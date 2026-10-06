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Το Κουβέιτ αντλεί πετρέλαιο σε επίπεδο περίπου 75% της παραγωγής που είχε πριν από τον πόλεμο με το Ιράν, καθώς περισσότερα δεξαμενόπλοια αναλαμβάνουν το ρίσκο της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ.

Η χώρα παράγει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έναντι περίπου 2,6 εκατομμυρίων πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου και τον αποκλεισμό της ναυσιπλοΐας μέσω της θαλάσσιας οδού από το Ιράν, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Σεΐχης Ναουάφ Αλ-Σαμπάχ, διευθύνων σύμβουλος της Kuwait Petroleum Corp. Παρότι το Ιράν εξακολουθεί να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά, ένας αυξανόμενος αριθμός δεξαμενόπλοιων αναλαμβάνει πλέον το ρίσκο της διέλευσης, όπως είπε.

«Περισσότερα πλοία περνούν, επειδή ο κόσμος αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε. «Ό,τι κι αν κάνεις, κάθε αγωγός που κατασκευάζεις, κάθε εγκατάσταση αποθήκευσης, όλα αυτά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη ζωτικής σημασίας σημασία των Στενών του Ορμούζ για το διεθνές εμπόριο».

Οι δηλώσεις αυτές γίνονται εν μέσω ενδείξεων για αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με ορισμένες τράπεζες της Wall Street να εκτιμούν ότι οι αποστολές πλησιάζουν τα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο. Οι παραγωγοί του Κόλπου, από το Κουβέιτ έως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία, αποστέλλουν φορτία, μεταξύ άλλων και μέσω του Ορμούζ, παρότι τα πλοία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό εξακολουθούν να δέχονται επιθέσεις.

Η KPC εκπληρώνει επί του παρόντος τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες της όσον αφορά τις παραδόσεις αργού πετρελαίου, δήλωσε ο Σεΐχης Ναουάφ. Ωστόσο, ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη πετρελαϊκών προϊόντων, πρόσθεσε.

«Γιατί βρίσκεται τώρα η Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με αποδέσμευση αποθεμάτων ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών; Είναι εξαιτίας του Κουβέιτ», δήλωσε ο Σεΐχης Ναουάφ, αναφερόμενος στην πρόσφατη ανακοίνωση για αποδέσμευση πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα. Πριν από τον πόλεμο, το αραβικό κράτος του Κόλπου ήταν σημαντικός προμηθευτής καυσίμων αεροσκαφών προς την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν επίσης σημαντικός προμηθευτής ντίζελ προς την Ευρώπη.

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