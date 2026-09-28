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Σε αντίθετες κατευθύνσεις κινούνται οι δύο μεγαλύτερες αγορές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκαλώντας νέα ανακατανομή των παγκόσμιων εμπορικών ροών. Η Ευρώπη επιταχύνει την προσπάθεια εξασφάλισης πρόσθετων φορτίων ενόψει του χειμώνα, αποδεχόμενη ακόμη και ιδιαίτερα υψηλές τιμές. Την ίδια ώρα, η Ασία περιορίζει τις αγορές της, καθώς το κόστος στη spot αγορά έχει καταστεί απαγορευτικό για τους εισαγωγείς που είναι περισσότερο ευαίσθητοι στις διακυμάνσεις των τιμών.

Η πίεση στην ευρωπαϊκή αγορά εντείνεται από τη χαμηλή πληρότητα των αποθηκών φυσικού αερίου. Σύμφωνα με στοιχεία της Vortexa, στο τέλος της περασμένης εβδομάδας τα αποθέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονταν στο 68% της συνολικής χωρητικότητας, περίπου 16 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. Η απόκλιση αυτή υποχρεώνει τις ευρωπαϊκές εταιρείες να κινηθούν νωρίτερα και πιο επιθετικά, προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο ελλείψεων κατά την κορύφωση της χειμερινής κατανάλωσης. Ο αυξημένος ανταγωνισμός για τις διαθέσιμες ποσότητες αποτυπώνεται ήδη στις τιμές. Το LNG με προορισμό τη Βορειοδυτική Ευρώπη διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 26,1 δολάρια ανά MMBtu, επιστρέφοντας σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον χειμώνα του 2022-2023.

Στην Ασία, οι τιμές άμεσης παράδοσης πλησίασαν τα 27 δολάρια ανά MMBtu, φθάνοντας στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων τριών και πλέον ετών. Το υψηλό κόστος έχει περιορίσει το αγοραστικό ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε χώρες όπου το LNG ανταγωνίζεται φθηνότερα καύσιμα ή όπου οι εταιρείες ηλεκτρισμού δεν μπορούν εύκολα να μετακυλίσουν τις αυξήσεις στους καταναλωτές.

Η διαφορετική στάση των δύο αγορών επιτρέπει στην Ευρώπη να προσελκύει περισσότερα φορτία, χωρίς ωστόσο να διασφαλίζει ότι οι παραδόσεις θα επαρκέσουν για την έγκαιρη αναπλήρωση των αποθεμάτων. Παρά την ενίσχυση της ζήτησης, οι αφίξεις LNG στην ευρωπαϊκή αγορά υποχώρησαν την τελευταία εβδομάδα στο 1,5 εκατ. τόνους μέσω 30 φορτίων. Πρόκειται για τη χαμηλότερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Ιούλιο και για όγκο μειωμένο κατά περισσότερο από 15% σε σύγκριση με τον κινητό μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων. Πτωτικά κινήθηκαν και οι παραδόσεις στην Ασία, οι οποίες περιορίστηκαν στα 4,2 εκατ. τόνους μέσω 68 φορτίων, σχεδόν 10% κάτω από τον αντίστοιχο κινητό μέσο όρο. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Κίνα και την Ταϊβάν, ενώ οι εισαγωγές της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας παρέμειναν σχετικά σταθερές.

Η εικόνα αναδεικνύει τη διαφορετική συμπεριφορά των δύο αγορών. Η Ευρώπη αγοράζει με γνώμονα την ενεργειακή ασφάλεια, ακόμη και όταν οι τιμές είναι υψηλές, ενώ σημαντικό μέρος της ασιατικής ζήτησης υποχωρεί όταν το κόστος ξεπερνά τις οικονομικές αντοχές των εισαγωγέων. Πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δυσκολίες στη διέλευση των LNG carriers από τα Στενά του Ορμούζ. Την περασμένη εβδομάδα επιβεβαιώθηκαν μόλις πέντε διελεύσεις πλοίων μεταφοράς LNG, έναντι επτά την αμέσως προηγούμενη.

Από αυτές, οι τρεις αφορούσαν έμφορτα πλοία που εξέρχονταν από τον Περσικό Κόλπο και οι δύο πλοία χωρίς φορτίο που κατευθύνονταν προς τις εγκαταστάσεις φόρτωσης. Δύο από τα εξερχόμενα φορτία προέρχονταν από το Κατάρ, εξέλιξη που υπογραμμίζει τη σημασία της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ για την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Στον τερματικό σταθμό Ras Laffan του Κατάρ φορτώθηκαν πέντε φορτία, συνολικής ποσότητας περίπου 400.000 τόνων. Η επίδοση ήταν κατά 20% υψηλότερη από τον πρόσφατο, περιορισμένο μέσο όρο, χωρίς όμως να αρκεί για την πλήρη εξομάλυνση της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αμερικανικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2,6 εκατ. τόνους μέσω 36 φορτίων, περίπου 4% πάνω από τον κινητό μέσο όρο τεσσάρων εβδομάδων. Η Αυστραλία εξήγαγε περίπου 1,6 εκατ. τόνους, ενώ οι αποστολές από το Ομάν περιορίστηκαν στους 200.000 τόνους εξαιτίας προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης. Η ισχυρή αμερικανική παραγωγή προσφέρει κρίσιμη στήριξη, δεν αρκεί όμως για να εξαλείψει τις πιέσεις που προκαλούν η μειωμένη διαθεσιμότητα φορτίων από τον Περσικό Κόλπο, η ανάγκη αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων και η επιμήκυνση ορισμένων θαλάσσιων διαδρομών.

Την ίδια στιγμή, στην αγορά μεταφοράς LNG διαμορφώνεται μία ακόμη αντίφαση. Ο παγκόσμιος στόλος των LNG carriers αυξάνεται ταχύτερα από τις διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου. Οι παραδόσεις νεότευκτων πλοίων ενισχύουν τη μεταφορική ικανότητα, χωρίς να συνοδεύονται πάντοτε από αντίστοιχη αύξηση των εξαγώγιμων ποσοτήτων. Εφόσον συνεχιστούν οι καθυστερήσεις στην έναρξη νέων έργων υγροποίησης, περισσότερα πλοία θα ανταγωνίζονται για λιγότερα φορτία, ασκώντας πίεση στους ναύλους, ακόμη και σε μία περίοδο κατά την οποία η τιμή του LNG παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Η παγκόσμια αγορά εισέρχεται έτσι στον χειμώνα με δύο διαφορετικές ταχύτητες: η Ευρώπη πληρώνει ακριβότερα για να ενισχύσει την ενεργειακή της ασφάλεια, η Ασία αναβάλλει αγορές περιμένοντας αποκλιμάκωση των τιμών και η ναυλαγορά αναζητεί ισορροπία ανάμεσα στην περιορισμένη προσφορά φορτίων και στον αυξανόμενο αριθμό πλοίων.

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