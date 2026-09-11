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Η ηλιακή ενέργεια μειώνει κατά τουλάχιστον 450 ευρώ τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού ακόμη και στις περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας με μικρότερο ποσοστό ηλιοφάνειας. Αυτό προκύπτει από ανάλυση που δημοσίευσε ο Guardian, σύμφωνα με την οποία σε σημεία της χώρας με τις λιγότερες ηλιόλουστες ημέρες, τα ηλιακά πάνελ θα μπορούσαν να αποφέρουν εξοικονόμηση έως 450 ευρώ ετησίως στα νοικοκυριά. Σε περιοχές με περισσότερη ηλιοφάνεια, το ποσοστό θα μπορούσε να ανέλθει σε περίπου 700 ευρώ. Επιπλέον, η εξοικονόμηση συμβαδίζει με τη μείωση στη δαπάνη εγκατάστασης των οικιακών πάνελ, αν και το συνολικό κόστος μπορεί να ξεπεράσει τις 8.000 ευρώ και να μην είναι προσιτό για πολλούς ιδιοκτήτες.

Συγκεκριμένα, στη Γλασκώβη, μία από τις πιο συννεφιασμένες περιοχές της χώρας, η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση φτάνει περίπου τα 510 ευρώ. Στο Μάντσεστερ υπολογίζεται γύρω στα 540 ευρώ. Όσο κανείς κινείται προς τον πιο ηλιόλουστο νότο, τα ποσά αυξάνονται: περίπου 665 ευρώ στο Μπράιτον και έως 720 ευρώ στο Σαουθάμπτον.

Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, η ανάλυση αφορά σε σύστημα ισχύος 4 kW και βασίζεται στην εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού και τις διαφορετικές τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στις επιμέρους περιοχές. Δεν πρόκειται, επομένως, για ένα ενιαίο ποσό που μπορεί να περιμένει κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού, αλλά για μια εκτίμηση του δυναμικού της ηλιακής ενέργειας.

Τα ευρήματα παρέχονται από τη βρετανική εταιρεία ηλιακής ενέργειας Recharge Renewable, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει το ίδιο το σπίτι: ο προσανατολισμός του, η σκίαση από δέντρα ή κτίρια, οι ώρες κατανάλωσης ενέργειας. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι πιθανό να αλλάξουν την απόδοση του συστήματος.

Πάντως, η στροφή προς την ηλιακή ενέργεια στη Μεγάλη Βρετανία είναι εμφανής, καθώς σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, καταγράφηκαν περισσότερες νέες εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους από ό,τι σε οποιαδήποτε περίοδο από το 2011, όταν κατασκευάστηκε το πρώτο μεγάλης κλίμακας ηλιακό πάρκο στη χώρα. Τον περασμένο Ιούλιο, δε, η ηλιακή ενέργεια κάλυψε το 14,4% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ποσοστό ήταν μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλο μήνα, τη στιγμή που σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν σχεδόν διπλάσιες ώρες ηλιοφάνειας κατά μέσο όρο για την εποχή του χρόνου.

Το κόστος, ωστόσο, παραμένει το μεγάλο εμπόδιο, με πολλά νοικοκυριά να μην μπορούν να το καλύψουν, ακόμα και αν η επένδυση αποσβένεται σταδιακά μέσω της μείωσης των λογαριασμών.

Επιπλέον, η Recharge Renewable, επισημαίνει πως τα νοικοκυριά που ελπίζουν να εξοικονομήσουν ενέργεια από τους ηλιακούς συλλέκτες πρέπει να δώσουν προσοχή στη ρύθμιση κάθε συστήματος στέγης, καθώς και στις περιφερειακές δυνατότητες.

Παράλληλα, κάνουν την εμφάνισή τους και μικρότερες λύσεις, αφού άρχισαν να διατίθενται φωτοβολταϊκά συστήματα που μπορούν να τοποθετηθούν σε μπαλκόνια και να συνδεθούν με την οικιακή παροχή. Πρόκειται για μια λύση που απευθύνεται κυρίως σε όσους ζουν σε διαμερίσματα ή νοικιάζουν και δεν μπορούν να εγκαταστήσουν ένα συμβατικό σύστημα στη στέγη.

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