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Αυστηρούς κανόνες για την πρόσβαση των data centers στον πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο θεσπίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βάζοντας για πρώτη φορά συγκεκριμένα φίλτρα οικονομικής επιφάνειας και αδειοδοτικής ωριμότητας στις επενδύσεις, αλλά και υψηλό τίμημα για όσους δεσμεύουν ισχύ χωρίς να προχωρούν τα έργα τους.

Το νέο πλαίσιο αφορά συνολικά τα Κέντρα Δεδομένων και συνδέει τη χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης με εγγυήσεις 200.000 ευρώ ανά MW, ανάληψη του πραγματικού κόστους των αναγκαίων υποδομών και κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Παράλληλα, εισάγει ειδικό καθεστώς απόλυτης προτεραιότητας για έργα άνω των 200 MW, εφόσον πληρούν πρόσθετες προϋποθέσεις ενεργειακής υποστήριξης.

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τη βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 10 Οκτωβρίου και θα παραμείνει έως τις 24 Οκτωβρίου.

Εγγύηση 200.000 ευρώ για κάθε MW

Βασικό φίλτρο για την πρόσβαση στον ηλεκτρικό χώρο αποτελεί η εγγυητική επιστολή που θα πρέπει να συνοδεύει κάθε αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης.

Το ύψος της καθορίζεται σε 200.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος κατανάλωσης και η αρχική διάρκειά της πρέπει να είναι τουλάχιστον τρία χρόνια. Η εγγυητική παραμένει σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της ηλέκτρισης, μειώνεται κατά 25% με την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης και απομειώνεται περαιτέρω σε περίπτωση τμηματικής ηλέκτρισης, ανάλογα με την ισχύ που έχει τεθεί σε λειτουργία.

Εάν ο επενδυτής δεν την ανανεώσει εγκαίρως, εγκαταλείψει το έργο μετά τη λήψη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης ή δεν ολοκληρώσει την ηλέκτριση μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η εγγύηση καταπίπτει. Παράλληλα παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν η Προσφορά Σύνδεσης και, εφόσον έχει υπογραφεί, η Σύμβαση Σύνδεσης.

Ο πήχης της οικονομικής επιφάνειας

Πρόσθετο τεστ οικονομικής επάρκειας θεσπίζεται για τα data centers που πρόκειται να συνδεθούν στο Σύστημα Μεταφοράς. Ο ενδιαφερόμενος, οι μέτοχοι ή τα συνδεδεμένα μέρη του θα πρέπει να αποδεικνύουν ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από το 30% του κόστους κατασκευής της επένδυσης για τουλάχιστον ένα από τα τρία τελευταία έτη.

Για τον υπολογισμό αυτό το νομοσχέδιο λαμβάνει ως κόστος ανάπτυξης τα 10 εκατ. ευρώ ανά MW, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη οικονομικής επιφάνειας των υποψήφιων επενδυτών.

Η αίτηση θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από πλήρη φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, προέγκριση οικοδομικής άδειας, τεκμηρίωση της νόμιμης χρήσης του γηπέδου και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Εφόσον πρόκειται για μίσθωση ή παραχώρηση του ακινήτου, η διάρκειά της θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαετής.

Η Προσφορά Σύνδεσης θα ισχύει για τρία χρόνια, εφόσον γίνει αποδεκτή μέσα σε δύο μήνες από τη χορήγησή της.

Απόλυτη προτεραιότητα πάνω από τα 200 MW

Το όριο των 200 MW δεν καθορίζει ποια data centers υπάγονται στο νέο πλαίσιο, αλλά ποια μπορούν να μπουν στην ειδική κατηγορία απόλυτης προτεραιότητας.

Τα αιτήματα για Κέντρα Δεδομένων με μέγιστη ισχύ κατανάλωσης άνω των 200 MW θα προηγούνται έναντι των υπόλοιπων αιτημάτων του κλάδου, εφόσον ο επενδυτής δηλώσει στον ΑΔΜΗΕ ότι τουλάχιστον το 80% της μέγιστης ισχύος κατανάλωσης θα καλύπτεται από κατανεμόμενη μονάδα ή/και σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η διάταξη φωτογραφίζει το μεγάλο σχέδιο ΔΕΗ–Amazon Web Services στον Άγιο Δημήτριο της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς η πρώτη φάση του προβλέπει ισχύ 300 MW, με προοπτική επέκτασης έως το 1 GW.

Στην περίπτωση της αποθήκευσης, η χωρητικότητα θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον έξι ώρες της μέγιστης ισχύος κατανάλωσης του data center. Οι σχετικές μονάδες θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2027 και πάντως όχι αργότερα από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων.

Ο κανόνας του 60% από ΑΠΕ

Διαφορετική είναι η υποχρέωση που αφορά την πράσινη τροφοδοσία. Εδώ το κριτήριο δεν είναι η μέγιστη ισχύς του έργου, αλλά η ενέργεια που καταναλώνει.

