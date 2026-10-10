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Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου εισέρχεται στη φετινή περίοδο θέρμανσης με υψηλότερες τιμές, περιορισμένα περιθώρια ασφαλείας και αυξημένη αβεβαιότητα. Η εξέλιξη δεν αφορά πλέον μόνο την Ευρώπη, καθώς τα δύο μεγαλύτερα κέντρα εισαγωγής LNG, η Ευρώπη και η Ασία, αρχίζουν να διεκδικούν όλο και πιο έντονα τις ίδιες διαθέσιμες ποσότητες.

Τον Σεπτέμβριο, το ευρωπαϊκό TTF κινήθηκε κατά μέσο όρο στα 25,5 δολάρια/MMBtu, επίπεδο που αντιστοιχεί περίπου σε 77,3 ευρώ/MWh, ενώ το ασιατικό JKM διαμορφώθηκε ακόμη υψηλότερα, στα 26,7 δολάρια/MMBtu ή περίπου 81 ευρώ/MWh.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή αν συγκριθεί με τις παραγωγικές αγορές. Στις ΗΠΑ το Henry Hub παρέμεινε κοντά στα 2,9 δολάρια/MMBtu, ενώ στον Καναδά το AECO κινήθηκε περίπου στα 1,1 δολάρια. Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το premium που πληρώνουν οι εισαγωγικές αγορές για να εξασφαλίσουν LNG.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η προσφορά θα επαρκέσει όταν αυξηθεί η κατανάλωση για θέρμανση.

Ευρωπαϊκές αποθήκες με μικρότερο περιθώριο ασφαλείας

Η Ευρώπη βρίσκεται στην πιο ευάλωτη θέση. Η μέση τιμή του TTF τον Σεπτέμβριο ήταν πάνω από διπλάσια σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα και βρέθηκε στο υψηλότερο μηνιαίο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Η άνοδος προκύπτει από τη σύμπτωση διαφορετικών πιέσεων. Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη μειώθηκαν περίπου 7% σε ετήσια βάση, ενώ χαμηλότερες ήταν και ορισμένες ροές μέσω αγωγών, μεταξύ άλλων λόγω εργασιών συντήρησης σε κρίσιμες υποδομές.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση από τον ηλεκτροπαραγωγικό τομέα ενισχύθηκε σημαντικά. Η χαμηλότερη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές αύξησε την ανάγκη για μονάδες φυσικού αερίου, με την ηλεκτροπαραγωγή από αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξάνεται περίπου 15% σε ετήσια βάση.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, βρίσκεται στις αποθήκες. Τα διαθέσιμα αποθέματα υπολείπονται κατά περίπου 16 δισ. κυβικά μέτρα του μέσου όρου της τελευταίας πενταετίας. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη μπαίνει στον χειμώνα με μικρότερο απόθεμα ασφαλείας και μεγαλύτερη ανάγκη για συνεχή εισροή LNG.

Ευρώπη και Ασία διεκδικούν τα ίδια φορτία

Η άνοδος του JKM έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς περιορίζει τη διαφορά μεταξύ των ευρωπαϊκών και των ασιατικών τιμών. Όσο μικραίνει το spread, τόσο περισσότερο ενισχύεται ο ανταγωνισμός για τα ευέλικτα φορτία LNG.

Ένας από τους παράγοντες που μέχρι σήμερα έχουν συγκρατήσει αυτή την πίεση είναι η Κίνα. Οι εισαγωγές LNG της έχουν μειωθεί, ενώ σημαντικό μέρος των αναγκών της καλύπτεται από εγχώρια παραγωγή και μακροχρόνιες συμβάσεις.

Η κατάσταση όμως μπορεί να αλλάξει καθώς πλησιάζει η περίοδος θέρμανσης. Το Πεκίνο έχει ζητήσει από τις ενεργειακές επιχειρήσεις να επιταχύνουν την πλήρωση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Εάν η Κίνα επιστρέψει πιο επιθετικά στη spot αγορά LNG, η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή.

