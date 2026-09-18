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Η ισορροπία δυνάμεων στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου αλλάζει με τρόπο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα φαινόταν δύσκολο να προβλεφθεί. Για δεκαετίες, κάθε μεγάλη μεταβολή στην τιμή του αργού συνδεόταν σχεδόν αυτόματα με τις αποφάσεις του Ριάντ και του OPEC. Πλέον, όμως, ένας διαφορετικός παίκτης αποκτά τη δυνατότητα να επηρεάζει καθοριστικά την αγορά: η Κίνα.

Το Πεκίνο δεν απέκτησε αυτή τη δύναμη επειδή έγινε μεγάλος παραγωγός. Την απέκτησε επειδή, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας στον κόσμο, μπορεί πλέον να μεταβάλλει δραστικά τη ζήτησή του χωρίς να προκαλεί άμεσο ενεργειακό σοκ στο εσωτερικό του.

Οι έξι μήνες πολέμου στο Ιράν και η δραματική συρρίκνωση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ αποτέλεσαν το πρώτο μεγάλο τεστ αυτής της στρατηγικής. Αντί να κυνηγήσει κάθε διαθέσιμο φορτίο και να τροφοδοτήσει ένα παγκόσμιο ράλι τιμών, η Κίνα επέλεξε να περιορίσει τις εισαγωγές, να αξιοποιήσει τις τεράστιες ποσότητες που είχε αποθηκεύσει και να μειώσει την κατανάλωση πετρελαίου όπου υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις.

Με τον τρόπο αυτό, το Πεκίνο απέδειξε ότι διαθέτει έναν νέο και εξαιρετικά ισχυρό μοχλό: τη δυνατότητα να επηρεάζει τις τιμές όχι αυξάνοντας ή μειώνοντας την προσφορά, αλλά αυξομειώνοντας τις αγορές του.

Η υποχώρηση του OPEC+ και τα 400 εκατ. βαρέλια της Κίνας

Η αλλαγή γίνεται περισσότερο εμφανής στα μεγέθη. Από την έναρξη του πολέμου, η Κίνα αγόρασε περίπου 400 εκατ. βαρέλια λιγότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Μεταξύ Μαρτίου και Ιουλίου, οι εισαγωγές αργού υποχώρησαν κατά 23% σε ετήσια βάση.

Η κλίμακα της μείωσης είχε παγκόσμια σημασία. Ένα σημαντικό τμήμα του ελλείμματος που δημιουργήθηκε από τις περιορισμένες ροές μέσω του Ορμούζ αντισταθμίστηκε από το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου στον κόσμο απλώς ζήτησε λιγότερα βαρέλια.

Την ίδια στιγμή, ο OPEC+ βρέθηκε σε μια παράδοξη θέση. Διαθέτει τεράστια αποθέματα και παραγωγική δυναμικότητα, αλλά δεν μπορεί πάντοτε να μεταφέρει στην παγκόσμια αγορά τις ποσότητες που θα ήθελε.

Τον Ιούλιο, η συμμαχία αντιπροσώπευε περίπου το 40% της παγκόσμιας παραγωγής, έναντι ποσοστού άνω του 48% πριν από τις επιθέσεις στο Ιράν. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων εξηγεί μέρος της πτώσης, όμως το πρόβλημα είναι βαθύτερο.

Από τον Μάρτιο, ο βασικός πυρήνας του OPEC+ ανακοίνωσε έξι αυξήσεις παραγωγής. Στην πράξη, μεγάλο μέρος τους δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Με τις θαλάσσιες οδούς περιορισμένες, η απόφαση για περισσότερη παραγωγή δεν συνεπάγεται αυτομάτως περισσότερα διαθέσιμα βαρέλια στην αγορά.

Η εικόνα απέχει σημαντικά από εκείνη της δεκαετίας του 1970, όταν ο OPEC ήλεγχε περίπου το μισό της παγκόσμιας παραγωγής. Σήμερα, οι επτά σημαντικότεροι παραγωγοί της διευρυμένης συμμαχίας, στους οποίους περιλαμβάνονται η Σαουδική Αραβία και η Ρωσία, αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο.

