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Το Κατάρ συγκεντρώνει έναν στόλο άδειων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον Περσικό Κόλπο, σε μια ένδειξη ότι ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου στον κόσμο ενδέχεται να προετοιμάζεται για αύξηση των φορτίων που θα διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Τουλάχιστον 12 άδεια LNG carriers, τα οποία ανήκουν ή έχουν ναυλωθεί από την QatarEnergy, βρίσκονται σε θαλάσσιες περιοχές κοντά στο Κατάρ, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων και δεδομένων παρακολούθησης πλοίων.

Συνολικά, τα πλοία μπορούν να μεταφέρουν περίπου 1,1 εκατ. τόνους LNG, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 2% της συνολικής χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου LNG carriers.

Ωστόσο, δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα πλοία θα περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ αφού φορτωθούν, ιδιαίτερα καθώς έχουν ενταθεί οι ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων.

Μάλιστα, ελληνόκτητο LNG carrier δέχθηκε επίθεση από άγνωστο αντικείμενο ενώ έπλεε κοντά στον θαλάσσιο δίαυλο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται το ελληνικό υπουργείο Ναυτιλίας.

Τα βλέμματα στις ροές LNG μέσω Ορμούζ

Η προοπτική ενίσχυσης των ροών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, οι οποίες τον προηγούμενο μήνα στην Ασία και την Ευρώπη ανήλθαν στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022.

Η κίνηση των πλοίων LNG μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου. Παρά την ανάκαμψη, οι αποστολές παραμένουν περίπου 75% χαμηλότερες από τα επίπεδα του Φεβρουαρίου, πριν από την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Η τελευταία αύξηση των φορτίων αιφνιδίασε ορισμένους αγοραστές. Η Ινδία, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να περιορίσει ορισμένες αγορές LNG στην αγορά spot, προκειμένου να δημιουργήσει χώρο για την επιστροφή των φορτίων από το Κατάρ.

Το κρίσιμο τεστ για την αγορά

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον στο κατά πόσο η αρχική ανάκαμψη των εξαγωγών LNG θα έχει συνέχεια και αν μπορεί να μετατραπεί σε πιο σταθερή επαναφορά των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι ροές πετρελαίου έχουν ήδη ανακάμψει σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του αργού πετρελαίου μεταφορτώνεται σε άλλα πλοία στον Κόλπο του Ομάν, μέσω μιας πρακτικής που είναι γνωστή ως shuttling.

Η ίδια πρακτική είναι τεχνικά δυσκολότερο να εφαρμοστεί στο LNG, λόγω της φύσης του καυσίμου και των απαιτήσεων που συνεπάγεται η μεταφορά του σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.

Έτσι, η παρουσία των άδειων πλοίων κοντά στο Κατάρ αποτελεί ένα σημαντικό αλλά όχι οριστικό σήμα για την πορεία των εξαγωγών. Εάν τα πλοία φορτωθούν και στη συνέχεια καταφέρουν να κινηθούν με ασφάλεια μέσω των Στενών, θα μπορούσε να υπάρξει νέα αύξηση της προσφοράς LNG στις διεθνείς αγορές και, κατ’ επέκταση, μεγαλύτερη πίεση στις τιμές.

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