Σε μια αγορά όπου τα διαθέσιμα φορτία είναι ήδη περιορισμένα, ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση της ασιατικής ζήτησης μπορεί να έχει δυσανάλογη επίδραση στις ευρωπαϊκές τιμές.

Το αμερικανικό αέριο ως αντίβαρο

Η μεγάλη εξαίρεση στην εικόνα βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. Η αμερικανική αγορά διαθέτει πολύ φθηνότερο φυσικό αέριο, καθώς η παραγωγή κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στην περιοχή Permian, η παραγωγή έχει φτάσει περίπου στα 23,5 δισ. κυβικά πόδια ημερησίως, ενώ η ανάπτυξη νέων αγωγών επιτρέπει τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων προς τα σημεία κατανάλωσης και εξαγωγής.

Η διαφορά μεταξύ του Henry Hub και των ευρωπαϊκών και ασιατικών benchmarks εξηγεί γιατί το αμερικανικό LNG αποκτά ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Οι ΗΠΑ μπορούν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους και να προσθέσουν ποσότητες στην παγκόσμια αγορά, λειτουργώντας ως ένα από τα σημαντικότερα αντίβαρα στις πιέσεις.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη είναι αυτομάτως προστατευμένη από μια νέα άνοδο. Η αύξηση της αμερικανικής παραγωγής LNG χρειάζεται χρόνο, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν άμεσα τις θαλάσσιες ροές και τα διαθέσιμα φορτία.

Ο χειμώνας ο μεγάλος καταλύτης

Το επόμενο διάστημα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τον καιρό. Ένας ήπιος χειμώνας θα μπορούσε να περιορίσει τη ζήτηση για θέρμανση και να επιτρέψει στην Ευρώπη να διαχειριστεί ευκολότερα τα χαμηλότερα αποθέματα.

Αντίθετα, ένα παρατεταμένο κύμα ψύχους θα αύξανε απότομα την κατανάλωση αερίου, ακριβώς τη στιγμή που οι ευρωπαϊκές αποθήκες διαθέτουν μικρότερο περιθώριο ασφαλείας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Ευρώπη θα χρειαστεί να προσελκύσει περισσότερα φορτία LNG, ανταγωνιζόμενη την Ασία και κυρίως την Κίνα.

Παράλληλα, οποιαδήποτε γεωπολιτική διαταραχή σε βασικές θαλάσσιες διαδρομές ή σε μεγάλους παραγωγούς θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αντίδραση των τιμών, ακόμη και χωρίς πραγματική έλλειψη φυσικού αερίου.

Γι’ αυτό η αγορά δεν αντιμετωπίζει μόνο το ενδεχόμενο υψηλότερων μέσων τιμών. Αντιμετωπίζει και τον κίνδυνο πολύ μεγαλύτερης μεταβλητότητας, με τις τιμές να αντιδρούν έντονα στις αλλαγές των καιρικών προβλέψεων, των αποθεμάτων και των διεθνών ροών LNG.

Η εξίσωση, επομένως, παραμένει εύθραυστη. Η χαμηλότερη ευρωπαϊκή αποθεματοποίηση, η περιορισμένη προσφορά LNG και ο ανταγωνισμός με την Ασία δημιουργούν ανοδικές πιέσεις, ενώ η ισχυρή αμερικανική παραγωγή και μια πιθανή αύξηση της παγκόσμιας δυναμικότητας LNG αποτελούν τα βασικά αντίβαρα.

Για να υποχωρήσει ουσιαστικά η πίεση στις τιμές, θα χρειαστεί ένας συνδυασμός ήπιου χειμώνα, αυξημένης προσφοράς LNG και συγκρατημένης ασιατικής ζήτησης. Αντίθετα, ένα ψυχρότερο από το αναμενόμενο ξεκίνημα της περιόδου θέρμανσης μπορεί να δοκιμάσει τα όρια της ευρωπαϊκής αγοράς και να επαναφέρει το φυσικό αέριο στο επίκεντρο της ενεργειακής κρίσης.

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