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Η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν, γεγονός που της επιτρέπει να αντιμετωπίσει πιθανές νέες αυξήσεις επιτοκίων, εφόσον αυτές κριθούν απαραίτητες, δήλωσε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Μάρτιν Κόχερ.

Σε συνέντευξή του στην αυστριακή εφημερίδα Kurier, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας ανέφερε ότι από το καλοκαίρι έχουν εμφανιστεί «ισχυρότερα σημάδια» μεγαλύτερης δυναμικής στην ευρωπαϊκή οικονομία, επισημαίνοντας τη βελτίωση των δεικτών επιχειρηματικού κλίματος και την ανάκαμψη της βιομηχανίας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει εύθραυστη, σημειώνοντας πως η νομισματική πολιτική πρέπει να κινείται με προσοχή.

«Οι απαραίτητες κινήσεις στα επιτόκια πρέπει να γίνονται, ενώ οι περιττές πρέπει να αποφεύγονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ΕΚΤ ανάμεσα στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη

Ο Κόχερ τόνισε ότι οι αυξήσεις επιτοκίων περιορίζουν τη συνολική ζήτηση και επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

«Φυσικά είναι προτιμότερο να μπορέσουμε να πετύχουμε τον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό χωρίς νέες αυξήσεις επιτοκίων», δήλωσε.

Η ΕΚΤ έχει ήδη προχωρήσει σε δύο αυξήσεις του κόστους δανεισμού και οι αγορές αναμένουν περαιτέρω κινήσεις, με τους επενδυτές να προεξοφλούν ακόμη τρεις αυξήσεις επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής.

Ενεργειακές πιέσεις και Μέση Ανατολή στο επίκεντρο

Ο Μάρτιν Κόχερ, ο οποίος θεωρείται από τα «γεράκια» του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, απέφυγε να δεσμευτεί για τις επόμενες αποφάσεις της τράπεζας.

«Λόγω του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας και του ενεργειακού σοκ που προκαλεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, θα επανεκτιμούμε την κατάσταση σε κάθε συνεδρίαση», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πορεία των τιμών ενέργειας και οι επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.

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