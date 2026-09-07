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Η ιστορική συμφωνία για την ανάληψη του ελέγχου μεγάλου μέρους των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας από αμερικανικά συμφέροντα δημιουργεί προσδοκίες για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς και χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Ωστόσο, η πραγματική επίδραση στα καύσιμα και στις μεταφορές αναμένεται να χρειαστεί αρκετό χρόνο, καθώς η πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας απαιτεί τεράστιες επενδύσεις για να επιστρέψει σε υψηλά επίπεδα παραγωγής.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προ ημερών συμφωνία με την υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βενεζουέλας, μέσω της οποίας δημιουργείται νέα κοινοπραξία που θα αποκτήσει τον έλεγχο περισσότερων από 65 δισ. βαρελιών βεβαιωμένων αποθεμάτων. Το αμερικανικό Δημόσιο και ιδιώτες επενδυτές από τις ΗΠΑ θα έχουν την πλειοψηφία και τη διοίκηση του νέου σχήματος, με τη συμμετοχή τους να φτάνει το 55%.

Το μέγεθος του ενεργειακού πλούτου της Βενεζουέλας είναι τεράστιο. Η χώρα διαθέτει περίπου 303 δισ. βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων, τα μεγαλύτερα παγκοσμίως, όταν τα αντίστοιχα αποθέματα των ΗΠΑ βρίσκονται κάτω από τα 50 δισ. βαρέλια.

Η αξιοποίηση αυτού του πλούτου, όμως, αποτελεί διαφορετική υπόθεση. Η βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας έχει πληγεί επί χρόνια από την έλλειψη επενδύσεων, τις προβληματικές υποδομές και τις διεθνείς κυρώσεις. Μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, όπως η ExxonMobil και η ConocoPhillips, είχαν αποχωρήσει μετά τις εθνικοποιήσεις της εποχής Ούγκο Τσάβες, ενώ η Chevron παρέμεινε η μοναδική μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή με σταθερή παρουσία στη χώρα.

Η νέα συμφωνία αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων από αμερικανικές ενεργειακές εταιρείες. Σε βάθος χρόνου υπολογίζεται ότι μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα από 209 δισ. δολάρια φορολογικών εσόδων για τη Βενεζουέλα.

Γιατί δεν θα πέσουν άμεσα οι τιμές

Παρά τις προσδοκίες, οι καταναλωτές δεν αναμένεται να δουν σύντομα σημαντική διαφορά στις τιμές των καυσίμων. Η Βενεζουέλα παράγει σήμερα περίπου 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί μόλις στο 1% της παγκόσμιας παραγωγής. Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι η παραγωγή να διπλασιαστεί ή ακόμη και να τριπλασιαστεί.

Η προοπτική ότι μεγάλες ποσότητες πετρελαίου θα επιστρέψουν μελλοντικά στη διεθνή αγορά μπορεί να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές, χωρίς όμως να προκαλέσει από μόνη της θεαματική αποκλιμάκωση.

Αντίστοιχα, οι μεταφορικές και οι εταιρείες logistics θα χρειαστεί να περιμένουν την πραγματική αύξηση της προσφοράς. Το λειτουργικό τους κόστος συνδέεται άμεσα με τις τιμές του ντίζελ και των ναυτιλιακών καυσίμων και, επομένως, ουσιαστική ελάφρυνση μπορεί να υπάρξει μόνο όταν περισσότερο αργό φτάσει στα διυλιστήρια και μετατραπεί σε τελικά προϊόντα.

Πρόσθετη δυσκολία αποτελεί η ποιότητα του πετρελαίου της Βενεζουέλας. Πρόκειται κυρίως για ιδιαίτερα βαρύ αργό με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, το οποίο απαιτεί εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και ανάμειξη με ελαφρύτερους τύπους πετρελαίου. Στις ΗΠΑ, τα κατάλληλα διυλιστήρια βρίσκονται κυρίως στην περιοχή του Κόλπου του Μεξικού.

Το χρονοδιάγραμμα για την αύξηση της παραγωγής

Κατά τους πρώτους έξι μήνες, οι επιπτώσεις στις τιμές της αντλίας εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες. Οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις χρειάζονται επισκευές, ενώ προβλήματα στο ηλεκτρικό δίκτυο της Βενεζουέλας εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη σταθερή λειτουργία των πεδίων παραγωγής.

Σε ορίζοντα ενός έως τριών ετών, εφόσον προχωρήσουν γρήγορα οι επενδύσεις, η παραγωγή θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 200.000 έως 500.000 βαρέλια ημερησίως. Σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να αρχίσει να γίνεται αισθητή η πρόσθετη προσφορά στην αγορά, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ηπιότερες τιμές καυσίμων και μεταφορών.

Η μεγάλη αλλαγή τοποθετείται σε βάθος πέντε έως δέκα ετών. Με επενδύσεις που υπολογίζονται περίπου στα 100 δισ. δολάρια, ο στόχος είναι η παραγωγή της Βενεζουέλας να φτάσει στα 2 έως 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Μόνο τότε η χώρα θα μπορούσε να αποκτήσει ξανά αρκετό βάρος ώστε να επηρεάζει ουσιαστικά την παγκόσμια προσφορά και να ασκεί πιο μόνιμες καθοδικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου.

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