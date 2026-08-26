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«Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ προχωρά με βάση τον σχεδιασμό, ενώ η γαλλική παρουσία σημαίνει ότι το έργο είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν αφήνει καμία πρόκληση αναπάντητη και δεν υποχωρεί σε ζητήματα σχετικά με το εθνικό της συμφέρον και τα κυριαρχικά της δικαιώματα», τόνισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι για έργα ειρηνικής υποδομής, όπως είναι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, δεν απαιτείται άδεια. Σημείωσε δε ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα βγάλει την Κυπριακή Δημοκρατία από την ενεργειακή απομόνωση και θα ενώσει ενεργειακά την Ευρώπη με τη Μέση Ανατολή.

Σε ερώτηση για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, τα χαρακτήρισε «γιαλαντζί», εξηγώντας ότι, κατά το διεθνές δίκαιο, ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο αφορά την αιγιαλίτιδα ζώνη και όχι τα διεθνή ύδατα. Όπως είπε, η Τουρκία επιχειρεί να παρουσιάσει δήθεν εθνικά πάρκα σε περιοχές που είναι διεθνή ύδατα, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνίσει το ουσιαστικό τους περιεχόμενο.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε λόγο για αφήγημα περί δήθεν υποχωρητικότητας, το οποίο χαρακτήρισε «πέρα ως πέρα ψευδές». Όπως είπε, η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνίες ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, επέκτεινε τα χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο και προχώρησε σε σειρά νόμιμων πρωτοβουλιών στη θάλασσα. «Πού ακριβώς βρίσκεται η υποχωρητικότητα; Πού ακριβώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι δήθεν ενδοτική, όπως κάποιοι θέλουν να παρουσιάζουν;», σημείωσε με νόημα. «Αρκετά με τον λαϊκισμό και την τζάμπα κριτική. Τα θέματα αυτά είναι πολύ σοβαρά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να είναι διπλά προσεκτικές, όταν τοποθετούνται σχετικά», κατέληξε.

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