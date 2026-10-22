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Η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης αποκτά αυξημένη βαρύτητα στις αποφάσεις των Βρυξελλών, καθώς η γεωπολιτική αβεβαιότητα αναγκάζει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής ορισμένων περιβαλλοντικών υποχρεώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει παράταση ενός έτους για συγκεκριμένες διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου, οι οποίες αφορούν στις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Η πρωτοβουλία επιχειρεί να εξισορροπήσει δύο βασικές προτεραιότητες: τη διατήρηση των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για τον περιορισμό των εκπομπών και την ανάγκη να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω η αγορά ενέργειας σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αστάθειας.

Η προτεινόμενη αλλαγή δεν αφορά στο σύνολο του κανονισμού, αλλά αποκλειστικά σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις των εισαγωγέων. Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χρόνος προσαρμογής στις επιχειρήσεις και στις εθνικές διοικήσεις, περιορίζοντας τις πρόσθετες διοικητικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις.

Το Ορμούζ και οι κίνδυνοι για την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

Καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή προσέγγιση διαδραματίζει η αβεβαιότητα γύρω από τις ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άννα-Κάισα Ικτόνεν, επισήμανε ότι, παρά το γεγονός πως δεν διαπιστώνεται σήμερα άμεσο πρόβλημα επάρκειας εφοδιασμού, οι γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν απρόβλεπτες.

Η αβεβαιότητα δεν περιορίζεται μόνο στην πιθανότητα διαταραχών των μεταφορών, αλλά επεκτείνεται και στον χρονικό ορίζοντα αποκατάστασης της ομαλότητας. Για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που εξαρτώνται από εισαγόμενα καύσιμα, η κατάσταση αυτή δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στον προγραμματισμό των προμηθειών τους.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη έχουν ζητήσει μέτρα περιορισμού των πιέσεων στον ενεργειακό τομέα, αναγνωρίζοντας ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή ορισμένων κανονιστικών απαιτήσεων.

Παράταση χωρίς αλλαγή των περιβαλλοντικών στόχων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει ότι η χρονική μετάθεση δεν συνιστά χαλάρωση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής ούτε αναθεώρηση των στόχων για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου.

Αντίθετα, παρουσιάζει την παρέμβαση ως στοχευμένη προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος, η οποία διατηρεί ανέπαφο το περιεχόμενο και το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού.

Η Άννα-Κάισα Ικτόνεν απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις ότι η πρωτοβουλία αποτελεί παραχώρηση προς τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, υπογραμμίζοντας πως οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις.

Μάλιστα, διευκρίνισε ότι οι εισαγωγείς θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την απαιτούμενη προετοιμασία έως τις 28 Ιανουαρίου, παρά την προτεινόμενη ετήσια αναβολή συγκεκριμένων διατάξεων.

Στην πράξη, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να εξασφαλίσουν μεγαλύτερα περιθώρια προσαρμογής, χωρίς να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι εγκαταλείπεται η προσπάθεια περιορισμού των εκπομπών.

Το βασικό ζητούμενο είναι να αποφευχθεί μια πρόσθετη επιβάρυνση του ενεργειακού εφοδιασμού, τη στιγμή που η ευρωπαϊκή αγορά καλείται ήδη να διαχειριστεί σημαντικούς εξωτερικούς κινδύνους.

Έτσι, η αναβολή των συγκεκριμένων υποχρεώσεων για το μεθάνιο αναδεικνύει τη δυσκολία συνδυασμού της πράσινης μετάβασης με τις άμεσες ανάγκες ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς ωστόσο να μεταβάλλει τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής.