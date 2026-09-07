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Νέες επενδύσεις στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου μελετά η HELLENiQ ENERGY, επιδιώκοντας να αυξήσει την παραγωγική δυναμικότητά της κατά 10%-15% και να διευρύνει τις εξαγωγές καυσίμων.

Η ισχυρή ζήτηση στα Βαλκάνια και οι ελλείψεις προϊόντων που διαπιστώνει η διοίκηση στην ευρωπαϊκή αγορά επαναφέρουν τη διύλιση στο επίκεντρο του επενδυτικού σχεδιασμού, παράλληλα με την επέκταση στην ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ανδρέας Σιάμισιης, σε ενημέρωση δημοσιογράφων στη ΔΕΘ, εξετάζονται έργα που θα ενισχύσουν κυρίως την παραγωγή ντίζελ και βενζίνης, με ορίζοντα ολοκλήρωσης πέντε ετών. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και τις υποδομές διακίνησης, ώστε οι πρόσθετες ποσότητες να μπορούν να διοχετευθούν στις αγορές της ευρύτερης περιοχής.

Για έναν όμιλο που ήδη εξάγει περίπου το 50% της παραγωγής του, η ενίσχυση των εγκαταστάσεων αποτελεί το επόμενο βήμα για μεγαλύτερη παρουσία εκτός συνόρων. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η μείωση της διυλιστικής δυναμικότητας στην Ευρώπη δημιουργεί ευκαιρίες για τις ελληνικές μονάδες, οι οποίες διατήρησαν και αναβάθμισαν την παραγωγική τους βάση μέσα από επενδύσεις σε δύσκολες οικονομικές περιόδους.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ζήτηση για συμβατικά καύσιμα θα παραμείνει ουσιαστική για τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια, ακόμη και με την πρόοδο της πράσινης μετάβασης. Με αυτή την παραδοχή, η HELLENiQ ENERGY προετοιμάζει την ενίσχυση της βασικής της δραστηριότητας, ενώ αναπτύσσει παράλληλα νέες πηγές εσόδων στην παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρισμού.

Τον Απρίλιο η γεώτρηση στο Ιόνιο

Στο μέτωπο των υδρογονανθράκων, η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο μετατίθεται για τον Απρίλιο. Η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα συνδέεται, σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, με τη διαθεσιμότητα του γεωτρύπανου και πρακτικά ζητήματα προγραμματισμού, χωρίς να μεταβάλλεται ο βασικός σχεδιασμός της έρευνας.

Παράλληλα, προετοιμάζονται οι πρώτες σεισμικές έρευνες στις νέες παραχωρήσεις, με έναρξη προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2027. Τα ευρήματα θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με τα δεδομένα του Block 10, όπου η HELLENiQ ENERGY έχει ήδη παρουσία, προκειμένου να σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα για το ερευνητικό δυναμικό των περιοχών.

Έτσι, το πρόγραμμα των ερευνών εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: αφενός με την προετοιμασία της γεώτρησης στο Ιόνιο και αφετέρου με τη συλλογή νέων σεισμικών δεδομένων, τα οποία θα τροφοδοτήσουν την αξιολόγηση των επόμενων ερευνητικών στόχων.

Δίοδος ανάπτυξης τα Βαλκάνια

Τη δυναμική των εξαγωγών αποτυπώνει ήδη η λειτουργία του αγωγού Vardax, μέσω του οποίου μεταφέρεται ντίζελ από τη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ στη Βόρεια Μακεδονία. Σύμφωνα με τον κ. Σιάμισιη, η υποδομή καλύπτει περίπου το 80% των αναγκών της γειτονικής χώρας στο συγκεκριμένο καύσιμο, ενώ η ζήτηση θα επέτρεπε τη διάθεση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων.

Ο αγωγός, που είχε κατασκευαστεί για τη μεταφορά αργού πετρελαίου, επέστρεψε σε λειτουργία έπειτα από περίπου μία δεκαετία αδράνειας και μακρά τεχνική και διαπραγματευτική προετοιμασία. Η αξιοποίησή του ενισχύει τη θέση της Θεσσαλονίκης ως βάσης τροφοδοσίας των Βαλκανίων και περιορίζει τις μεταφορές με βυτιοφόρα.

Η HELLENiQ ENERGY εξετάζει τώρα πώς θα επεκτείνει αυτή τη δραστηριότητα προς βορειότερες αγορές, μεταξύ των οποίων η Σερβία. Στις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις για τη μεταφορά προϊόντων και με τρένα, ενώ μέσα στους επόμενους έξι έως δέκα μήνες προβλέπεται να εκπονηθεί μελέτη για τις δυνατότητες αύξησης της δυναμικότητας του Vardax και της συνολικής διακίνησης καυσίμων.

Η εμπορική εξίσωση του FSRU

Στο φυσικό αέριο, ανοιχτή παραμένει η τελική επενδυτική απόφαση για τον πλωτό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG. Το έργο έχει προχωρήσει σημαντικά ως προς την αδειοδότηση και τη δυνατότητα σύνδεσης με το σύστημα του ΔΕΣΦΑ, ωστόσο η υλοποίησή του θα εξαρτηθεί από την αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς.

Κρίσιμη παράμετρος είναι η εξασφάλιση της ζήτησης και των συμβολαίων που θα στηρίξουν τη λειτουργία της υποδομής σε βάθος χρόνου. Για τον όμιλο, πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα σύνδεσης του σταθμού με τις ανάγκες των δικών του μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο.

Ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι, εφόσον ληφθεί θετική απόφαση, η προετοιμασία που έχει προηγηθεί επιτρέπει σχετικά γρήγορη μετάβαση στην υλοποίηση. Στην αξιολόγηση, πάντως, πέρα από τα εμπορικά δεδομένα, συνυπολογίζεται και η συμβολή του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού.

Επέκταση στον ηλεκτρισμό

Στην ηλεκτρική ενέργεια, η HELLENiQ ENERGY επιδιώκει να διπλασιάσει σταδιακά την παρουσία της στην παραγωγή και την εμπορία. Για την Enerwave, η διοίκηση αποτιμά θετικά την έως τώρα πορεία και θέτει στόχο ανάπτυξης πάνω από το 10% της λιανικής αγοράς.

Η διεύρυνση θα στηριχθεί σε νέα έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, αλλά και στη στενότερη σύνδεση της παραγωγής με τα προϊόντα προμήθειας προς τους καταναλωτές. Ο όμιλος αναπτύσσει σχετικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία και στην Κύπρο.

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό έχουν οι μπαταρίες, ώστε μεγαλύτερο μέρος της φωτοβολταϊκής παραγωγής να αξιοποιείται τις ώρες που αυξάνονται οι ανάγκες κατανάλωσης. Κατά τη διοίκηση, η αποθήκευση μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση από το φυσικό αέριο και να δημιουργήσει περιθώρια για ανταγωνιστικότερες τιμές.

Οι επενδύσεις αυτές θα αποτελέσουν μέρος της στρατηγικής που διαδέχεται το Vision 2025 και επεκτείνεται πέραν του 2030. Το νέο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αναμένεται να παρουσιαστεί στους επενδυτές μέσα στον επόμενο χρόνο, με βασικούς άξονες την παραγωγή, τις εξαγωγές και την ανάπτυξη στον ηλεκτρισμό.

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