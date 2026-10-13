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Ένα ακόμη άλμα καταγράφει η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στο εγχώριο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, η τιμή της μεγαβατώρας διαμορφώνεται για σήμερα Τρίτη 13 Οκτωβρίου στα 224,57 ευρώ, σημειώνοντας ημερήσια αύξηση κατά 3%. Ενδεικτικό της νευρικότητας που επικρατεί στην ενεργειακή αγορά ότι μόλις προχθές 11 Οκτωβρίου η τιμή βρισκόταν στα 159 ευρώ/MWh.

Όσον αφορά τη διακύμανση, η χαμηλότερη τιμή είναι στα 173,67 ευρώ/MWh, έναντι 95,6 ευρώ/MWh χθες και μηδενικής την Κυριακή, ενώ η υψηλότερη φτάνει στα 287,65 ευρώ/MWh.

Η υποχώρηση των ΑΠΕ

Ένας από τους κύριους λόγους για τη νέα ανοδική τάση της χονδρεμπορικής τιμής είναι ότι τις τελευταίες ημέρες η παραγωγή των ΑΠΕ και ακόλουθα η συμβολή τους στο ενεργειακό μίγμα έχει υποχωρήσει. Έτσι, για σήμερα μετά από πολύ καιρό, τα ηνία παίρνει το φυσικό αέριο που φλερτάρει με ποσοστό 40%.

Ειδικότερα, το φυσικό αέριο είναι πρώτο με 39,9%, ακολουθούν οι ΑΠΕ με ποσοστό 38% και έπονται οι εισαγωγές με 9,5%, ο λιγνίτης με 8,74%, τα υδροηλεκτρικά με 2,7% και τέλος η αποθήκευση με 0,86%.

Στις τρεις ακριβότερες

Με την τιμή των 224,6 ευρώ/MWh, η ελληνική αγορά περιλαμβάνεται στην τριάδα των ακριβότερων ευρωπαϊκών αγορών για σήμερα μαζί με τη Σερβία που είναι πρώτη με 228,2 ευρώ/MWh, την Βουλγαρία επίσης με 224,6 ευρώ/MWh και τη Σλοβακία με 224,15 ευρώ/MWh. Κοντά κινούνται οι τιμές στην Ουγγαρία με 223 ευρώ, την Κροατία με 214,5 ευρώ/MWh, την Ρουμανία με 218,4 ευρώ/MWh. Οι άλλες και ιδιαίτερα οι μεγάλες αγορές κρατήθηκαν κάτω από το όριο των 200 ευρώ, όπως η Γερμανία με 160,23 ευρώ/MWh, η Γαλλία με 164,44 ευρώ/MWh, η Ιταλία με 189,4 ευρώ/MWh, η Ισπανία με176,32 ευρώ/MWh, η Πορτογαλία με 168,8 ευρώ/MWh, η Ολλανδία με 164 ευρώ/MWh.

Με «ρότα» για τα 90 ευρώ το φυσικό αέριο

Την ώρα που το πετρέλαιο κάνει νέο ράλι φτάνοντας τα 107 δολ./βαρέλι, και το φυσικό αέριο ακολουθεί ανοδική τάση με…ρότα για τα 90 ευρώ, στην ευρωπαϊκή αγορά.

Έτσι χθες στο σημείο αναφοράς του TTF, τα συμβόλαια παράδοσης τον Νοέμβριο έκλεισαν στα 84,3 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αύξηση κατά 3,5% σε μια ημέρα.

Με τα τύμπανα του πολέμου να ηχούν ασταμάτητα τόσο στη Μ. Ανατολή όσο και στο μέτωπο της Ουκρανίας δεν διαφαίνεται ελπίδα αποκλιμάκωσης, καθώς το κύμα αβεβαιότητας, τα προβλήματα εφοδιασμού και άλλοι επιμέρους παράγοντες θα ωθούν τις τιμές του φυσικού αερίου προς τα επάνω, κάτι που παρασέρνει και το ενεργειακό κόστος σε όλες τις χώρες.

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