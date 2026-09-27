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Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης μπορεί να εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ωστόσο οι άνθρωποι της αγοράς προειδοποιούν ότι ο φετινός χειμώνας αναμένεται να επιβαρύνει σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Η μεγάλη αύξηση της τιμής σε σχέση με πέρυσι εκτιμάται ότι θα δυσκολέψει χιλιάδες νοικοκυριά να καλύψουν τις ανάγκες θέρμανσης, αναγκάζοντάς τα να στραφούν σε εναλλακτικές και οικονομικότερες λύσεις για να διατηρήσουν τα σπίτια τους ζεστά.

Ακόμη και στις πολυκατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση και σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν φέτος τον καυστήρα, η κατανάλωση αναμένεται να γίνεται με μεγαλύτερη φειδώ.

Το πρόβλημα της ενεργειακής επιβάρυνσης αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Eurostat. Το 2025, το 18,1% των πολιτών στην Ελλάδα δήλωσε ότι αδυνατούσε να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, ποσοστό που ήταν το υψηλότερο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχεδόν 100 ευρώ ακριβότερη η θέρμανση

Η επιβάρυνση γίνεται περισσότερο εμφανής εάν συγκριθεί το κόστος θέρμανσης ενός τυπικού νοικοκυριού με το αντίστοιχο περσινό.

Όπως αναφέρει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης, για ένα τυπικό διαμέρισμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με μέτρια μόνωση και λειτουργία της θέρμανσης για 8-10 ώρες ημερησίως, το κόστος με πετρέλαιο ανερχόταν πέρυσι στα 165 ευρώ.

Με τα σημερινά δεδομένα, το αντίστοιχο κόστος υπολογίζεται ότι θα φτάσει στα 262 ευρώ, δηλαδή 97 ευρώ περισσότερα.

Η διαφορά αυτή αποτυπώνει το μέγεθος της πίεσης που μπορεί να δεχθούν τα νοικοκυριά, ιδιαίτερα κατά τους μήνες με χαμηλές θερμοκρασίες και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Ακριβότερη λύση και τα καυσόξυλα

Η αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης, πάντως, δεν σημαίνει απαραίτητα και σημαντικά χαμηλότερο κόστος, καθώς αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές στα καυσόξυλα.

Η τιμή της οξιάς κινείται περίπου από 100 έως 140 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, ενώ για την ελιά το κόστος διαμορφώνεται μεταξύ 120 και 150 ευρώ. Το πεύκο πωλείται σε επίπεδα από 100 έως 130 ευρώ το κυβικό μέτρο.

Την ίδια ώρα, η οικονομική πίεση από το ενεργειακό κόστος επηρεάζει συνολικά τις δαπάνες των νοικοκυριών. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά αναγκάζονται να περιορίζουν ακόμη και αγορές βασικών τροφίμων, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Οι ανατιμήσεις, μάλιστα, δεν περιορίζονται στο πετρέλαιο και στα καυσόξυλα, καθώς αυξημένο κόστος αναμένεται να αντιμετωπίσουν και όσοι χρησιμοποιούν άλλες μορφές θέρμανσης.

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