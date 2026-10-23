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Ερευνητές από επιστημονικά ιδρύματα της Κίνας και της Βρετανίας ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό σύστημα ασύρματης φόρτισης για οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs), το οποίο επιτυγχάνει απόδοση που ξεπερνά το 98%.

Η νέα τεχνολογία δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ευρεία εφαρμογή της σε αυτόνομα οχήματα, ενώ οι δυνατότητές της επεκτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως οι σιδηροδρομικές μεταφορές, η βιομηχανική ρομποτική και τα αεροσκάφη που επιχειρούν σε χαμηλά ύψη.

Επιστήμονες από κινεζικούς και βρετανικούς ερευνητικούς φορείς ανέπτυξαν ένα ασύρματο σύστημα φόρτισης για τα οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEVs) με το λειτουργικό ποσοστό φόρτισης να είναι μεγαλύτερο από 98%.

Μία πλήρως αυτοματοποιημένη λύση φόρτισης που δεν απαιτεί χειροκίνητη παρέμβαση, φαίνεται να έχει καθοριστικό ρόλο για το εμπορικό ντεμπούτο των οχημάτων αυτόνομης οδήγησης, καθώς η επαγωγική ασύρματη μεταφορά ηλεκτρικής ισχύος θα διευκολύνει την χρήση των οχημάτων αυτού του τύπου.

Ωστόσο, οι ενεργειακές λύσεις που αποτελούνται από έναν μαγνητικό πυρήνα που είναι κατασκευασμένος από κεραμικό υλικό (φερρίτη) και περιέχει οξείδια σιδήρου, αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην αποτελεσματική λειτουργία τους, στην πυκνότητα της ενεργειακής ισχύος, αλλά και στη σταθερότητα του θερμικού φορτίου, ενώ ο υψηλός βαθμός λειτουργικότητας θεωρείται ένα σημαντικό ορόσημο στην ασύρματη τεχνολογία φόρτισης.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.