Το κινεζικό «όπλο» του 1,4 δισ. βαρελιών

Η δυνατότητα της Κίνας να περιορίσει τόσο απότομα τις εισαγωγές της δεν δημιουργήθηκε μέσα σε λίγους μήνες. Είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς στρατηγικής συσσώρευσης αποθεμάτων και διαφοροποίησης του ενεργειακού της συστήματος.

Το ακριβές μέγεθος του κινεζικού πετρελαϊκού αποθέματος παραμένει ασαφές, καθώς το Πεκίνο δεν δημοσιοποιεί αναλυτικά στοιχεία για τις στρατηγικές δεξαμενές ούτε για το σύνολο της εγχώριας κατανάλωσης.

Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις τοποθετούν, ωστόσο, τις συνολικές ποσότητες αργού μεταξύ 1 και 1,4 δισ. βαρελιών. Πρόκειται για απόθεμα που θα μπορούσε να αντιστοιχεί σε περίπου 120 ημέρες εισαγωγών.

Ορισμένοι υπολογισμοί έδειχναν μάλιστα ότι ήδη από το 2025 η Κίνα διέθετε περίπου 600 εκατ. περισσότερα αποθηκευμένα βαρέλια από τις ΗΠΑ.

Η δημιουργία αυτού του ενεργειακού «μαξιλαριού» επιταχύνθηκε ιδιαίτερα από το 2024. Σε ορισμένες περιόδους, η Κίνα αποθήκευε έως και 1,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως, εκμεταλλευόμενη παράλληλα τη δυνατότητα αγοράς φθηνότερου αργού από τη Ρωσία και το Ιράν.

Μεταξύ 2022 και 2025, οι κινεζικές εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 26%, ενώ οι ποσότητες από το Ιράν υπερδιπλασιάστηκαν.

Η έκταση της προετοιμασίας φάνηκε όταν ξέσπασε η κρίση. Το Πεκίνο δεν αναγκάστηκε να ξεκινήσει αμέσως μαζικές αναλήψεις από τα αποθέματα. Η μείωση των εμπορικών αποθεμάτων άρχισε ουσιαστικά στις αρχές Μαΐου και μέχρι τα μέσα Αυγούστου οι αναλήψεις κινούνταν περίπου στις 700.000 βαρέλια ημερησίως. Οι επίγειες στρατηγικές δεξαμενές, αντίθετα, φαίνεται ότι διατηρούν ακόμη σημαντικές ποσότητες.

Το «φρένο» στα διυλιστήρια και στις εξαγωγές

Τα αποθέματα ήταν μόνο η μία πλευρά της κινεζικής αντίδρασης. Η δεύτερη ήταν η προσαρμογή ολόκληρης της πετρελαϊκής αλυσίδας ώστε να απαιτεί λιγότερο εισαγόμενο αργό.

Η Κίνα περιόρισε δραστικά τις εξαγωγές προϊόντων διύλισης, κρατώντας μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων για την εγχώρια αγορά. Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι εξαγωγές βενζίνης μειώθηκαν κατά 93% σε ετήσια βάση, οι πωλήσεις ντίζελ προς το εξωτερικό υποχώρησαν περίπου κατά 25%, ενώ οι εξαγωγές αεροπορικών καυσίμων περιορίστηκαν στο μισό.

Ταυτόχρονα, τα κινεζικά διυλιστήρια κατέβασαν αισθητά ρυθμούς. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο επεξεργάζονταν περίπου 12,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, όταν πριν από τον πόλεμο η αντίστοιχη ποσότητα ξεπερνούσε τα 15 εκατ.

Η στρατηγική είχε κόστος για τον κλάδο, όμως περιόρισε σημαντικά την ανάγκη αγοράς νέου αργού.

