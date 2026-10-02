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Η αξιολόγηση του OPEC+, η οποία θα συμβάλει στον καθορισμό των ποσοστώσεων παραγωγής πετρελαίου των μελών για το 2027, καθυστέρησε μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο πόλεμος προκάλεσε καθυστερήσεις σε έργα επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, δημιουργώντας αβεβαιότητα στις εκτιμήσεις για τις μελλοντικές δυνατότητες παραγωγής.

Ο OPEC+, στον οποίο συμμετέχουν ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών, η Ρωσία και άλλοι σύμμαχοι, είχε δώσει εντολή στα τέλη του 2025 να πραγματοποιηθεί επανεξέταση της παραγωγικής ικανότητας όλων των μελών του πριν από τον καθορισμό των ποσοστώσεων για το 2027, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2026.

Η προθεσμία έχει παρέλθει, ανέφεραν οι πηγές, με μία εξ αυτών να δηλώνει ότι η επανεξέταση αναμένεται πλέον να ολοκληρωθεί έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι εκτιμήσεις για την παραγωγική ικανότητα μεταβάλλονται

Η αμερικανική εταιρεία συμβούλων πετρελαίου DeGolyer and MacNaughton εργάζεται πάνω στις εκτιμήσεις παραγωγικής ικανότητας για τα μέλη του OPEC+, με εξαίρεση τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα, καθώς βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις, είχαν δηλώσει πηγές στο Reuters στα τέλη του 2025.

Η DeGolyer δεν θα υποβάλει την έκθεσή της στον OPEC πριν από τα μέσα Νοεμβρίου, δήλωσε μία από τις πηγές. Αυτό το χρονοδιάγραμμα θα εξακολουθούσε να επιτρέπει στον OPEC+ να εξετάσει τα ευρήματα στην επόμενη συνεδρίαση του συνόλου της ομάδας στα τέλη Νοεμβρίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει καθυστερήσει έργα που επρόκειτο να ενισχύσουν την παραγωγική ικανότητα σε ορισμένες χώρες του OPEC+, περιπλέκοντας τις εκτιμήσεις για την ποσότητα πετρελαίου που θα είναι σε θέση να αντλούν.

Η αβεβαιότητα περιπλέκει μια πολιτικά ευαίσθητη διαδικασία για τον OPEC+, καθώς οι εκτιμήσεις για την παραγωγική ικανότητα είναι πιθανό να επηρεάσουν την ποσότητα πετρελαίου που θα επιτρέπεται να αντλεί κάθε μέλος.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία είχαν πιέσει για υψηλότερη ποσόστωση από τον OPEC+ ώστε να αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη παραγωγική τους ικανότητα, αποχώρησαν από τη συμμαχία τον Μάιο.

Το Ιράκ επιδιώκει επίσης υψηλότερη ποσόστωση και έχει εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τον OPEC, είχαν δηλώσει πηγές στο Reuters τον Ιούνιο.

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