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Νέα μέτρα για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση της Αυστρίας, ενισχύοντας από την 1η Οκτωβρίου τη φορολογική ελάφρυνση στη βενζίνη και επαναφέροντας το ανώτατο όριο στα περιθώρια κέρδους των πρατηρίων.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, η μείωση του φόρου στη βενζίνη θα αυξηθεί από 1,9 σε 6,7 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, ενώ παράλληλα τα περιθώρια κέρδους των λιανοπωλητών καυσίμων θα μειωθούν κατά 3,5 λεπτά ανά λίτρο.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο λεγόμενο «φρένο» στις τιμές των καυσίμων, ένα μέτρο που είχε ενεργοποιηθεί τον Απρίλιο, όταν η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου άρχισε να επιβαρύνει αισθητά το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επαναφορά του ορίου στα περιθώρια των πρατηρίων

Το αρχικό σχέδιο της κυβέρνησης περιλάμβανε δύο βασικές παρεμβάσεις: τη μείωση της φορολογίας στη βενζίνη και την επιβολή πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των πρατηριούχων. Συνολικά, τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής περίπου κατά 10 λεπτά ανά λίτρο.

Το πλαφόν στα περιθώρια είχε σταματήσει να εφαρμόζεται τον Ιούνιο, όμως η νέα άνοδος στις τιμές των καυσίμων οδήγησε την κυβέρνηση στην απόφαση να το επαναφέρει.

Η νέα ρύθμιση θα παραμείνει σε ισχύ για δύο μήνες, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες παρατάσεις που αφορούσαν μόνο έναν μήνα.

Μέχρι σήμερα, τα τρία κόμματα που συμμετέχουν στον κυβερνητικό συνασπισμό αποφάσιζαν στο τέλος κάθε μήνα αν θα συνέχιζαν το μέτρο, καθώς και ποια θα ήταν η μορφή της παρέμβασης.

Οι διεθνείς εξελίξεις στο πετρέλαιο πιέζουν τις τιμές

Η αυστριακή κυβέρνηση αποδίδει τη νέα άνοδο των τιμών των καυσίμων στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ, υπογράμμισε ότι η νέα αύξηση της τιμής της βενζίνης καθιστά απαραίτητη την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού στήριξης. «Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει ξανά σημαντική άνοδο στις τιμές της βενζίνης. Με το νέο φρένο στις τιμές των καυσίμων αντιμετωπίζουμε αυτή την εξέλιξη και περιορίζουμε το κόστος στην αντλία», δήλωσε.

Η νέα παρέμβαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου επιβαρύνουν τις αγορές καυσίμων στην Ευρώπη, αυξάνοντας το κόστος μετακίνησης και μεταφορών για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

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