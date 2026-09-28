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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε απόψε ότι δεν πρότεινε την αγορά αμερικανικών όπλων στον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα επίσημη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε πρώτος ο πρέσβης των ΗΠΑ το Πεκίνο, Ντέιβιντ Περντιού.

Ωστόσο ο Τραμπ είπε σήμερα ότι «δεν άκουσε ποτέ κάτι τέτοιο», μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Θα ήθελαν πιθανότατα (οι Κινέζοι) να αγοράσουν (αμερικανικά όπλα) επειδή κατασκευάζουμε καλύτερα από αυτούς και επομένως ίσως να είναι μια καλή ιδέα. Όμως δεν μιλήσαμε για αυτό», πρόσθεσε.

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