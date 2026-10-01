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Το σημείο που θα επιλεγεί για την κατασκευή συστημάτων παραγωγής ενέργειας στο μέλλον είναι εξίσου σημαντικό με την ποσότητα της ενέργειας που παράγουν. Αυτό προκύπτει από μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Τεχνολογικού Ινστιτούτου Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), σύμφωνα με την οποία η κλιματική αλλαγή κι οι καιρικές μεταβολές μπορούν να επηρεάσουν τα ενεργειακά συστήματα τις επόμενες δεκαετίες.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Nature Energy, συνδυάζει τη μετεωρολογία λεπτής κλίμακας με προσομοιώσεις ενεργειακών υποδομών. Στόχος είναι να εξεταστεί πώς η τοποθεσία νέων ενεργειακών έργων θα καλύψει τη ζήτηση ηλεκτρισμού, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, σε ένα κλίμα που μεταβάλλεται.

Η μελέτη επικεντρώθηκε σε δύο διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ, τη Νέα Αγγλία και το Τέξας. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα ενεργειακά τους συστήματα έως το 2050, χρησιμοποιώντας τόσο ιστορικές κλιματικές συνθήκες όσο και προβολές για τις μελλοντικές συνθήκες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική διαφορά. Σύμφωνα με αυτά, ενεργειακά συστήματα που σχεδιάζονται με βάση τις κλιματικές συνθήκες του παρελθόντος θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έως και πενταπλάσια αύξηση στις ελλείψεις ενέργειας μέχρι το 2050. Οι ελλείψεις αυτές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπές ηλεκτροδότησης. Αν, ωστόσο, ληφθεί υπόψη η κλιματική αλλαγή στο σχεδιασμό των συστημάτων, τότε μπορεί να βελτιωθεί η ανθεκτικότητά τους με μηδενικό ή πολύ μικρό πρόσθετο κόστος.

Για την εργασία τους, οι ερευνητές του MIT επέλεξαν να μελετήσουν τις δύο συγκεκριμένες περιοχές επειδή εκεί καταγράφονται δύο διαφορετικοί τύποι κλίματος και άλλα ενεργειακά συστήματα. Παρατήρησαν ότι στη Νέα Αγγλία οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη για ηλιακή ισχύ και γραμμές μεταφοράς κοντά σε κέντρα ζήτησης ενέργειας, όπως οι πόλεις. Στο Τέξας, από την άλλη, διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος διακοπής ενέργειας συνδέεται κυρίως με τους περιορισμούς της γραμμής μεταφοράς. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, συστήνεται η κατασκευή αιολικών πάρκων στο δυτικό Τέξας, ώστε η παραγωγή να ανταποκρίνεται καλύτερα στα μελλοντικά πρότυπα ζήτησης, με σχεδόν μηδενικό κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί η προσθήκη ανανεώσιμης ισχύος.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα μοντέλα υψηλής ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μελέτη είναι σήμερα ιδιαίτερα απαιτητικά και δε θα είναι πρακτικά στους διαχειριστές δικτύων στην καθημερινή τους εργασία. Ωστόσο, εκφράζουν την πεποίθηση πως σύντομα θα αναπτυχθούν εκδοχές που θα μπορούν να αξιοποιηθούν ευκολότερα από τους αρμοδίους.

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