, σε μια συγκυρία κατά την οποία η ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί πρόσθετη αβεβαιότητα για τις διεθνείς ροές καυσίμων.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου κατέγραψαν άνοδο που έφτασε έως το 4%, προτού περιορίσουν μέρος των κερδών τους. Οι συμμετέχοντες στην αγορά προετοιμάζονται για ενίσχυση της κατανάλωσης φυσικού αερίου για θέρμανση, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν αισθητή υποχώρηση των θερμοκρασιών σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Η αυξημένη ζήτηση αναμένεται να συμπέσει με τη στενότητα της παγκόσμιας προσφοράς, εντείνοντας τον ανταγωνισμό της Ευρώπης με άλλες μεγάλες εισαγωγικές αγορές, κυρίως της Ασίας, για την εξασφάλιση διαθέσιμων φορτίων.

Την ίδια στιγμή, περιορίζονται οι ελπίδες για άμεση αποκλιμάκωση των πιέσεων στην ενεργειακή αγορά, καθώς συνεχίζονται οι συγκρούσεις και οι διαταραχές στον εφοδιασμό από την περιοχή του Περσικού Κόλπου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News, η Τεχεράνη προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών κοντά στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, εξετάζοντας παράλληλα τρόπους αντιποίνων σε ευρύτερη κλίμακα στη Μέση Ανατολή.

Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία

Η ενεργειακή κρίση του 2022, που ακολούθησε τη δραστική μείωση των ρωσικών παραδόσεων φυσικού αερίου μέσω αγωγών, οδήγησε την Ευρώπη σε σημαντική αύξηση της εξάρτησής της από τις διεθνείς εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η μεταβολή αυτή έχει καταστήσει την ευρωπαϊκή αγορά περισσότερο εκτεθειμένη σε γεωπολιτικές αναταράξεις και προβλήματα εφοδιασμού σε άλλες περιοχές του πλανήτη. Η ευπάθεια αυτή γίνεται εντονότερη καθώς πλησιάζει η περίοδος αυξημένης χειμερινής κατανάλωσης, με τα ευρωπαϊκά αποθέματα να βρίσκονται σε ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα.

Οι αποθηκευτικοί χώροι φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζουν πληρότητα περίπου 75%, ποσοστό που αποτελεί το χαμηλότερο για τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους από το 2009, όταν ξεκίνησε η διαθέσιμη καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Ακόμη πιο περιορισμένα είναι τα αποθέματα στη Γερμανία, όπου η πληρότητα διαμορφώνεται λίγο πάνω από το 61%. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές LNG κατά τον Οκτώβριο παραμένουν χαμηλότερες από τις αντίστοιχες περσινές, παρότι αυτή την εποχή συνήθως παρατηρείται ενίσχυση των παραδόσεων. Πρόσθετη πίεση στην αγορά προκαλούν οι διακοπές στην τροφοδοσία από τη Νορβηγία, οι οποίες επιδεινώνουν τις ανησυχίες για την επάρκεια της προσφοράς.

Παρότι οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, η νέα ανοδική τους πορεία ενδέχεται να επιβαρύνει την ευρωπαϊκή οικονομία, ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών της Rystad Energy, οι συνολικές δαπάνες της Ευρώπης για εισαγωγές LNG προβλέπεται να αυξηθούν φέτος κατά τουλάχιστον 12 δισ. δολάρια, δηλαδή κατά 18%, παρά τη μείωση των αγοραζόμενων ποσοτήτων.