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Η αγορά ντίζελ εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, καθώς η παγκόσμια προσφορά παραμένει περιορισμένη και οι συνθήκες ενόψει χειμώνα δημιουργούν αυξημένους κινδύνους για νέες ανατιμήσεις. Η μειωμένη διαθεσιμότητα προϊόντων διύλισης, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και η περιορισμένη δυνατότητα αύξησης της παραγωγής διαμορφώνουν ένα περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας για τις τιμές, σύμφωνα με το Reuters.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στις διεθνείς αγορές δείχνει ότι το ντίζελ μπορεί να παραμείνει ακριβό τους επόμενους μήνες, καθώς τα διυλιστήρια δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση, ενώ οι παραδοσιακές πηγές εφοδιασμού αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις.

Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κρίση στη Μέση Ανατολή έχουν περιορίσει την παραγωγική δραστηριότητα σε σημαντικές περιοχές διύλισης, δημιουργώντας κενά στην αγορά. Οι περιορισμοί στις ρωσικές εξαγωγές και οι διαταραχές στην ενεργειακή αλυσίδα της περιοχής έχουν μειώσει τις διαθέσιμες ποσότητες προϊόντων, αυξάνοντας τον ανταγωνισμό για τα φορτία ντίζελ.

Η προσφορά δεν επαρκεί για τη ζήτηση

Το βασικό πρόβλημα της αγοράς δεν αφορά τόσο την έλλειψη αργού πετρελαίου, αλλά την περιορισμένη δυνατότητα μετατροπής του σε τελικά προϊόντα, όπως το ντίζελ.

Η παγκόσμια δυναμικότητα διύλισης βρίσκεται υπό πίεση, καθώς αρκετές μονάδες λειτουργούν ήδη κοντά στα ανώτατα επίπεδα παραγωγής τους. Ταυτόχρονα, τα αποθέματα μειώνονται σταδιακά, καθώς οι αγορές χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα αποθέματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα εμφανής στις ΗΠΑ, όπου τα διυλιστήρια λειτουργούν σε υψηλά ποσοστά αξιοποίησης, αφήνοντας μικρό περιθώριο για επιπλέον παραγωγή σε περίπτωση νέων αναταράξεων, σύμφωνα με τη WSJ.

Τα περιθώρια κέρδους για την παραγωγή ντίζελ έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς η αγορά αντανακλά την έλλειψη διαθέσιμων ποσοτήτων. Το λεγόμενο crack spread, δηλαδή η διαφορά μεταξύ της τιμής του αργού και των προϊόντων διύλισης, έχει ενισχυθεί, αποτυπώνοντας την ένταση των πιέσεων.

Ο χειμώνας ο μεγάλος παράγοντας για τις τιμές

Η εποχική αύξηση της ζήτησης αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των τιμών. Κατά τους χειμερινούς μήνες αυξάνονται οι ανάγκες για θέρμανση, μεταφορές και βιομηχανική δραστηριότητα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την πίεση στην αγορά.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξει αποκλιμάκωση στις γεωπολιτικές εντάσεις ή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, η αγορά ντίζελ θα συνεχίσει να κινείται σε καθεστώς περιορισμένης προσφοράς.

Η εξέλιξη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των συγκρούσεων, την κατάσταση στα διυλιστήρια και τη δυνατότητα των μεγάλων καταναλωτών να εξασφαλίσουν επαρκή αποθέματα.

Η Κίνα και ο παράγοντας της παγκόσμιας ζήτησης

Σημαντικό ρόλο στην εξίσωση αναμένεται να διαδραματίσει και η Κίνα, όπως έγραψαν οι FT, η οποία αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας παγκοσμίως.

Η διαφοροποίηση στις εισαγωγές αργού μεταξύ των τελευταίων ετών θεωρείται δύσκολο να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα, με την αγορά να αναμένει ότι το Πεκίνο θα επιδιώξει την ενίσχυση των αποθεμάτων του ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, η υψηλή τιμή των καυσίμων αναμένεται να λειτουργήσει περιοριστικά στη ζήτηση. Η μειωμένη κατανάλωση μπορεί να αποτελέσει έναν από τους λίγους παράγοντες που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις ανοδικές πιέσεις.

Το σενάριο για τις τιμές

Το βασικό σενάριο για τον χειμώνα δεν προβλέπει απαραίτητα μια νέα εκρηκτική άνοδο, αλλά μια αγορά με υψηλές τιμές και έντονη μεταβλητότητα.

Η διατήρηση των περιορισμών στην προσφορά, η αβεβαιότητα γύρω από τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή και η αυξημένη εποχική ζήτηση δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι τιμές του ντίζελ δύσκολα θα επιστρέψουν άμεσα σε χαμηλότερα επίπεδα.

Για τις οικονομίες και τους καταναλωτές, το κόστος μεταφορών αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς μια παρατεταμένη άνοδος στο ντίζελ μπορεί να μεταφερθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα τιμών, από τα προϊόντα μέχρι τις υπηρεσίες.

Η αγορά παραμένει έτσι σε κατάσταση αναμονής, με το ερώτημα πλέον να μην είναι μόνο η πορεία του πετρελαίου, αλλά το αν η παγκόσμια βιομηχανία θα μπορέσει να εξασφαλίσει επαρκείς ποσότητες ντίζελ για έναν δύσκολο χειμώνα.

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