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Σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο παραμένει η αγορά καυσίμων στην Ελλάδα, με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι όχι μόνο με υψηλές τιμές αλλά και με σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή.

Η μέση πανελλαδική τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,028 ευρώ ανά λίτρο, ενώ ακόμη υψηλότερα κινήθηκε το diesel κίνησης, στα 2,040 ευρώ. Η εικόνα είναι ακόμη βαρύτερη για την αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία έφθασε κατά μέσο όρο στα 2,268 ευρώ, την ώρα που το υγραέριο κίνησης παρέμεινε κάτω από το ένα ευρώ, στα 0,960 ευρώ ανά λίτρο.

Τα συγκεκριμένα επίπεδα τιμών μεταφράζονται σε σημαντική επιβάρυνση για το οικογενειακό και επαγγελματικό κόστος μετακίνησης. Για ένα συνηθισμένο ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η απλή αμόλυβδη ξεπερνά πλέον τα 100 ευρώ, ενώ στην περίπτωση της 100άρας βενζίνης το κόστος ανεφοδιασμού πλησιάζει τα 115 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η γεωγραφική «ψαλίδα» παραμένει έντονη. Σε ορισμένες νησιωτικές περιοχές η διαφορά σε σχέση με τις οικονομικότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας μπορεί να ξεπεράσει τα 14 ευρώ ανά γέμισμα, ενώ στο υγραέριο η απόσταση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη.

Πάνω από 100 ευρώ ένα γέμισμα 50 λίτρων

Με βάση τις μέσες τιμές της αγοράς για τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, η πλήρωση ενός ρεζερβουάρ χωρητικότητας 50 λίτρων με απλή αμόλυβδη απαιτεί περίπου 101,40 ευρώ.

Για την αμόλυβδη 100 οκτανίων το αντίστοιχο κόστος φθάνει τα 113,40 ευρώ, ενώ για diesel κίνησης τα 50 λίτρα κοστίζουν περίπου 102 ευρώ.

Σημαντικά χαμηλότερη παραμένει η δαπάνη για όχημα που χρησιμοποιεί υγραέριο κίνησης, καθώς με μέση τιμή 0,960 ευρώ το λίτρο ένα αντίστοιχο γέμισμα διαμορφώνεται στα 48 ευρώ.

Οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στον πανελλαδικό σταθμισμένο μέσο όρο και δεν σημαίνουν ότι όλοι οι οδηγοί πληρώνουν το ίδιο ποσό. Η τελική επιβάρυνση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πρατήριο, την περιοχή και το είδος του καυσίμου.

Η σύγκριση τιμών πριν από τον ανεφοδιασμό αποκτά έτσι ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οδηγούς που πραγματοποιούν συχνές μετακινήσεις ή καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες καυσίμου.

Συνολικά, η απλή αμόλυβδη των 95 οκτανίων πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,028 ευρώ με στοιχεία από 4.279 πρατήρια, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων βρίσκεται στα 2,268 ευρώ, με καταγραφές από 2.753 πρατήρια.

Για το diesel κίνησης η μέση τιμή των 2,040 ευρώ προκύπτει από 4.618 πρατήρια, ενώ για το Autogas τα 0,960 ευρώ από 1.012 σημεία πώλησης.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι το diesel είναι κατά περίπου 1,2 λεπτά ακριβότερο από την απλή αμόλυβδη σε επίπεδο πανελλαδικού μέσου όρου.

Κυκλάδες στην κορυφή της ακρίβειας

Η μεγαλύτερη πίεση για τους οδηγούς της βενζίνης καταγράφεται στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης φθάνει τα 2,274 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα με 2,155 ευρώ, η Κεφαλληνία με 2,114 ευρώ, ενώ Λέσβος και Λευκάδα βρίσκονται αμφότερες στα 2,111 ευρώ ανά λίτρο.

Η εικόνα επιβεβαιώνει ότι οι ακριβότερες τιμές συγκεντρώνονται κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, όπου ο οδηγός καλείται να πληρώσει αισθητά περισσότερο σε σχέση με αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στον αντίποδα βρίσκεται η Ημαθία, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 1,993 ευρώ ανά λίτρο.

Ακολουθούν η Φλώρινα με 1,994 ευρώ, η Βοιωτία με 1,998 ευρώ, η Κοζάνη με 1,999 ευρώ και το Κιλκίς με 2,002 ευρώ.

Η απόσταση ανάμεσα στην ακριβότερη και τη φθηνότερη περιοχή φθάνει τα 0,281 ευρώ ανά λίτρο. Για ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ένας οδηγός στις Κυκλάδες μπορεί να πληρώσει περίπου 14,05 ευρώ περισσότερα από έναν οδηγό στην Ημαθία.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο αισθητή σε περίπτωση συχνών ανεφοδιασμών. Με τέσσερα γεμίσματα τον μήνα, για παράδειγμα, η γεωγραφική διαφοροποίηση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετη επιβάρυνση άνω των 50 ευρώ.

Diesel: Διαφορά έως 13 ευρώ στο ρεζερβουάρ

Οι Κυκλάδες βρίσκονται στην κορυφή και στην αγορά του diesel, με τη μέση τιμή να ανέρχεται στα 2,268 ευρώ ανά λίτρο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα Δωδεκάνησα με 2,131 ευρώ, ακολουθεί η Λευκάδα με 2,128 ευρώ, η Ευρυτανία με 2,126 ευρώ και η Κεφαλληνία με 2,110 ευρώ.

