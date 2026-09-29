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Η έλλειψη φυσικού αερίου και η διαρκής άνοδος της τιμής του έχει οδηγήσει σε ορισμένα αναπάντεχα γεγονότα, τα οποία έχουν εμμέσως και ελληνικό ενδιαφέρον.

Προ ημερών, η Venture Global, η οποία έχει υπογράψει μακροχρόνια συμφωνία διάρκειας 20 ετών για την πώληση LNG στην Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει κατά 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατά 40%, υπέγραψε 20ετή συμφωνία αγοραπωλησίας 0,5 MTPA με την China Gas και με έναρξη το 2030, ανεβάζοντας την συνολική μακροπρόθεσμη δέσμευση ποσοτήτων LNG των Κινέζων έναντι της Venture Global στα 2,5 MTPA.

Αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον είναι ότι οι Κινέζοι αγοράζουν, παρά τις υψηλότερες τιμές και τους δασμούς ύψους 15% που επιβάλλει το Πεκίνο στο αμερικανικό LNG, από τον ίδιο προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβληθεί η Atlantic SEE LNG Trade. Και, κυρίως, το γεγονός ότι η Atlantic SEE LNG Trade πρόλαβε και εξασφάλισε 1,5 BCM για 20 χρόνια με τιμές προ κρίσης.

Αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν όχι μόνο τα μεγέθη της Venture Global, η οποία μετά το P-TEC του Νοεμβρίου στο Ζάππειο έχει υπογράψει μεγάλες μακροχρόνιες συμφωνίες με κολοσσούς, όπως οι Hanwha Aerospace, Vitol, TotalEnergies, EnBW και Trafigura, αλλά και το πόσο καλός ήταν ο χρονισμός που επέλεξε η Atlantic SEE LNG Trade τόσο για να εξασφαλίσει ποσότητες σε καλές τιμές, όσο και για να τοποθετηθεί εγκαίρως στην αγορά.

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