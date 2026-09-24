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Από το κατάστρωμα του TCG Anadolu, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η τουρκική ναυτική άσκηση «Θαλασσόλυκος», η Άγκυρα επέλεξε να στείλει τρία μηνύματα προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία. Ζήτησε προηγούμενο συντονισμό για τις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επανέφερε τις αξιώσεις της για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και αμφισβήτησε το δικαίωμα της Λευκωσίας να ενισχύει την αεράμυνά της χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις τουρκικές αντιρρήσεις.

Το σκηνικό δεν άλλαξε το περιεχόμενο των πάγιων τουρκικών θέσεων. Έδειξε, όμως, πόση σημασία αποδίδει η Άγκυρα στη διατύπωσή τους την ώρα που ελληνικά και κυπριακά σχέδια περνούν από τις εξαγγελίες στην εφαρμογή.

Η τουρκική απαίτηση για το καλώδιο

Το πιο άμεσο μήνυμα αφορούσε την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας υποστήριξε ότι η πόντιση καλωδίων ή αγωγών και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών σε περιοχές που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα «πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων» μαζί της. Πρόσθεσε ότι δεν θα επιτρέψει δραστηριότητες που, κατά την άποψή της, αγνοούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της.

Η επιδίωξη είναι σαφής: η Άγκυρα θέλει να αποκτήσει λόγο πριν ξεκινήσουν εργασίες στη θάλασσα, επικαλούμενη τη δική της εκδοχή για τα όρια της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διατύπωση έχει σημασία, επειδή βάζει στην ίδια κατηγορία δραστηριότητες που το Διεθνές Δίκαιο αντιμετωπίζει διαφορετικά. Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίζει το δικαίωμα πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων στην υφαλοκρηπίδα. Προβλέπει συναίνεση του παράκτιου κράτους για τη χάραξη της διαδρομής υποθαλάσσιων αγωγών, όχι γενική απαίτηση προηγούμενης άδειας για τη διέλευση καλωδίου. Οι θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς. Η τουρκική απαίτηση για ενιαίο «προηγούμενο συντονισμό» αποσιωπά αυτές τις διακρίσεις.

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