Κάπως έτσι δημιουργήθηκε ένας διαφορετικός μηχανισμός ελέγχου της αγοράς. Ο OPEC+ παραδοσιακά προσπαθεί να επηρεάσει τις τιμές μεταβάλλοντας την προσφορά. Η Κίνα απέδειξε ότι μπορεί να επιτύχει σημαντικό αποτέλεσμα από την αντίθετη πλευρά της εξίσωσης, μεταβάλλοντας τη ζήτηση.

Η ενεργειακή θωράκιση του Πεκίνου

Η σημερινή ανθεκτικότητα αποτελεί αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που οικοδομείται εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Από το 2014, ο Σι Τζινπίνγκ έχει τοποθετήσει την ενεργειακή ασφάλεια ψηλά στην ατζέντα του Πεκίνου.

Οι τεράστιες επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ηλεκτροκίνηση, στην πυρηνική ενέργεια και στην υδροηλεκτρική παραγωγή δεν περιορίζονται στους κλιματικούς στόχους. Παράλληλα μειώνουν την εξάρτηση της χώρας από καύσιμα που πρέπει να φτάσουν μέσω ευάλωτων θαλάσσιων διαδρομών.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, περίπου δύο στις πέντε κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα προήλθαν από ανανεώσιμες πηγές. Την ίδια περίοδο, περίπου τα μισά καινούργια αυτοκίνητα που πωλήθηκαν ήταν ηλεκτρικά ή ανήκαν στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων νέας ενέργειας.

Η ανάπτυξη ενός τεράστιου δικτύου φόρτισης και δεκάδων χιλιάδων χιλιομέτρων σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας έδωσε στην οικονομία μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στην άνοδο των τιμών των υγρών καυσίμων.

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούλιο, η οδική κυκλοφορία μειώθηκε περίπου κατά 2%, ενώ οι μετακινήσεις με τρένο αυξήθηκαν κατά 4%.

Παράλληλα, ο άνθρακας εξακολουθεί να λειτουργεί ως πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας. Η μετατροπή του σε χημικά προϊόντα κοστίζει περισσότερο σε σύγκριση με το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, αλλά τα τεράστια εγχώρια αποθέματα προσφέρουν στην Κίνα ακόμη μία εναλλακτική σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής του εξωτερικού εφοδιασμού.

Το μεγάλο τεστ της Ταϊβάν

Οι επιπτώσεις αυτής της στρατηγικής ξεπερνούν κατά πολύ την αγορά εμπορευμάτων. Για το Πεκίνο, η κρίση λειτουργεί και ως πραγματικό stress test για ένα πολύ δυσκολότερο γεωπολιτικό σενάριο: την Ταϊβάν.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το 70% του πετρελαίου που κατανάλωνε η Κίνα προερχόταν από εισαγωγές. Μεγάλο μέρος των φορτίων περνά από τα Στενά της Μάλακκα, μια εξαιρετικά σημαντική αλλά και ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία κοντά στη Σιγκαπούρη.

Σε περίπτωση ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης, η συγκεκριμένη διαδρομή θα μπορούσε να βρεθεί στο επίκεντρο ενός αποκλεισμού από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους.

Η συμπεριφορά της κινεζικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες δείχνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα παρέμενε εξαιρετικά επώδυνο, αλλά πιθανότατα δεν θα προκαλούσε άμεση ενεργειακή ασφυξία.

Το Πεκίνο έχει αποδείξει ότι μπορεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να αγοράζει λιγότερο αργό, να αξιοποιεί τα αποθέματά του και να μεταφέρει μέρος της ενεργειακής ζήτησης από τα υγρά καύσιμα στον ηλεκτρισμό.

Η μέχρι πρότινος διαδεδομένη εκτίμηση ότι το εισαγόμενο πετρέλαιο αποτελεί την κατεξοχήν αχίλλειο πτέρνα της κινεζικής οικονομίας χρειάζεται, επομένως, επανεξέταση.

Το οικονομικό τίμημα της κινεζικής στρατηγικής

Η νέα ισχύς του Πεκίνου δεν σημαίνει ότι η χώρα μπορεί να λειτουργεί επ’ αόριστον με τόσο περιορισμένες εισαγωγές. Η ενεργειακή άμυνα έχει σημαντικό κόστος.

