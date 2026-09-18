Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας και η αντιπολίτευση βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τη μεταφορά των αποθεμάτων χρυσού της κεντρικής τράπεζας της χώρας, αξίας περίπου 4 δισ. δολαρίων, από την Τράπεζα της Αγγλίας στα θησαυροφυλάκια της Fed της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η πληροφορία, την οποία μετέδωσαν οι Financial Times, βασίζεται σε τέσσερις πηγές με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ενώ δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Βάσει της προτεινόμενης συμφωνίας, η μεταβατική κυβέρνηση της Ντέλσι Ροντρίγκες θα αποκτούσε τον νομικό έλεγχο επί του χρυσού, ωστόσο δεν θα είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει άμεσα σε πώληση των αποθεμάτων.

Αντίθετα, ο χρυσός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση για κρατικό δανεισμό, μεταξύ άλλων για τη χρηματοδότηση έργων ανασυγκρότησης μετά τους δύο σεισμούς του Ιουνίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η πολυετής δικαστική διαμάχη με το Λονδίνο

Η Τράπεζα της Αγγλίας διακρατεί εδώ και χρόνια περίπου 31 μετρικούς τόνους χρυσού της Βενεζουέλας, επικαλούμενη τη μη αναγνώριση της νομιμότητας της κυβέρνησης του τότε Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Η άρνηση του βρετανικού ιδρύματος να απελευθερώσει τα αποθέματα χρονολογείται από τις αρχές του 2019, όταν η βρετανική κυβέρνηση, μαζί με δεκάδες άλλες χώρες, είχε στηρίξει τον τότε ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό, αμφισβητώντας το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2018.

Ο χρυσός έκτοτε βρέθηκε στο επίκεντρο μιας μακράς δικαστικής διαμάχης στα βρετανικά δικαστήρια και παρέμεινε δεσμευμένος, παρά τη σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο και το αίτημα της μεταβατικής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκες προς τον βασιλιά Κάρολο για την επιστροφή του.

Η προσπάθεια ανάκτησης των αποθεμάτων

Τον προηγούμενο μήνα, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, είχε δηλώσει ότι η χώρα εργάζεται για την ανάκτηση του χρυσού που βρίσκεται στα υπόγεια θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Αγγλίας, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των έντονων πληθωριστικών πιέσεων.

Η προτεινόμενη μεταφορά στη Fed της Νέας Υόρκης θα αποτελούσε έναν συμβιβασμό, επιτρέποντας στη Βενεζουέλα να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο επί του αποθέματος, χωρίς να ανοίγει άμεσα ο δρόμος για την πώλησή του.

Διαβάστε ακόμη

Ενέργεια: Γιατί το Μαξίμου έφερε μπροστά τα μέτρα – Τα 2 ευρώ που άλλαξαν το χρονοδιάγραμμα

Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ με «διπλή» κρατική και εταιρική στήριξη – Η Αθήνα ζητεί έκτακτη ευρωπαϊκή παρέμβαση

Interamerican: Πώς αύξησε τα κέρδη με χαμηλότερο ασφαλιστικό αποτέλεσμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