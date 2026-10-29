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Η ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας, η Rosatom, συζητεί ενδεχόμενη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη δημιουργία μικρών πυρηνικών σταθμών που θα προμηθεύουν ηλεκτρικό σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rosatom, ο Αλεξέι Λιχάτσοφ, φέρεται να δήλωσε ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν αρκετούς τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να συνεργασθούν στον κλάδο της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας.