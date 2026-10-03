Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Τα σταθερά, «μπλε» τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος κυριαρχούν πλέον στις οικονομικότερες επιλογές της αγοράς, καθώς καταλαμβάνουν τις εννέα από τις δέκα θέσεις στη λίστα με τα φθηνότερα προγράμματα. Μόλις ένα από τα δέκα ανήκει στην κατηγορία των ειδικών, γνωστών ως «πράσινων» τιμολογίων, σύμφωνα με ανάλυση της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Η σύγκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς στους υπολογισμούς συνυπολογίζεται και το μηνιαίο πάγιο, το οποίο σε ορισμένα προγράμματα μπορεί να επηρεάσει αισθητά τον τελικό λογαριασμό.

Για ένα μέσο νοικοκυριό με μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών, τη χαμηλότερη συνολική χρέωση εμφανίζει το σταθερό MyHome Online της ΔΕΗ, στα 41,45 ευρώ. Η τιμή της κιλοβατώρας διαμορφώνεται στα 11,5 λεπτά και το πάγιο στα 3,5 ευρώ.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Volton Blue Student, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές, με χρέωση 12,9 λεπτών ανά κιλοβατώρα, πάγιο 5 ευρώ και συνολικό κόστος 47,57 ευρώ.

Ακολουθεί το «πράσινο» Basic Home της Ήρων, το μοναδικό της συγκεκριμένης κατηγορίας που βρίσκεται ανάμεσα στα δέκα φθηνότερα. Η τιμή του διαμορφώνεται στα 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα, με πάγιο 5 ευρώ και συνολική χρέωση 53,71 ευρώ.

Γιατί κερδίζουν έδαφος τα «μπλε»

Η ανταγωνιστικότερη τιμολόγηση των σταθερών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με την προστασία που προσφέρουν απέναντι στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών, έχει οδηγήσει ολοένα περισσότερα νοικοκυριά στα «μπλε» τιμολόγια.

Τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, σε σταθερά προγράμματα βρίσκονταν 1.879.013 οικιακοί μετρητές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 31,62% του συνόλου.

Η μεταβολή μέσα σε έναν χρόνο είναι σημαντική. Τον Ιούνιο του 2025, σταθερό τιμολόγιο είχαν 1.219.370 μετρητές ή το 20,65% του συνόλου. Έτσι, μέσα σε δώδεκα μήνες, το μερίδιο των «μπλε» προγραμμάτων ενισχύθηκε κατά σχεδόν 11 ποσοστιαίες μονάδες.

Παρά τη μεγάλη άνοδό τους, πάντως, τα «πράσινα» τιμολόγια εξακολουθούν να διατηρούν την πρώτη θέση, καθώς σε αυτά παραμένει περισσότερο από το 53% των οικιακών μετρητών.

Τι συμβαίνει με τα «κίτρινα» τιμολόγια

Υπολογίσιμο μερίδιο της αγοράς, περίπου 15%, διατηρούν και τα κυμαινόμενα, «κίτρινα» τιμολόγια. Σε αντίθεση με τα σταθερά προγράμματα, η τιμή τους ακολουθεί περισσότερο τις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτό μπορεί να λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή όταν οι τιμές χονδρικής υποχωρούν, οδηγώντας σε χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά δημιουργεί μεγαλύτερη έκθεση στον κίνδυνο όταν η αγορά κινείται ανοδικά.

Η αλλαγή των συνθηκών αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην κατάταξη των φθηνότερων προγραμμάτων. Τον Απρίλιο, και τα δέκα οικονομικότερα τιμολόγια ήταν «κίτρινα», ενώ αυτή την περίοδο οι χρεώσεις τους κινούνται γύρω στα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η εικόνα δείχνει πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι ισορροπίες στη λιανική αγορά ρεύματος. Στην παρούσα συγκυρία, τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια συνδυάζουν χαμηλότερες χρεώσεις με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, γεγονός που εξηγεί και τη συνεχιζόμενη μετακίνηση των καταναλωτών προς αυτά.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις 6,6 δισ. ευρώ αλλάζουν τον παραγωγικό χάρτη της χώρας (pics)

Πάνος Γερμανός: Από το ρίσκο της Entersoft στο χρυσό deal του 1 δισ. ευρώ

Η ισπανική «συνταγή» για βενζίνη κάτω από 2 ευρώ που στοίχισε πάνω από 1 δισ. ευρώ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