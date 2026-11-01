Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Νέες ώρες μειωμένης χρέωσης ισχύουν από σήμερα, Κυριακή 1η Νοεμβρίου 2026, για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν το διζωνικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας. Η αλλαγή αφορά τα νοικοκυριά που έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν ρεύμα σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας με χαμηλότερη τιμολόγηση, προγραμματίζοντας ανάλογα τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών τους.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, το χειμερινό πρόγραμμα θα διατηρηθεί μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2027, με τη μειωμένη χρέωση να εφαρμόζεται σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους μέσα στο 24ωρο.

Ποιες ώρες ισχύει το μειωμένο τιμολόγιο

Το χειμερινό ωράριο προβλέπει δύο ζώνες χαμηλότερης χρέωσης:

Μεσημβρινή ζώνη: Από τις 12:00 έως τις 15:00.

Νυχτερινή ζώνη: Από τις 02:00 έως τις 05:00.

Έτσι, οι καταναλωτές που είναι ενταγμένοι στο συγκεκριμένο σύστημα έχουν στη διάθεσή τους συνολικά έξι ώρες μειωμένης τιμολόγησης ημερησίως, κατανεμημένες μεταξύ μεσημεριού και νύχτας.

Πώς λειτουργεί το διζωνικό σύστημα

Το διζωνικό τιμολόγιο τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου 2025, αντικαθιστώντας το προηγούμενο σύστημα που ήταν ευρύτερα γνωστό ως «νυχτερινό ρεύμα».

Βασικός στόχος της αλλαγής είναι να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στους καταναλωτές, ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης και να οργανώνουν καλύτερα την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ύπαρξη δύο χρονικών ζωνών δίνει στα νοικοκυριά τη δυνατότητα να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες κατά τις οποίες εφαρμόζεται το μειωμένο τιμολόγιο.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προγραμματίζουν τη λειτουργία ενεργοβόρων συσκευών, επιδιώκοντας να περιορίσουν το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το χειμερινό ωράριο θα παραμείνει σε ισχύ έως το τέλος Μαρτίου του 2027, όπως έχει γνωστοποιήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.