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Με μια βουτιά στη χονδρεμπορική τιμή αποχαιρετά τον Σεπτέμβριο το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Αν και αυτή η πτώση δεν αλλάζει τη γενική εικόνα που καθιστά αυτό το μήνα σαφώς ακριβότερο από τον Αύγουστο, φέρνοντας σημαντική επιβάρυνση στα τιμολόγια ρεύματος, αποτελεί μια έστω και εφήμερη…ανάσα.

Έτσι, για σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με την παραγωγή των ΑΠΕ σε επίπεδα ρεκόρ, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται στα 109,57 ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 10,16% σε σχέση με χθες που ήταν στα 122 ευρώ, με τη χαμηλότερη στα -0,01 ευρώ/MWh και την υψηλότερη στα 225,5 ευρώ/MWh.

Ενδεικτικό της νευρικότητας που χαρακτηρίζει την αγορά όλο το τελευταίο διάστημα, ότι λίγες ημέρες πριν, στις 25 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στο ΕΧΕ ήταν στα 213,62 ευρώ/MWh.

Όσον αφορά το ενεργειακό μίγμα, οι ΑΠΕ κυριαρχούν με ποσοστό 74,33%, το φυσικό αέριο έχει περιοριστεί σε 15,88%, ακολουθούν ο λιγνίτης με 4,98% και τα υδροηλεκτρικά με 3,3%, ενώ οι εισαγωγές είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες καθώς με ποσοστό μόλις 0,53% είναι κάτω ακόμη και από την αποθήκευση που έχει ποσοστό 0,97%.

Οι τιμές στην υπόλοιπη Ευρώπη και το αέριο

Με την τιμή των 109,57 ευρώ ανά μεγαβατώρα η ελληνική αγορά κατατάσσεται για σήμερα στις φθηνότερες της Ευρώπης, καθώς η γηραιά ήπειρος βιώνει μια περίοδο με υψηλότατες τιμές ενέργειας.

Έτσι, η Γερμανία βρίσκεται σήμερα στα 140,8 ευρώ/MWh, η Γαλλία, στα 146,8 ευρώ/MWh, η Ιταλία οδηγεί την κούρσα με 204,9 ευρώ/MWh, ενώ η Βουλγαρία είναι στα 133,8 ευρώ/MWh, η Ισπανία στα 168,5 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία στα 170,1 ευρώ/MWh, η Ρουμανία στα 144,3 ευρώ/MWh, η Ουγγαρία στα 145,63 ευρώ/MWh και η Ολλανδία στα 147,73 ευρώ/MWh.

Την ίδια ώρα πάντως το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά δείχνει μια πρόσκαιρη έστω τάση αποκλιμάκωσης. Στο σημείο αναφοράς του TTF τα συμβόλαια παράδοσης τον Οκτώβριο έκλεισαν χθες στα 69 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια μείωση κατά 6,05%, πέφτοντας για πρώτη φορά από τις 31 Αυγούστου κάτω από το όριο των 70 ευρώ.

Ωστόσο, δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης που επικρατεί σε όλα τα μέτωπα, είτε της Μ. Ανατολής, είτε της Ουκρανίας, οι εκτιμήσεις για το επόμενο διάστημα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τιμές θα πάρουν ξανά την ανηφόρα.

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