Από την έναρξη λειτουργίας τους, τα data centers θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 60% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η υποχρέωση μπορεί να εκπληρώνεται μέσω απευθείας σύνδεσης με σταθμούς ΑΠΕ και αποθήκευσης, μέσω μίας ή περισσότερων διμερών συμφωνιών –PPAs– με χρηματοοικονομική διευθέτηση ή φυσική παράδοση, καθώς και μέσω αυτοκατανάλωσης με ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό.

Εντός δώδεκα μηνών από τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης και πάντως πριν από τη Σύμβαση Σύνδεσης, ο επενδυτής θα πρέπει να προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή τη σχετική διμερή σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τεχνική έκθεση με τα χαρακτηριστικά του Κέντρου Δεδομένων, την ενεργειακή του απόδοση και την τεχνολογία ψύξης. Εάν τα στοιχεία δεν υποβληθούν ή είναι ελλιπή, η Προσφορά Σύνδεσης ακυρώνεται.

Ο επενδυτής πληρώνει τις υποδομές

Το νομοσχέδιο ξεκαθαρίζει και ποιος θα επωμίζεται το κόστος που δημιουργούν τα νέα φορτία στο ηλεκτρικό σύστημα.

Τα data centers θα πληρώνουν το πλήρες πραγματικό κόστος σύνδεσής τους, μαζί με το μέρος του κόστους υφιστάμενων ή νέων ανάντη υποδομών που τους αναλογεί. Έργα επέκτασης ή ενίσχυσης του Συστήματος ή του Δικτύου που απαιτούνται αποκλειστικά για τη σύνδεσή τους θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επενδυτή και δεν θα εντάσσονται στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ ή του ΔΕΔΔΗΕ.

Παράλληλα, ο ΑΔΜΗΕ θα αξιολογεί ανά δύο μήνες τη δυνατότητα των Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης να δεχθούν νέα Κέντρα Δεδομένων, κατατάσσοντάς τα σε κορεσμένα, μερικώς κορεσμένα και μη κορεσμένα. Μερικώς κορεσμένο θα θεωρείται ένα ΚΥΤ όταν η δυνατότητα υποδοχής νέων έργων κατανάλωσης είναι μικρότερη από το 50% της εκτιμώμενης συνολικής δυνατότητας εξυπηρέτησης έργων κατανάλωσης του συγκεκριμένου ΚΥΤ.

Σε κορεσμένο ΚΥΤ μπορεί να μην είναι δυνατή η χορήγηση σύνδεσης, να προταθεί άλλο μη κορεσμένο ΚΥΤ ή να απαιτηθεί η κατασκευή νέου υποσταθμού ή ΚΥΤ. Στα μερικώς κορεσμένα ΚΥΤ η σύνδεση θα συνοδεύεται από υποχρέωση κατασκευής νέου υποσταθμού.

Ακριβό το «παρκάρισμα» ηλεκτρικού χώρου

Αυστηρό τίμημα προβλέπεται και για όσους εξασφαλίσουν ηλεκτρικό χώρο αλλά καθυστερούν να υλοποιήσουν την επένδυση.

Μετά την αρχική τριετή διάρκεια της Προσφοράς Σύνδεσης, η δέσμευση ηλεκτρικού χώρου μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και έως δύο χρόνια, με τέλος 2.000 ευρώ ανά MW μέγιστης ισχύος για κάθε μήνα παράτασης.

Εάν η παράταση λήξει χωρίς να προχωρήσει το έργο ή δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το τέλος, η Προσφορά Σύνδεσης παύει αυτοδικαίως, ο ηλεκτρικός χώρος απελευθερώνεται, τα ποσά που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται και η εγγυητική καταπίπτει.

Μητρώο data centers στη ΡΑΑΕΥ

Το πλαίσιο συμπληρώνεται με τη δημιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Κέντρων Δεδομένων στη ΡΑΑΕΥ, στο οποίο κάθε εγκατάσταση θα αποκτά μοναδικό αναγνωριστικό κατανάλωσης.

Η εγγραφή στο Μητρώο θα αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης, ενώ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ θα ενημερώνουν τη Ρυθμιστική Αρχή για τις προσθήκες και τις μεταβολές.

Με το νέο πλαίσιο το ΥΠΕΝ επιχειρεί να περιορίσει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου από επενδύσεις που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το ηλεκτρικό σύστημα για τις μεγάλες ενεργειακές ανάγκες που συνεπάγεται η ανάπτυξη των data centers. Η πρόσβαση στο δίκτυο συνδέεται πλέον με οικονομική επάρκεια, συγκεκριμένες ενεργειακές δεσμεύσεις και ανάληψη από τους επενδυτές του κόστους που προκαλούν οι εγκαταστάσεις τους στο Σύστημα.

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