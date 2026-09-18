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Πακέτο παρεμβάσεων για τη θέρμανση των νοικοκυριών, με βασικούς άξονες την τιμή του πετρελαίου και την οριζόντια ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, με μέριμνα και για όσους καταναλώνουν φυσικό αέριο, ρεύμα και καυσόξυλα αναμένεται να ανακοινώσει τη Δευτέρα η κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις θα παρουσιαστούν από κοινού από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια στα καύσιμα και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Τη βασική κατεύθυνση των μέτρων και την περίμετρο των δικαιούχων περιέγραψε την Παρασκευή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, θα υπάρξει παρέμβαση ώστε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφωθεί κάτω από τα περσινά επίπεδα των 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς οι τιμές εκκίνησης σήμερα ξεπερνούν τα 2 ευρώ.

Παράλληλα, θα αυξηθεί σημαντικά το επίδομα θέρμανσης, με την ενίσχυση να αφορά συνολικά περίπου 1,17 εκατ. πολίτες. Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η στήριξη δεν περιορίζεται στα νοικοκυριά που επιλέγουν πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά επεκτείνεται σε όλες τις βασικές μορφές θέρμανσης.

Στήριξη και για φυσικό αέριο

Από τους περίπου 1,17 εκατ. δικαιούχους, οι περίπου 600.000 είχαν επιλέξει πέρυσι πετρέλαιο θέρμανσης. Στους υπόλοιπους περιλαμβάνονται περίπου 175.000 νοικοκυριά που θερμαίνονται με φυσικό αέριο, σχεδόν 320.000 καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας και περίπου 75.000 δικαιούχοι που χρησιμοποιούν καυσόξυλα.

Η διάκριση αυτή είναι ουσιαστική, καθώς η ειδική παρέμβαση που περιέγραψε ο υπουργός αφορά την τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα ή καυσόξυλα, η στήριξη θα προέλθει από την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.

«Το πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν τιμές στις οποίες να μπορούν τα νοικοκυριά να ανταπεξέλθουν, γιατί το θέμα της ζέστης για κάθε σπίτι είναι πρώτη προτεραιότητα», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου. Όπως σημείωσε, οι διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις δεν μπορούν να αλλάξουν από την ελληνική κυβέρνηση, μπορούν όμως να αντιμετωπιστούν με στοχευμένα μέτρα που θα περιορίζουν την επιβάρυνση των οικογενειών.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή κρίση αποδεικνύεται πιο παρατεταμένη από τις αρχικές προβλέψεις και δημιουργεί συνθήκες μιας νέας κανονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει τον αναγκαίο δημοσιονομικό χώρο για λελογισμένες παρεμβάσεις στήριξης, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που χρειάζονται πρόσθετες εγκρίσεις για να ενεργοποιήσουν αντίστοιχα μέτρα.

Δύσκολη η ευρωπαϊκή παρέμβαση στον ΕΦΚ

Αναφερόμενος στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο κ. Παπασταύρου ήταν επιφυλακτικός ως προς την πιθανότητα άμεσης κοινής απόφασης. Όπως είπε, παρεμβάσεις αυτού του χαρακτήρα απαιτούν συνήθως απόφαση σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Επισήμανε, μάλιστα, ότι οι αυστηροί δημοσιονομικοί όροι της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης δεν αφήνουν ευρύ πεδίο κινήσεων στα κράτη-μέλη. Η ευρωπαϊκή συζήτηση, επομένως, παραμένει ανοιχτή, χωρίς όμως να προδιαγράφεται άμεση λύση στο μέτωπο της φορολογίας των καυσίμων.

Ο Κάθετος Διάδρομος περνά στην επόμενη φάση

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόοδο του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, υποστηρίζοντας ότι ένα σχέδιο που πριν από έναν χρόνο θεωρούνταν υπερβολικά φιλόδοξο, αποκτά πλέον συγκεκριμένο περιεχόμενο και υποδομές.

Υπενθύμισε ότι πριν από λίγες εβδομάδες η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία εντάχθηκαν στον Διάδρομο, διευρύνοντας τη διαδρομή μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Κομβικό έργο αποτελεί ο διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας–Βόρειας Μακεδονίας, μήκους 125 χιλιομέτρων, μεγάλο μέρος του οποίου υλοποιεί ο ΔΕΣΦΑ.

Ο αγωγός αναμένεται να ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες και να τεθεί σε λειτουργία το 2027, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης εισόδου και μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

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