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Ο Όμιλος Greenvolt, μέσω της Greenvolt Power εξασφάλισε χρηματοδότηση έργου 284 εκατ. ευρώ για το αιολικό του έργο ισχύος 253,1 MW στο Gurbănești, ανατολικά του Βουκουρεστίου, στη Ρουμανία. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αιολικά έργα της Ρουμανίας, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λειτουργία έως το τέλος του 2027.

Η χρηματοδότηση διαμορφώθηκε από κοινοπραξία οκτώ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων: UniCredit S.p.A., Erste Group Bank AG, Banca Comercială Română S.A., Siemens Financial Services μέσω της Siemens Bank, Société Générale, BRD, ING Bank N.V. και Alpha Bank S.A. Το έργο θα περιλαμβάνει 42 ανεμογεννήτριες ισχύος 6,1 MW η καθεμία και θα συμβάλει στην απανθρακοποίηση του ηλεκτρικού συστήματος της Ρουμανίας.

«Η Ρουμανία αποτελεί σημαντική αγορά για τη Greenvolt, με ισχυρές μακροπρόθεσμες προοπτικές, και η επένδυσή μας εδώ το επιβεβαιώνει. Η αιολική ενέργεια βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας, αλλά η δραστηριότητά μας καλύπτει πολλές τεχνολογίες και τομείς. Παράλληλα με τα έργα μεγάλης κλίμακας, ενισχύουμε τη θέση μας στις επιτόπιες (on-site) λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας για εταιρικούς και βιομηχανικούς πελάτες», δήλωσε ο João Manso Neto, CEO του Ομίλου Greenvolt.

«Η ικανότητά μας να προωθούμε έργα αυτής της κλίμακας στηρίζεται σε ισχυρές σχέσεις με χρηματοδοτικούς εταίρους, που κατανοούν την επιχείρησή μας και την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων που αναπτύσσουμε. Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα αυτής της συνεργασίας και αντανακλά την ικανότητά μας να βρίσκουμε τις κατάλληλες χρηματοδοτικές λύσεις για τα έργα μας», δήλωσε ο Adrian Góralski, Διευθυντής Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (M&A) και Χρηματοδότησης Έργων της Greenvolt Power.

Το αιολικό πάρκο Gurbănești εντάσσεται στην ευρύτερη πλατφόρμα Wind Rose (506 MW), μίας από τις σημαντικότερες ιδιωτικές πρωτοβουλίες ανανεώσιμης ενέργειας που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα, η οποία περιλαμβάνει και το αιολικό έργο Ialomița ισχύος 253,1 MW.

Ο Όμιλος Greenvolt διαθέτει σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων μεγάλης κλίμακας στη Ρουμανία, το οποίο περιλαμβάνει 707 MW αιολικών, 58 MW φωτοβολταϊκών και 209 MW έργων αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες. Παράλληλα, μέσω της Greenvolt Next δραστηριοποιείται στην αποκεντρωμένη παραγωγή, προσφέροντας επιτόπιες λύσεις ανανεώσιμης ενέργειας σε εταιρικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

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