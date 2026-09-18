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Τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται και την ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων έβαλε στο επίκεντρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις.

«Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων», τόνισε ο Πρωθυπουργός, ξεχωρίζοντας ως πρώτη προτεραιότητα το πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα του ΕΦΚ»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε αμέσως το ζήτημα του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να μειώσει μονομερώς τον ΕΦΚ χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη, αλλά προανήγγειλε ότι θα πιέσει για ευρωπαϊκή λύση.

«Θα θέσω μετ’ επιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε, εξηγώντας ότι προσωρινή μείωση μπορεί να υπάρξει μόνο εφόσον συμφωνηθεί συνολική ευρωπαϊκή εξαίρεση στη φορολογία των ορυκτών καυσίμων.

«Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί δίπλα στους πολίτες», υπογράμμισε.

Πετρέλαιο θέρμανσης και diesel

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χθες, με αιχμή το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η κυβερνητική παρέμβαση είναι διπλή, με επιδότηση στην αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ θα συνεχιστεί και η στήριξη στο diesel.

«Η Ελλάδα είναι προστατευμένη»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε και δεύτερο μήνυμα, αυτή τη φορά για την αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα είναι προστατευμένη στις πιέσεις».

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία, τέσσερις χώρες του G7, αποδίδοντας αυτή την εικόνα στη δημοσιονομική πειθαρχία.

Όπως σημείωσε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργεί πλεονάσματα και αποπληρώνει το δημόσιο χρέος, διατηρώντας παράλληλα αποθέματα για τη στήριξη της κοινωνίας.

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