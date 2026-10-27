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Η Ευρώπη και η Ανατολική Ασία αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωπες με απότομη πτώση της θερμοκρασίας την επόμενη εβδομάδα, σε μια πρώτη δοκιμασία για τις ενεργειακές αγορές, οι οποίες βρίσκονται ήδη υπό πίεση λόγω των υψηλών τιμών και του ανταγωνισμού για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Οι μέσες θερμοκρασίες σε εκτεταμένες περιοχές της ηπειρωτικής Ευρώπης αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 2 έως 3 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, από το Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, ένα κύμα ψύχους προβλέπεται να σαρώσει τη βορειοανατολική Κίνα, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, με τις μέσες θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να υποχωρούν έως και 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα συνηθισμένα επίπεδα.

Τα δύο κύματα ψύχους αναμένεται να είναι σύντομης διάρκειας, ωστόσο θα αποτελέσουν μια πρώιμη δοκιμασία αντοχής για τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων. Παρότι ένα ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο αναμένεται να οδηγήσει συνολικά σε έναν ηπιότερο χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει πόσο εύκολα ακόμη και σύντομες ψυχρές εισβολές μπορούν να προκαλέσουν απότομες ανατιμήσεις.

Τη Δευτέρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αναφοράς για την Ευρώπη ξεπέρασαν τα 97 ευρώ ανά μεγαβατώρα για πρώτη φορά μετά την ενεργειακή κρίση του 2022. Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα φυσικού αερίου της περιοχής βρίσκονται μόλις στο 75% της χωρητικότητάς τους, έναντι του εποχικού μέσου όρου του 90%. «Αυτό που πιθανότατα φοβούνται περισσότερο οι αγορές ενόψει του χειμώνα είναι η ταυτόχρονη εκδήλωση ψύχους σε πολλές περιοχές με υψηλές ενεργειακές ανάγκες», δήλωσε ο Άντριου Πεντρίνι, μετεωρολόγος της Atmospheric G2.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), καθώς και τις αναλύσεις κυβερνητικών και ιδιωτικών μετεωρολογικών υπηρεσιών, η πτώση της θερμοκρασίας στην Ευρώπη αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα της εβδομάδας, αρχικά στη Γαλλία και τη Γερμανία. Στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, οι θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη σε ασυνήθιστα χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Τα στοιχεία του ECMWF δείχνουν ότι το Σάββατο η θερμοκρασία στο Παρίσι αναμένεται να είναι κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη από τα κανονικά επίπεδα, με τον υδράργυρο να υποχωρεί έως τους 4 βαθμούς. Στο Μόναχο, η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί λίγο πάνω από το μηδέν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά μοντέλα και τις αναλύσεις της MetDesk, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο προβλέπεται να αρχίσει να μειώνεται από τα μέσα της εβδομάδας στη βορειοδυτική Ευρώπη. Η εξασθένηση της αιολικής παραγωγής αναμένεται να διατηρηθεί και την επόμενη εβδομάδα. Στην Ασία, οι μεγαλύτερες αποκλίσεις από τις κανονικές θερμοκρασίες αναμένονται στη βόρεια Κίνα και τη βόρεια Ιαπωνία, όπου οι μέσες τιμές προβλέπεται να υποχωρήσουν περισσότερο από 5 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα εποχικά επίπεδα, σύμφωνα με τον Τακαχίσα Νισικάουα, μετεωρολόγο της Atmospheric G2.

Όπως πρόσθεσε, οι εκτεταμένες χιονοπτώσεις που αναμένονται στη βόρεια Κίνα ενδέχεται να αυξήσουν τη ζήτηση για θέρμανση, περιορίζοντας παράλληλα την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. «Παρότι αυτές οι ψυχρές εισβολές αναμένεται να είναι σχετικά σύντομες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια πρώτη δοκιμασία για την ενεργειακή ζήτηση στην Ανατολική Ασία», ανέφερε.

Το κύμα ψύχους εκδηλώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές του άνθρακα στην Κίνα βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών. Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί ένα θανατηφόρο δυστύχημα τον Μάιο, το οποίο επιβράδυνε την εξορυκτική δραστηριότητα στην επαρχία Σανσί, μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής άνθρακα της χώρας.

Ωστόσο, ο κινεζικός τομέας ηλεκτρικής ενέργειας έχει σε μεγάλο βαθμό ευνοηθεί από τις καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του έτους. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ενέργειας της Κίνας, η οικιακή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραψε μια σπάνια μείωση σε ετήσια βάση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, καθώς οι βροχοπτώσεις και οι τυφώνες περιόρισαν τη ζήτηση για κλιματισμό το καλοκαίρι. Η επικείμενη ψυχρή εισβολή θα τροφοδοτηθεί από ένα σύστημα υψηλών πιέσεων πάνω από τα Ουράλια Όρη, το οποίο προκαλεί κάμψη του αεροχειμάρρου προς νότο, επιτρέποντας σε πολύ ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν προς την Ανατολική Ασία.

Παρότι το Ελ Νίνιο, το οποίο ενισχύεται και οδεύει προς επίπεδα ρεκόρ, εκτιμάται ότι θα συμβάλει σε έναν σχετικά ήπιο χειμώνα στην Ασία, ο κίνδυνος έντονων αλλά σύντομων ψυχρών εισβολών παραμένει, σημείωσε ο Νισικάουα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την ανάπτυξη ενός ισχυρού Ελ Νίνιο κατά την περίοδο 2023-2024, όταν η Ιαπωνία βίωσε επανειλημμένα επεισόδια ασυνήθιστα χαμηλών θερμοκρασιών.