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Ισχυρό ράλι καταγράφουν διεθνώς οι μετοχές εταιρειών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μετά την επικράτηση των Δημοκρατικών και την εξασφάλιση του ελέγχου και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το εκλογικό αποτέλεσμα ενισχύει τις προσδοκίες για ευνοϊκότερη πολιτική απέναντι στον κλάδο της καθαρής ενέργειας το επόμενο διάστημα, δίνοντας ώθηση στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Η δανέζικη Orsted A/S, εταιρεία εκμετάλλευσης υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ενισχύθηκε περισσότερο από 6% στην πλατφόρμα Tradegate, πριν από το άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Ανοδικές ενδείξεις εμφάνισαν επίσης οι μετοχές της Vestas Wind Systems A/S και της SMA Solar Technology AG.

Άλμα 19% για τη Hanwha στην Ασία

Στις ασιατικές αγορές, η νοτιοκορεατική Hanwha Solutions Corp. κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 19%, ενώ η HD Hyundai Energy Solutions Co. ενισχύθηκε κατά 12% και η OCI Holdings Co. σημείωσε κέρδη 10%.

Ανοδικά κινήθηκαν και αμερικανικές εταιρείες ηλιακής ενέργειας, όπως οι Enphase Energy Inc., SolarEdge Technologies Inc., First Solar Inc. και Sunrun Inc., μέσω του εναλλακτικού συστήματος διαπραγμάτευσης Blue Ocean.

Οι επενδυτές εκτιμούν ότι το «μπλε κύμα» των Δημοκρατικών δημιουργεί ευνοϊκότερες προοπτικές για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα της καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών ηλιακής ενέργειας και μπαταριών.

Αντίθετα, η εξέλιξη θεωρείται λιγότερο ευνοϊκή για τον παραδοσιακό ενεργειακό κλάδο.

Στροφή κεφαλαίων από την τεχνητή νοημοσύνη προς τις ΑΠΕ

Οι μετοχές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επωφελούνται επίσης από τη μετατόπιση επενδυτικών κεφαλαίων μακριά από τις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η επενδυτική στροφή προς τους Δημοκρατικούς είναι ήδη ορατή, καθώς τα κεφάλαια μετακινούνται από τις επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών AI προς τους κλάδους που ευνοεί ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών», δήλωσε η Άννα Γου (Anna Wu), επενδυτική στρατηγικός και ιδρύτρια της Floodlines Research.

Όπως πρόσθεσε, η Hanwha Solutions βρίσκεται σε ιδιαίτερα πλεονεκτική θέση, καθώς η θυγατρική της Qcells διαθέτει μεγάλες παραγωγικές εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εταιρεία θα μπορούσε να επωφεληθεί άμεσα εάν ένα Κογκρέσο υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών επιχειρήσει να περιορίσει την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ κατά της ηλιακής ενέργειας, εκτίμησε.

Ήδη πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι αναλυτές στρατηγικής της JPMorgan είχαν επισημάνει ότι ένα «μπλε κύμα» θα μπορούσε να λειτουργήσει υποστηρικτικά για τις μετοχές καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, η ενίσχυση του κλάδου θα μπορούσε να προέλθει από μεγαλύτερη στήριξη σε θέματα χρηματοδότησης, κοινοβουλευτικής εποπτείας και αδειοδοτήσεων.

Η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον δημιουργεί έτσι νέες προσδοκίες για τις επιχειρήσεις της πράσινης ενέργειας, με τις διεθνείς αγορές να αρχίζουν ήδη να αποτιμούν τις πιθανές επιπτώσεις του εκλογικού αποτελέσματος.