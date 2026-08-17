Ρεύμα: Επιστροφή στα… ψηλά με άλμα 46% στο Χρηματιστήριο Ενέργειας

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Με άλμα κατά 46,10% μέσα σε μια ημέρα, το ρεύμα στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας δείχνει να επιστρέφει σε μια αρνητική «κανονικότητα» υψηλών τιμών, παρά την «ασπίδα» που προσφέρουν οι ΑΠΕ.

Ειδικότερα, για σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου η χονδρεμπορική τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 153,46 ευρώ, από 105 ευρώ που ήταν χθες και 93,90 ευρώ το Σάββατο, όταν αυξήθηκε προς την Κυριακή κατά 11,88%.

Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί, βεβαίως, το γεγονός ότι παραδοσιακά στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου επέρχεται μια αποκλιμάκωση των τιμών λόγω συνήθως μειωμένης ζήτησης, για να ακολουθήσει τη Δευτέρα, που ξεκινά η εργάσιμη εβδομάδα, μια μεγαλύτερη ή μικρότερη «εκτόξευση».

Το τελευταίο διάστημα, λόγω της υπερπαραγωγής των ΑΠΕ που λειτουργούν ως «ανάχωμα» σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, η ελληνική αγορά έχει καταφέρει να κρατηθεί σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα, σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές.

Η διακύμανση και το ενεργειακό μίγμα

Όσον αφορά τη διακύμανση για σήμερα, η χαμηλότερη τιμή είναι στα 1,10 ευρώ/MWh και η υψηλότερη στα 225,64 ευρώ/MWh. Ωστόσο, η χαμηλότερη τιμή ισχύει για μικρά χρονικά διαστήματα μεταξύ των ωρών 11.30 και 13.30 όταν οι ΑΠΕ βρίσκονται στο peak της παραγωγής, ενώ αμέσως μετά ανεβαίνει για να κορυφωθεί τις απογευματινές και βραδινές ώρες, όταν εισέρχονται στο σύστημα κυρίαρχα οι μονάδες φυσικού αερίου.

Πάντως, μια από τις αιτίες που ώθησαν στη σημερινή αύξηση της τιμής ήταν και η σχετικά μειωμένη επίδοση των ΑΠΕ. Έτσι στο ενεργειακό μίγμα της ηλεκτροπαραγωγής οι ΑΠΕ παραμένουν πρώτες, αλλά με ποσοστό 49,63% (έναντι άνω του 65% σε προηγούμενες ημέρες), ακολουθεί το φυσικό αέριο με ποσοστό 37,54%, ιδιαίτερα αυξημένο συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, ενώ έπονται τα υδροηλεκτρικά με 7,29%, οι εισαγωγές με 2,63%, ο λιγνίτης με 2,19% και η αποθήκευση με 0,72%.

«Ανεβαίνει» η Ευρώπη

Παρά τη μεγάλη αύξηση κατά σχεδόν 50% στην τιμή της μεγαβατώρας, η ελληνική αγορά παραμένει στη ζώνη των φθηνότερων σε σχέση με τις περισσότερες άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Έτσι, ορισμένες από αυτές κινούνται για σήμερα στα επίπεδα των 176 ευρώ/MWh-184 ευρώ/MWh. Για παράδειγμα, η Βουλγαρία βρίσκεται στα 169,9 ευρώ/MWh, η Ιταλία στα 180,52 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 172,58 ευρώ/MWh, ενώ η Ουγγαρία και η Σλοβακία στα σχεδόν 184 ευρώ/MWh.

Υπάρχουν όμως έστω λίγες αγορές που κινούνται σε χαμηλότερα επίπεδα όπως της Ισπανίας (στα 152,03 ευρώ/MWh), της Λιθουανίας και της Λετονίας (στα 139,07 ευρώ/MWh) κ.α.

Όσον αφορά το φυσικό αέριο, στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Σεπτέμβριο έκλεισαν την Παρασκευή 14 Αυγούστου στα 60,8 ευρώ/MWh, διατηρώντας τις τελευταίες ημέρες μια σχετική σταθερότητα πέριξ των 60 ευρώ. Το ερώτημα είναι εάν οι γενικότερες εξελίξεις και κυρίως τα σύννεφα που πυκνώνουν ξανά στο μέτωπο της Μ. Ανατολής θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση το αμέσως επόμενο διάστημα.