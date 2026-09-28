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Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει επεκταθεί σε πολλούς τομείς. Ανάμεσα σε αυτούς και στην επιστήμη και δη τη λειτουργία συστημάτων. Η εταιρία τεχνολογίας Eco Wave Power που μετατρέπει την ενέργεια των ωκεάνιων κυμάτων σε καθαρή, ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια, συνεργάζεται με τη γερμανική AI engineering για την ανάπτυξη μιας ειδικής πλατφόρμας γύρω από την τεχνολογία κυματικής ενέργειας.

Η πρώτη φάση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ψηφιακού μοντέλου που θα προσομοιώνει τον τρόπο με τον οποίο τα κύματα της θάλασσας επηρεάζουν τις πλωτές κατασκευές της Eco Wave Power. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία προσομοίωσης PAMICS, οι δύο εταιρίες θα αξιολογήσουν τον τρόπο που κινούνται οι κατασκευές, θα υπολογίσουν τις δυνάμεις που δέχονται και πόση ενέργεια μπορεί να προκύψει από τις διαφορετικές συνθήκες στη θάλασσα.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων θα συγκριθούν στη συνέχεια με πραγματικές μετρήσεις από αισθητήρες. Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές θέλουν να δημιουργήσουν μοντέλα μηχανικής μάθησης που θα μπορούν να προβλέπουν την παραγωγή ενέργειας και τα φορτία που δέχεται το σύστημα.

Ένα από τα βασικά ζητούμενα είναι να διαπιστωθεί αν το ψηφιακό μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές περιοχές, όπου οι συνθήκες των κυμάτων δεν είναι ίδιες, αφού σκοπός είναι η τεχνογνωσία που αποκτάται από ένα έργο να μπορεί να αξιοποιείται και σε άλλα σημεία.

«Η ενέργεια των κυμάτων είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόβλημα μηχανικής, επειδή συνδυάζει πολύπλοκη δυναμική ρευστών ελεύθερης επιφάνειας, δομική κίνηση και εξαιρετικά μεταβλητές περιβαλλοντικές συνθήκες. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ψηφιακή αναπαράσταση του συστήματος της Eco Wave Power βασισμένη στη φυσική, η οποία συνδέει την προσομοίωση υψηλής πιστότητας με λειτουργικά δεδομένα», δήλωσε ο Στεφάν Αντάμι, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της AI engineering.

Όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα η δέσμευση ενέργειας και η συμπεριφορά του συστήματος και συμπλήρωσε ότι σταδιακά ο συνδυασμός των μοντέλων φυσικής με τη μηχανική μάθηση θα οδηγήσει σε πιο ακριβείς προβλέψεις, καλύτερο σχεδιασμό και ανάπτυξη της τεχνολογίας κυματικής ενέργειας.

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