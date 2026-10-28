Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη ενεργειακή μετάβαση εξελίσσονται σε δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες ανθεκτικότητας της Ευρωζώνης, σε μια περίοδο κατά την οποία η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους απειλεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό και να επιβραδύνει την ανάπτυξη. Παρά τις αναταράξεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, η ευρωπαϊκή οικονομία εμφανίζει μεγαλύτερες αντοχές από εκείνες που θα μπορούσε κανείς να αναμένει υπό αντίστοιχες συνθήκες πριν από μερικές δεκαετίες.

Πίσω από αυτή την εικόνα βρίσκονται βαθύτερες αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο της Ευρώπης. Η μειωμένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες λειτουργούν συνδυαστικά, περιορίζοντας τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης στην οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα δεν συνεπάγεται ότι οι κίνδυνοι έχουν εξαλειφθεί, καθώς ορισμένοι από τους παράγοντες που στηρίζουν σήμερα την ανάπτυξη ενδέχεται να αποδειχθούν προσωρινοί.

Η πράσινη ενέργεια αλλάζει τους συσχετισμούς

Η σημαντικότερη διαρθρωτική αλλαγή αφορά την ενεργειακή εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η ποσότητα πετρελαίου που απαιτείται για την παραγωγή οικονομικού προϊόντος έχει περιοριστεί περίπου στο μισό, μειώνοντας την ευαισθησία της Ευρωζώνης στις διεθνείς διακυμάνσεις των τιμών.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, τη μεγαλύτερη συμμετοχή των υπηρεσιών στην οικονομία και τη σταδιακή αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων από καθαρότερες μορφές ενέργειας. Παράλληλα, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγής έχει περιορίσει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες την εξάρτηση του κόστους ηλεκτρισμού από τις τιμές του φυσικού αερίου.

Ενδεικτικά, το 54,1% της ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο τρίμηνο του 2026 προήλθε από ΑΠΕ. Στην παραγωγή ανανεώσιμου ηλεκτρισμού, τα φωτοβολταϊκά κατείχαν μερίδιο 41,6%, οι ανεμογεννήτριες 27,7% και τα υδροηλεκτρικά 22,6%.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των επενδύσεων σε καθαρή ενέργεια όχι μόνο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και για την ενεργειακή ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η πρόοδος, πάντως, δεν είναι ομοιόμορφη. Οι χώρες εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στο ενεργειακό τους μείγμα, ενώ τα πεπαλαιωμένα ηλεκτρικά δίκτυα και οι ανεπαρκείς διασυνδέσεις περιορίζουν την αποτελεσματική αξιοποίηση της φθηνότερης παραγωγής.

Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες πηγές ανάπτυξης

Την ίδια στιγμή, μια δεύτερη ισχυρή δύναμη αναδιαμορφώνει τις προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η παγκόσμια επενδυτική έκρηξη στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύει το εμπόριο, τις τεχνολογικές εξαγωγές και τη δραστηριότητα επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις σχετικές αλυσίδες παραγωγής.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογικά προϊόντα και υπηρεσίες συνδεδεμένες με την AI εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις, ενώ η αύξηση των διεθνών παραγγελιών δημιουργεί πρόσθετη ζήτηση για εξοπλισμό, υποδομές και εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Η τεχνολογική επανάσταση δεν περιορίζεται στην κατασκευή κέντρων δεδομένων. Επεκτείνεται στη βιομηχανία, στην αυτοματοποίηση, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στην ανάπτυξη λογισμικού, δημιουργώντας προϋποθέσεις για βελτίωση της παραγωγικότητας και νέες επιχειρηματικές επενδύσεις.

Υπάρχει, ωστόσο, και μια σημαντική αντίφαση: η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνει παράλληλα τις ανάγκες ηλεκτροδότησης. Τα data centers απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο αναγκαίες τις επενδύσεις σε ΑΠΕ, αποθήκευση και ηλεκτρικά δίκτυα.

Έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη και η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσονται σε αλληλοσυνδεόμενους πυλώνες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η μία δημιουργεί νέες επενδυτικές και παραγωγικές ευκαιρίες, ενώ η άλλη μπορεί να εξασφαλίσει την ενέργεια που απαιτείται για την ανάπτυξή τους.

Η δημοσιονομική ώθηση και η γερμανική οικονομία

Η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης αποτυπώνεται και στους ρυθμούς ανάπτυξης. Εξαιρώντας την Ιρλανδία, της οποίας τα οικονομικά στοιχεία παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα, το πραγματικό ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2026 βρισκόταν 0,6% υψηλότερα από το επίπεδο του τελευταίου τριμήνου του 2025.

Παράλληλα, η οικονομική δραστηριότητα διατήρησε ρυθμό αύξησης περίπου 0,3% ανά τρίμηνο κατά τα τέσσερα τελευταία τρίμηνα, ξεπερνώντας τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

Σημαντικό μέρος της στήριξης προήλθε από τη δημοσιονομική πολιτική. Η επεκτατική δημοσιονομική ώθηση για το 2026 υπολογίζεται πλέον σε 0,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, διπλάσια από την αρχική πρόβλεψη του Δεκεμβρίου 2025.

Καθοριστική υπήρξε η αύξηση των δημόσιων επενδύσεων στη Γερμανία, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας και των υποδομών. Πρόσθετη στήριξη παρείχαν οι κοινωνικές μεταβιβάσεις, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες, τα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα και οι προσωρινές παρεμβάσεις απέναντι στο ενεργειακό κόστος.

Ωστόσο, η δημοσιονομική επέκταση δεν μπορεί να συνεχίζεται απεριόριστα. Το υψηλό δημόσιο χρέος και οι πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς περιορίζουν τις δυνατότητες νέων παρεμβάσεων.

Οι κίνδυνοι για την επόμενη ημέρα

Παρά τη θετική εικόνα, η Ευρωζώνη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές αβεβαιότητες. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, η επιμονή του πληθωρισμού και η πιθανότητα αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής μπορούν να επιβαρύνουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις.

Η ΕΚΤ εξετάζει τις προοπτικές περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων, καθώς το ενεργειακό σοκ έχει αναζωπυρώσει τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι αγορές έχουν στραμμένη την προσοχή τους στον Δεκέμβριο, χωρίς οι μελλοντικές αποφάσεις να θεωρούνται δεδομένες.

Επιπλέον, η σημερινή δυναμική της AI μπορεί να εξασθενήσει, εάν περιοριστούν οι διεθνείς επενδύσεις, ενώ η δημοσιονομική στήριξη αναμένεται να γίνει λιγότερο έντονη τα επόμενα χρόνια.

Το πραγματικό στοίχημα για την Ευρώπη είναι επομένως η μετατροπή της συγκυριακής ανθεκτικότητας σε διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη. Αυτό απαιτεί ισχυρότερα ενεργειακά δίκτυα, λιγότερη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, ταχύτερη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση παραγωγικών επενδύσεων.

Η AI μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και οι ΑΠΕ να περιορίσουν το ενεργειακό κόστος. Μαζί μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός πιο ανθεκτικού ευρωπαϊκού παραγωγικού μοντέλου, αρκεί οι σημερινές ευκαιρίες να μετατραπούν σε μόνιμα οικονομικά οφέλη.