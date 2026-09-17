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«Το Ελληνικό αποκτά παλμό, αποκτά ζωή, δημιουργείται ένας χώρος ανοικτός για όλους».

Με τα λόγια αυτά ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA κ. Οδυσσέας Αθανασίου έδωσε το στίγμα για το νέο αθλητικό πάρκο που εγκαινιάστηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Κόβουμε μία σημαντική κορδέλα στο Ελληνικό, σε ένα ολοκαίνουριο αθλητικό κέντρο, ένα έργο που ανήκει σε όλους τους κατοίκους των νοτίων προαστίων αλλά και σε όλους τος κατοίκους της Αττικής», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. «Προστίθεται έτσι μία ακόμη ψηφίδα στη μεγαλύτερη ανάπλαση που υλοποιείται στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την επικράτηση του αύριο απέναντι στο χθες. Είναι μία επένδυση που γίνεται πράξη ύστερα από πολλά χρόνια αγκυλώσεων και αδράνειας».

«Ο χώρος αυτός έχει ήδη αρχίσει να χτυπά και να έχει ζωή. Το Ελληνικό έχει καρδιά, έχει ζωή και περνά από την εποχή των σχεδίων στην εποχή των παραδόσεων». Ο κ. Αθανασίου μίλησε για το όραμα που είχε ο Σπύρος Λάτσης πριν από χρόνια, το οποίο συνεχίζει και η επόμενη γενιά, ο κ. Αλεξ Λάτσης, απευθύνοντας θερμές ευχαριστίες στον Πρωθυπουργό «για την πραγματικά μεγάλη στήριξη» σε αυτό το έργο, στα αρμόδια υπουργεία, την αντιπροεδρία. Ευχαριστίες απηύθυνε επίσης στους κ.κ. Αδωνι Γεωργιάδη, Γρηγόρη Δημητριάδη και Λίνα Μενδώνη «των οποίων η συμβολή σε διαφορετικά στάδια του έργου ήταν καθοριστική», επίσης στους κ.κ. Στέργιο Πιτσιορλα, Άνδρεα Ταπραντζη, Πέτη Πέρκα, Γιάννη Κωνσταντάτο, Νίκο Χαρδαλιά.

Ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι το 2027 θα υπάρξει μια ολόκληρη ακολουθία σημαντικών παραδόσεων. Αρχές 2027 θα παραδοθούν αλλά 160 στρέμματα πάρκου και η λίμνη, η μαρίνα, η Riviera Galleria «και το καλοκαίρι του 2027 όλη η παραλιακή θα είναι εντελώς διαφορετικά. Αρχές του 2027 θα αρχίσουν να παραδίδονται πρώτες κατοικίες. Από την στιγμή που ένας χώρος γεμίζει από ανθρώπους τότε φεύγει από αυτούς που το σχεδίασαν και ανήκει σε όλους».

Από την πλευρά του ο κ. Χαρδαλιάς στο χαιρετισμό του ανέφερε ότι το νέο πάρκο δίνει αξία σε όλη την Αττική και αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής.

Με την αφορμή των εγκαινίων, ανακοινώθηκε η δημιουργία Ακαδημίας Τένις του Πατρίκ Μουράτογλου.

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