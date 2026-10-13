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Η Σαουδική Αραβία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου ένα τρίτο τον Σεπτέμβριο, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων περισσότερων από τριών δεκαετιών.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της γραμματείας του ΟΠΕΚ, το Ριάντ ανέφερε ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά περίπου 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 8,372 εκατ. βαρέλια την ημέρα. Παρά την ισχυρή ανάκαμψη, η παραγωγή παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν.

Ανάκαμψη των εξαγωγών από τη Μέση Ανατολή

Οι εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή κινήθηκαν επίσης τον περασμένο μήνα προς τα προπολεμικά επίπεδα, καθώς οι παραγωγοί της περιοχής κατάφεραν να ενισχύσουν τις ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Η Σαουδική Αραβία κατάφερε παράλληλα να αποκαταστήσει τη λειτουργία ενός κρίσιμου αγωγού που της επιτρέπει να διοχετεύει εξαγωγές προς την Ερυθρά Θάλασσα, αφού προηγουμένως είχε αποτελέσει στόχο επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν η ανάκαμψη των ροών μπορεί να διατηρηθεί μετά την πρόσφατη αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από την περιοχή, αλλά και την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθι.

ΟΠΕΚ: Μεγάλη υποβάθμιση στις εκτιμήσεις για τη ζήτηση

Την ίδια ώρα, ο ΟΠΕΚ περιέκοψε κατά το ήμισυ την εκτίμησή του για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ζήτηση αναμένεται πλέον να αυξηθεί μόλις κατά 200.000 βαρέλια την ημέρα, με την υποβάθμιση της πρόβλεψης να αποδίδεται κυρίως στις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Η έκθεση του ΟΠΕΚ βασίζεται τόσο σε στοιχεία που υποβάλλουν απευθείας τα κράτη-μέλη όσο και σε δεδομένα που συγκεντρώνει ο οργανισμός από συμβούλους και μέσα ενημέρωσης.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συνολική παραγωγή των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ αυξήθηκε κατά 920.000 βαρέλια την ημέρα τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας τα 25,097 εκατ. βαρέλια την ημέρα.

Η άνοδος προήλθε κυρίως από την αύξηση της παραγωγής στη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, η οποία αντιστάθμισε τις μειώσεις που καταγράφηκαν σε άλλες χώρες του οργανισμού.

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