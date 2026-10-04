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Η βιώσιμη διαχείριση του νερού, η κλιματική ανθεκτικότητα και η ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες που πραγματοποιήθηκε στο Δελβινάκι Πωγωνίου, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας.

Στο συνέδριο αναδείχθηκε η ανάγκη για ενιαίο σχεδιασμό νερού και ενέργειας, επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές και δίκτυα, προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και μεγαλύτερη συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών πολιτικών.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης, ανακοίνωσε ότι θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανάληψη συγκεκριμένης Πανευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τις Λίμνες. Παράλληλα, πρότεινε την καθιέρωση της αρχής «Ανθεκτικότητα εκ Σχεδιασμού – Resilience by Design», ώστε κάθε νέα πολιτική, χρηματοδότηση και δημόσια επένδυση να ενσωματώνει εξαρχής την κλιματική ανθεκτικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σχέση νερού και ενέργειας, επισημαίνοντας τις αυξανόμενες υδατικές ανάγκες των data centers και θέτοντας ζήτημα σχεδιασμού της χωροθέτησής τους σε περιοχές που αντιμετωπίζουν λειψυδρία.

Στις χρηματοδοτικές δυνατότητες προς την αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, Ιωάννης Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι ο βαθμός απορρόφησης των πράσινων πόρων από τους δικαιούχους έχει ξεπεράσει το 90%. Όπως έκανε γνωστό, μόνο φέτος διατέθηκαν 106 εκατ. ευρώ για έργα υδρονομίας, ενώ προανήγγειλε νέα παραμετροποίηση στην κατανομή χρηματοδοτήσεων προς τους δήμους, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η έκτασή τους και όχι μόνο ο πληθυσμός. Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας (ΝΔ) αναφέρθηκε σε 13 δισ. ευρώ από την πολιτική συνοχής για έργα διαχείρισης υδάτων την περίοδο 2021-2027 και σε δέσμευση 15 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων την επόμενη διετία, επισημαίνοντας ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγαλύτερες από τους διαθέσιμους πόρους. Η διασυνοριακή διάσταση αποτέλεσε βασικό άξονα των εργασιών. Ο δήμαρχος Πωγωνίου Κώστας Καψάλης τόνισε ότι το νερό αποτελεί «γέφυρα πολιτισμού, ζωής και κοινής πορείας», ενώ ο δήμαρχος Δερόπολης-Πωγωνίου Δημήτρης Τόλης ανέδειξε τη λεκάνη απορροής του Αώου ως κοινό οικοσύστημα Ελλάδας και Αλβανίας.

Στην ανάγκη ειδικών πολιτικών για τις ορεινές περιοχές αναφέρθηκε ο ειδικός γραμματέας Ορεινών Περιοχών, Δημήτρης Κυριαζής, προαναγγέλλοντας την εισαγωγή «ρήτρας ορεινότητας» στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με στρογγυλό τραπέζι δημάρχων. Ο πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου, προανήγγειλε την ένταξη του δήμου Δερόπολης-Πωγωνίου στο Δίκτυο, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία Πολιτείας, αυτοδιοίκησης, επιστημονικής κοινότητας και τοπικών κοινωνιών, αποτελεί προϋπόθεση για αποτελεσματική διαχείριση του νερού και ενίσχυση της κλιματικής ανθεκτικότητας.

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