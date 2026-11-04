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Έλλειψη συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, έπειτα από πολυετή εξέταση της αγοράς. Με την απόφαση 896/2025, που έλαβε ομόφωνα στις 10 Δεκεμβρίου 2025, παρεμβαίνει στις συμβάσεις αποθήκευσης καυσίμων και εισηγείται σειρά αλλαγών για τη διευκόλυνση των εισαγωγών και την ενίσχυση της διαφάνειας στις τιμές.

Η έρευνα της ΕΑ, η οποία ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, αφορά τα τρία στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας —διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση— και τις αγορές της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης.

Η Επιτροπή εξέτασε τη δομή και τις συνθήκες ανταγωνισμού σε κάθε στάδιο, το θεσμικό πλαίσιο, τις τιμές και τις εμπορικές ροές, καθώς και τους παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωση των τιμών. Στο πεδίο της έρευνας εντάχθηκε και το φαινόμενο της ασύμμετρης μετακύλισης των μεταβολών του κόστους —η ταχύτερη ενσωμάτωση των αυξήσεων και η βραδύτερη ενσωμάτωση των μειώσεων, γνωστό ως «rockets and feathers».

Η ΕΑ δημοσίευσε την Έκθεση Πρώτων Απόψεων τον Αύγουστο του 2024 και την Έκθεση Δεύτερων Απόψεων τον Ιούλιο του 2025. Στη δεύτερη, αξιολόγησε τα στοιχεία και τις απόψεις που κατατέθηκαν και κατέληξε ότι στην αγορά δεν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η τελική απόφαση περιλαμβάνει μία δεσμευτική παρέμβαση και, επιπλέον, γνωμοδοτικές προτάσεις προς τα αρμόδια όργανα.

Κατάργηση ρητρών αποκλειστικότητας

Η δεσμευτική παρέμβαση αφορά τις συμβάσεις αποθήκευσης και εξυπηρέτησης καυσίμων σε εγκαταστάσεις τρίτων εταιρειών. Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου πρέπει να τροποποιήσουν τις συμβάσεις αυτές, ώστε να μην περιλαμβάνουν πλέον ρήτρες αποκλειστικότητας για την αποθήκευση καυσίμων.

Για τα υπόλοιπα ζητήματα, η ΕΑ διατυπώνει γνωμοδοτικές προτάσεις. Στόχος τους είναι να διευκολυνθούν οι εισαγωγές, να περιοριστούν οι κίνδυνοι συντονισμού των τιμών στη διύλιση και να βελτιωθεί η ενημέρωση των καταναλωτών.

Κεντρικός φορέας αποθεμάτων και μητρώο αποθηκών

Για τη διευκόλυνση των εισαγωγών, η Επιτροπή προτείνει τη σύσταση Ανεξάρτητου Κεντρικού Φορέα Διατήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας, υπό την εποπτεία της ΡΑΑΕΥ. Ο φορέας θα τηρεί τα υποχρεωτικά αποθέματα ασφαλείας για λογαριασμό των υπόχρεων επιχειρήσεων, έναντι καθορισμένου τιμήματος.

Το κόστος θα επιμερίζεται στις επιχειρήσεις ανάλογα με τη συνολική κατανάλωσή τους κατά το προηγούμενο έτος και όχι με βάση τις εισαγωγές που πραγματοποίησε καθεμία. Παράλληλα, η ΕΑ εισηγείται την καταγραφή των αποθηκευτικών χώρων πετρελαιοειδών σε ενιαίο μητρώο, το οποίο θα αποτυπώνει και τυχόν ελλείψεις ή ανενεργές υποδομές. Θα πρέπει επίσης να οριστεί ο φορέας που θα τηρεί και θα εποπτεύει το μητρώο.

Αλλαγές στη δημοσιοποίηση των τιμών διυλιστηρίου

Για να περιοριστεί η διαφάνεια των τιμών στο στάδιο της διύλισης και, κατά την εκτίμηση της Επιτροπής, ο κίνδυνος σιωπηρής συμπαιγνίας, προτείνεται να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση του 2007 για τη γνωστοποίηση των τιμών πώλησης των πετρελαιοειδών στην εγχώρια αγορά.

Σήμερα, οι τιμές γνωστοποιούνται στις εταιρείες εμπορίας έως τις 10 το πρωί της ημέρας παράδοσης και αναρτώνται καθημερινά σε δημόσια ιστοσελίδα. Η ΕΑ προτείνει να κοινοποιούνται εξατομικευμένα σε κάθε εταιρεία εμπορίας, χωρίς να δημοσιοποιούνται.

Εφαρμογή με τιμές πρατηρίων σε πραγματικό χρόνο

Στη λιανική αγορά, η Επιτροπή εισηγείται τη δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την ενημέρωση των καταναλωτών σε πραγματικό χρόνο. Η εφαρμογή θα εμφανίζει τις τιμές ανά καύσιμο, πρατήριο και γεωγραφική περιοχή, καθώς και τα κοντινότερα πρατήρια με βάση την τοποθεσία του χρήστη.

Η πρόταση προβλέπει ότι η εφαρμογή θα συμπληρώνει και θα εξελίσσει τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, όπως το fuel.gr και το Παρατηρητήριο Τιμών.