Στο άλλο άκρο βρίσκονται οι Σέρρες, όπου το diesel κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,008 ευρώ ανά λίτρο.

Η Ημαθία και η Χίος ακολουθούν στα 2,014 ευρώ, ενώ Δράμα και Κιλκίς βρίσκονται στα 2,016 ευρώ.

Η συνολική απόσταση ανάμεσα στις Κυκλάδες και τις Σέρρες διαμορφώνεται στα 0,26 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει διαφορά 13 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που εξαρτώνται περισσότερο από το diesel, καθώς οι υψηλές τιμές καυσίμων μπορούν να μεταφερθούν ευρύτερα στο κόστος μεταφορών και διανομής.

Η 100άρα πλησιάζει τα 2,50 ευρώ

Ακόμη υψηλότερα ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης 100 οκτανίων, η οποία σε πανελλαδικό επίπεδο διαμορφώνεται στα 2,268 ευρώ ανά λίτρο.

Στις Κυκλάδες, όμως, η μέση τιμή φθάνει τα 2,484 ευρώ, δηλαδή βρίσκεται πλέον μία ανάσα από το όριο των 2,50 ευρώ.

Ακολουθούν η Ευρυτανία με 2,390 ευρώ και τα Δωδεκάνησα με 2,373 ευρώ.

Η χαμηλότερη μέση τιμή εντοπίζεται στη Σάμο, στα 2,216 ευρώ το λίτρο.

Η απόσταση ανάμεσα στη Σάμο και τις Κυκλάδες φθάνει τα 0,268 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή περίπου 13,40 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων.

Για οδηγούς οχημάτων που χρησιμοποιούν συστηματικά καύσιμο υψηλών οκτανίων, η διαφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το συνολικό κόστος ανεφοδιασμού μπορεί εύκολα να ξεπεράσει τα 120 ευρώ σε μεγαλύτερα ρεζερβουάρ.

Autogas: Η μεγαλύτερη γεωγραφική απόκλιση

Η μεγαλύτερη αναλογικά διαφορά στις τιμές εμφανίζεται στο υγραέριο κίνησης.

Στα Δωδεκάνησα η μέση τιμή φθάνει τα 1,371 ευρώ ανά λίτρο, με τη Χίο να ακολουθεί στα 1,329 ευρώ, την Κέρκυρα στα 1,315 ευρώ και τις Κυκλάδες στα 1,292 ευρώ.

Στη Σάμο η μέση τιμή ανέρχεται στα 1,169 ευρώ, ενώ η χαμηλότερη τιμή της χώρας καταγράφεται στην Κοζάνη, στα 0,883 ευρώ ανά λίτρο.

Η διαφορά μεταξύ Δωδεκανήσων και Κοζάνης φθάνει στα 0,488 ευρώ ανά λίτρο. Σε απόλυτους αριθμούς, για 50 λίτρα υγραερίου η απόσταση ανέρχεται στα 24,40 ευρώ, τη μεγαλύτερη μεταξύ των βασικών κατηγοριών καυσίμων.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι το Autogas παραμένει σημαντικά φθηνότερο από τη βενζίνη και το diesel σε πανελλαδικό επίπεδο, η περιοχή ανεφοδιασμού μπορεί να αλλάξει σημαντικά το πραγματικό οικονομικό όφελος.

Αττική και Θεσσαλονίκη κοντά στον πανελλαδικό μέσο όρο

Στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας οι τιμές κινούνται ελαφρώς χαμηλότερα από τον μέσο όρο στην απλή αμόλυβδη.

Στην Αττική, η μέση τιμή της 95άρας διαμορφώνεται στα 2,005 ευρώ ανά λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων βρίσκεται στα 2,261 ευρώ. Το diesel πωλείται κατά μέσο όρο στα 2,018 ευρώ και το υγραέριο στα 0,928 ευρώ.

Παρόμοια είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου η απλή αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,007 ευρώ, η 100άρα στα 2,252 ευρώ, το diesel στα 2,026 ευρώ και το Autogas στα 0,894 ευρώ.

Και στις δύο πόλεις, επομένως, η απλή αμόλυβδη παραμένει λίγο χαμηλότερα από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 2,028 ευρώ, χωρίς όμως να απομακρύνεται ουσιαστικά από το όριο των 2 ευρώ.

Η συνολική εικόνα δείχνει ότι η αγορά καυσίμων παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυντική για τους οδηγούς, με το κόστος να εξαρτάται πλέον όχι μόνο από τον τύπο του οχήματος και την κατανάλωση αλλά και από τη γεωγραφική περιοχή.

Για έναν οδηγό που γεμίζει συστηματικά το ρεζερβουάρ του, ακόμη και διαφορές λίγων λεπτών ανά λίτρο μπορούν να μετατραπούν σε σημαντικό ποσό μέσα σε έναν μήνα ή ένα έτος. Και όσο οι μέσες τιμές παραμένουν πάνω από τα 2 ευρώ για βενζίνη και diesel, το κόστος μετακίνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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