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Η οικονομικότερη θέρμανση δεν προκύπτει μόνο από την επιλογή καυσίμου ή την αγορά μιας αποδοτικότερης συσκευής. Καθορίζεται από τον συνδυασμό κόστους λειτουργίας, αρχικής εγκατάστασης και ενεργειακής κατάστασης της κατοικίας. Ένα σύστημα που αποδίδει καλά σε ένα μονωμένο διαμέρισμα μπορεί να έχει πολύ διαφορετικό λογαριασμό σε ένα σπίτι με μεγάλες θερμικές απώλειες.

Για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027, οι αντλίες θερμότητας και τα σύγχρονα κλιματιστικά inverter συγκαταλέγονται στις επιλογές με χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγόμενη θερμότητα. Το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, ωστόσο, εξαρτάται από τις τιμές ενέργειας, τις εξωτερικές θερμοκρασίες και τον τρόπο χρήσης.

Αντίστοιχα, η διατήρηση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης μπορεί να αποφεύγει μια μεγάλη άμεση δαπάνη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξασφαλίζει και το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

Πρώτα η κατοικία, μετά ο εξοπλισμός

Η θερμομόνωση, τα κουφώματα και η στεγανότητα επηρεάζουν κάθε μορφή θέρμανσης. Όσο περισσότερη θερμότητα διαφεύγει, τόσο περισσότερο χρειάζεται να λειτουργεί ο εξοπλισμός για να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Στις αντλίες θερμότητας, η επιλογή ισχύος και η συμβατότητα με το σύστημα διανομής χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. Ένα παλαιότερο ακίνητο δεν αποκλείεται αυτομάτως από την εγκατάστασή τους, αλλά απαιτεί μελέτη θερμικών απωλειών και σωστή διαστασιολόγηση. Η ανεπαρκής μόνωση αυξάνει τις ανάγκες και μπορεί να περιορίσει το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος.

Η σύγκριση πρέπει επίσης να διαχωρίζει την απόσβεση της επένδυσης από τον μηνιαίο λογαριασμό. Χαμηλότερη κατανάλωση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μια ακριβή αντικατάσταση εξοπλισμού αποπληρώνεται γρήγορα.

Κλιματιστικά και ηλεκτρικά σώματα

Το κλιματιστικό inverter είναι αντλία θερμότητας αέρα-αέρα και προσφέρει θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι. Μπορεί να εξυπηρετήσει μικρές κατοικίες ή συγκεκριμένους χώρους, αλλά η κατανομή της θερμότητας εξαρτάται από τη θέση εγκατάστασης και τη διαρρύθμιση.

Η χαμηλή δαπάνη λειτουργίας δεν συνεπάγεται πάντοτε ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλα τα δωμάτια. Παράλληλα, οποιαδήποτε αύξηση στην τιμή της κιλοβατώρας επηρεάζει τον λογαριασμό.

Τα ηλεκτρικά σώματα αντιστάσεων έχουν συνήθως χαμηλότερο κόστος αγοράς, αλλά απαιτούν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια για την ίδια ποσότητα θερμότητας σε σύγκριση με μια αποδοτική αντλία θερμότητας. Η περιστασιακή χρήση τους σε έναν χώρο διαφέρει επομένως σημαντικά από τη συστηματική θέρμανση ολόκληρου σπιτιού.

Φυσικό αέριο, πέλετ και τζάκι

Το φυσικό αέριο και το πέλετ αποτελούν εναλλακτικές των οποίων η οικονομικότητα μεταβάλλεται ανάλογα με την τιμή αγοράς και την απόδοση της εγκατάστασης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, αντίστοιχα, επιβαρύνεται από το κόστος καυσίμου και τις ανάγκες κατανάλωσης.

Στο πέλετ, η επιλογή μεταξύ σόμπας και λέβητα αλλάζει τόσο την αρχική δαπάνη όσο και την κάλυψη των χώρων. Απαιτούνται αποθήκευση καυσίμου, τροφοδοσία και τακτικός καθαρισμός και συντήρηση.

Το ενεργειακό τζάκι αξιοποιεί αποτελεσματικότερα την καύση από ένα ανοιχτό, όμως η δυνατότητα θέρμανσης περισσότερων χώρων εξαρτάται από τον σχεδιασμό του. Το παραδοσιακό τζάκι έχει χαμηλή απόδοση και περιορισμένη χρησιμότητα ως βασική λύση.

Η συμπληρωματική χρήση διαφορετικών μέσων χρειάζεται συντονισμό, ώστε να αποφεύγονται η υπερθέρμανση και η άσκοπη κατανάλωση. Σε εγκαταστάσεις καύσης, ιδιαίτερη σημασία έχουν ο έλεγχος της καπνοδόχου, ο κατάλληλος αερισμός και η συντήρηση από αρμόδιο τεχνικό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού.