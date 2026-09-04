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Σε μια μεγάλη προσπάθεια προσέλκυσης νέων κεφαλαίων στον ενεργειακό της τομέα εισέρχεται η Λιβύη, επιδιώκοντας να μετατρέψει το σημαντικό αλλά σε μεγάλο βαθμό αναξιοποίητο δυναμικό της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε μοχλό ανάπτυξης. Το ύψος των απαιτούμενων επενδύσεων είναι ενδεικτικό της κλίμακας του εγχειρήματος: υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 40 δισ. δολάρια.

Η χώρα διαθέτει σημαντικούς ενεργειακούς πόρους, ωστόσο η αξιοποίησή τους προϋποθέτει πολύ μεγαλύτερη χρηματοδότηση από αυτή που είναι σήμερα διαθέσιμη. Το κεφαλαιακό έλλειμμα αποτελεί ουσιαστικά ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια στην προσπάθεια ανάπτυξης νέων κοιτασμάτων και ενίσχυσης της παραγωγικής δυνατότητας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης (NOC), Μασούντ Σουλεϊμάν, τοποθετεί τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες μεταξύ 30 και 40 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα διαθέτει μεγάλους πόρους που παραμένουν ανεκμετάλλευτοι.

Το μήνυμα είναι σαφές: χωρίς σημαντικές νέες εισροές κεφαλαίων, μεγάλο μέρος του ενεργειακού πλούτου της Λιβύης θα εξακολουθήσει να βρίσκεται εκτός παραγωγής.

Το επενδυτικό κενό των 30-40 δισ. δολαρίων

Η ανάγκη για δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια χρηματοδότησης αποτυπώνει το μέγεθος της απόστασης ανάμεσα στο σημερινό παραγωγικό αποτύπωμα και στις δυνατότητες που θεωρεί ότι διαθέτει η χώρα.

Στην πράξη, η Λιβύη χρειάζεται κεφάλαια για να μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξη των πετρελαϊκών και φυσικών αερίων πόρων της. Το πρόβλημα δεν είναι, επομένως, η απουσία ενεργειακού δυναμικού, αλλά η δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων που απαιτούνται για να μετατραπεί αυτό το δυναμικό σε πραγματική παραγωγή.

Η NOC αναγνωρίζει ότι η μέχρι σήμερα πρόοδος έχει περιοριστεί ακριβώς από αυτή την έλλειψη κεφαλαίων. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης αποκτά έτσι κομβικό ρόλο για την επόμενη φάση ανάπτυξης του λιβυκού ενεργειακού τομέα.

Η κλίμακα των απαιτούμενων ποσών δείχνει παράλληλα ότι η επίτευξη των στόχων δύσκολα μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στις υφιστάμενες χρηματοδοτικές δυνατότητες. Η προσέλκυση επενδύσεων μετατρέπεται συνεπώς σε βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση νέων πετρελαϊκών και αερίων πόρων.

Στο επίκεντρο οι ανεκμετάλλευτοι ενεργειακοί πόροι

Το βασικό πλεονέκτημα που επιχειρεί να αξιοποιήσει η Λιβύη είναι το μεγάλο απόθεμα ενεργειακών πόρων που παραμένει εκτός εκμετάλλευσης. Για την NOC, αυτή ακριβώς η δεξαμενή αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα στην προσπάθεια εξασφάλισης νέων κεφαλαίων.

Η επενδυτική ανάγκη αφορά τόσο το πετρέλαιο όσο και το φυσικό αέριο, γεγονός που διευρύνει το εύρος του σχεδιασμού. Η ανάπτυξη αυτών των πόρων θα μπορούσε να δημιουργήσει μεγαλύτερη παραγωγική βάση και να αυξήσει την ποσότητα ενέργειας που μπορεί να διαθέτει η χώρα.

Το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετάβαση από το διαθέσιμο υπόγειο δυναμικό στην εμπορικά αξιοποιήσιμη παραγωγή. Πρόκειται για διαδικασία που απαιτεί υψηλές κεφαλαιακές δαπάνες και μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό.

Η τοποθέτηση του επικεφαλής της NOC αναδεικνύει ακριβώς αυτή την απόσταση. Οι πόροι υπάρχουν, αλλά η χρηματοδότηση δεν επαρκεί για την ανάπτυξή τους στον επιθυμητό βαθμό.

Για τη Λιβύη, επομένως, το επόμενο μεγάλο ενεργειακό στοίχημα είναι πρωτίστως επενδυτικό. Η εξασφάλιση 30 έως 40 δισ. δολαρίων θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό πόσο γρήγορα οι ανεκμετάλλευτοι πόροι της μπορούν να μετατραπούν σε νέα παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και, τελικά, σε μεγαλύτερη οικονομική αξία για τη χώρα.

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