Ο περιορισμός των εξαγωγών βενζίνης και ντίζελ στερεί έσοδα από τα διυλιστήρια, ενώ η χαμηλότερη δραστηριότητα στην πετρελαϊκή και πετροχημική βιομηχανία επηρεάζει ευρύτερα τη μεταποίηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου το 90% της υποχώρησης της βιομηχανικής παραγωγής στο δεύτερο τρίμηνο αποδίδεται στην αλυσίδα πετρελαίου και πετροχημικών. Παράλληλα, το υψηλότερο ενεργειακό κόστος συνέβαλε στην επιβράδυνση της κινεζικής ανάπτυξης στα χαμηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022.

Το Πεκίνο καλείται επομένως να διατηρήσει μια δύσκολη ισορροπία. Από τη μία πλευρά, πρέπει να προστατεύσει τα στρατηγικά αποθέματα για την περίπτωση που η κρίση παραταθεί. Από την άλλη, δεν μπορεί να περιορίζει επ’ αόριστον τη λειτουργία της βιομηχανίας χωρίς επιπτώσεις στην ανάπτυξη.

Παρά τις πιέσεις, πάντως, η Κίνα απέφυγε μέχρι στιγμής τις ακραίες καταστάσεις που εμφανίστηκαν σε άλλες ασιατικές οικονομίες, όπου χρειάστηκαν περιορισμοί στην κατανάλωση, αυξήσεις τιμών και περικοπές υπηρεσιών.

Και υπάρχει μια σημαντική παγκόσμια παρενέργεια: αγοράζοντας λιγότερο πετρέλαιο, η Κίνα περιόρισε την πίεση στις διεθνείς τιμές, προσφέροντας έμμεσα ανακούφιση ακόμη και σε οικονομίες που βρίσκονται γεωπολιτικά απέναντί της.

Η νέα εξίσωση της αγοράς πετρελαίου

Η μετατόπιση δεν σημαίνει ότι ο OPEC+ έπαψε να έχει τεράστια σημασία. Η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και οι υπόλοιποι μεγάλοι παραγωγοί εξακολουθούν να διαθέτουν τα κοιτάσματα και να επηρεάζουν την προσφορά.

Εκείνο που αλλάζει είναι ότι η παραγωγή δεν αποτελεί πλέον τον μοναδικό ισχυρό μοχλό.

Η Κίνα έχει δημιουργήσει έναν αντίστοιχο μηχανισμό από την πλευρά της κατανάλωσης. Όταν ο μεγαλύτερος αγοραστής στον κόσμο μπορεί να μειώσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια από τις εισαγωγές του ακριβώς τη στιγμή που η παγκόσμια προσφορά δέχεται το μεγαλύτερο σοκ, οι παραδοσιακοί κανόνες της αγοράς αλλάζουν.

Το Πεκίνο προετοιμαζόταν επί χρόνια για το ενδεχόμενο μιας σοβαρής ενεργειακής αναμέτρησης. Δημιούργησε αποθέματα, διαφοροποίησε τους προμηθευτές, επένδυσε στην ηλεκτροκίνηση και στις ΑΠΕ και διαμόρφωσε εναλλακτικές για τις μεταφορές και τη βιομηχανία.

Η κρίση στο Ιράν έδειξε για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες τι σημαίνει αυτή η προετοιμασία. Η Κίνα δεν χρειάζεται να ελέγχει τις πετρελαιοπηγές για να επηρεάζει την τιμή του πετρελαίου. Αρκεί να διαθέτει την οικονομική και ενεργειακή αντοχή ώστε να αποφασίζει πότε θα εμφανίζεται στην αγορά ως μεγάλος αγοραστής – και πότε θα αποσύρεται.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τα βλέμματα των traders δεν είναι πλέον στραμμένα μόνο προς το Ριάντ. Το Πεκίνο έχει αποκτήσει θέση στο κέντρο της παγκόσμιας πετρελαϊκής εξίσωσης, μετατρέποντας την ενεργειακή του θωράκιση σε οικονομικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα.

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